USA: Centralbank ser tiltagende inflation

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, afsluttede onsdag sit todages møde med at fastholde den toneangivende rente, Federal Funds Rate. Centralbanken noterede sig dog tiltagende inflation, efter at prisudviklingen gennem mange år har ligget under bankens eget mål.

- Inflationen på en 12-måneders basis ventes at løbe tæt på komiteens symmetriske 2 pct. mål på mellemlang sigt, hedder det i en meddelelse fra centralbankens styrekomite, Federal Open Market Commitee (FOMC).

Med brugen af ordet "symmetriske", skriver Bloomberg News, har banken formentlig indikeret sin villighed til også at lade inflationen gå over 2 pct.



Den toneangivende rente blev dermed fastholdt i intervallet 1,50 til 1,75 pct. Banken forhøjede senest i marts 2018 renten, hvilket dengang var den sjette forhøjelse siden december 2015.



Federal Reserve ser fortsat "gradvise forhøjelser" af renten.

- Komiteen venter, at de økonomiske betingelser vil udvikle sig på en måde, der kræver yderligere gradvise forhøjelser i renten, skriver banken.

Analytikere og økonomer har forud for rentemødet tolket centralbankens egne meldinger derhen, at Federal Reserve vil hæve renten tre gange i alt i 2018. Altså yderligere to gange mere i år. Tiltagende inflation har dog fået flere til at spekulere i, at der kunne komme yderligere tre forhøjelser inden nytår. Kun ganske få, blot 2 ud af 91 adspurgte økonomer, havde ifølge Bloomberg News, dog spået om en renteforhøjelse onsdag.



Federal Reserve noterede sig også en svækkelse i den amerikanske vækst ved at fjerne en beskrivelse om en "styrket økonomisk udsigt" de seneste måneder, men samtidig opvejedes det af, at banken noterede sig en stærk vækst i erhvervslivets investeringer.



Reaktionen på meldingen fra centralbanken var positiv på aktiemarkederne. De tre toneangivende indeks lå forud for meddelelsen alle og svingede omkring nul, men er siden hen klatret opad. S&P 500-indekset ligger 0,2 pct. oppe mod minus 0,1 pct. før meldingen, og Nasdaq er steget med 0,3 pct. mod en lille stigning på 0,1 pct. før.



På obligationsfronten er renten på T-bonden, den 10-årige amerikanske statsobligation, faldet tilbage til 2,963 pct. fra 2,979 pct. før meddelelsen.



/ritzau/FINANS