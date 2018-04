USA blokerer for handel med kinesisk telegigant

. Det amerikanske handelsministerium forbyder landets virksomheder at sælge produkter til det kinesiske teleudstyrsselskab ZTE, efter at det har brudt vilkårene i en aftale om ikke at sælge varer til Iran.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

ZTE erklærede sig sidste år skyldig i at have krænket amerikanske sanktioner mod Iran ved at have solgt udstyr til landet.

Som en del af aftalen skulle ZTE betale 890 mio. dollar i bøde, og derudover skulle selskabet afskedige fire chefer og irettesætte 35 andre ved enten at give dem en advarsel eller skære i deres bonusser.

Det kinesiske selskab har godt nok fyret de fire chefer, men til gengæld har de 35 øvrige hverken fået en advarsel eller fået bonusserne beskåret.

Det erkendte ZTE i marts, og derfor har det amerikanske handelsministerium nu forbudt amerikanske virksomheder at sælge komponenter til selskabet. Forbuddet gælder i syv år.

/ritzau/FINANS