UNICEF til erhvervslivet: Send viden i stedet for penge

UNICEFs generalsekretær, Henrietta Fore, vil i stigende grad samarbejde med erhvervslivet om løsninger på nødhjælpsorganisationens problemer i stedet for »bare« at bede om en pose penge. Foto: Scanpix

Når en virksomhed støtter nødhjælpsorganisationer, sker det oftest med en stor check og nok ofte med tanke på virksomhedens egen branding. Men det er ikke længere nok, hvis man spørger UNICEFs nye generalsekretær, Henrietta Fore.

Henrietta Fore, som er tidligere bestyrelsesformand for Holsman International og Exxon Mobile Corporation samt tidligere topchef i United States Agency for International Development, lægger op til en ny strategi, hvor virksomhederne fremover skal samarbejde med nødhjælpsorganisationen for at skabe nye produkter og løsninger på verdens udfordringer.

»Der er meget, erhvervslivet kan hjælpe os med. Vi ser det som, at to lige parter går sammen og prøver at løse fælles udfordringer til det fælles bedste,« siger Henrietta Fore.

Den nye strategi kommer dermed til at betyde, at virksomhederne fremover skal være mere engageret i UNICEFs projekter. Det er dog ikke det samme, som at økonomiske bidrag fremover er ilde set af organisationen.

»Nogle vil gerne bidrage med deres ekspertise, en idé, et produkt, en service eller vil tilbyde indflydelse gennem deres netværk. Andre vil bidrage økonomisk. Men pointen er, at vi sætter os sammen alle parter for at finde nye løsninger på verdens udfordringer,« siger Henrietta Fore.

Rent drikkevand

Danske Novozymes er en af de virksomheder, der byder ind med andet end blot en økonomisk håndsrækning. Med virksomhedens erfaringer inden for enzymer og anvendelse af gentest arbejder Novozymes nu sammen med UNICEF på at skabe en testmetode, som kan undersøge kvaliteten af drikkevand. Næsten 1.000 børn om dagen dør af forurenet drikkevand i udviklingslande, og det tal skal testen være med til at mindske.

For Novozymes handler samarbejdet med UNICEF ikke om at hente nogen økonomisk gevinst, men ifølge forskningschef Clause Crone Fuglsang er der andre gevinster at hente ved samarbejdet.

»Vi håber på at kunne få nogle samarbejdspartnere, for der er en masse mindre virksomheder og iværksættere, som synes, det er spændende at blive set i den her kontekst. Og så er det enormt motiverende for vores forskere,« siger Claus Crone Fuglsang.

Novozymes har i forbindelse med projektet blandt andet fået kontakt til en mindre virksomhed i Canada, som skal være med til at udvikle selve testkittet.

Ifølge Henrietta Fore er det heller ikke kun UNICEF, der får noget ud af det udvidede samarbejde. Hun har den opfattelse, at selv om virksomheder kan have andre grunde til at gå ind i samarbejdet end UNICEF, er det stadig det samme mål, de kæmper mod.

»Børn og unge mennesker er virksomhedernes fremtidige arbejdskraft, så virksomhederne har interesse i, at generationen udvikler sig godt,« siger Henrietta Fore.

Ikke nyt

UNICEFs udmelding får en blandet modtagelse fra nødhjælpsorganisationer Red Barnet og SOS Børnebyernes danske afdelinger. Sektionsleder for kommercielle partnerskaber og CSR i Red Barnet, Camilla Erika Lerberg, pointerer, at UNICEF ikke ligefrem har opfundet den dybe tallerken.

»Det er noget, vi har set på de seneste par år, og er noget, som vi har som en klar strategi i vores internationale organisation,« siger Camilla Erika Lerberg.

Direktøren for SOS Børnebyerne, Mads Klæstrup Kristensen, kan godt se de nye toner i UNICEFs udmelding, men pointerer, at det kan blive svært at opfinde helt nye løsninger sammen. Det kræver nemlig en masse investering og en stor risikovillighed.

Henrietta Fore medgiver, at det heller ikke er helt nyt vand, UNICEF bevæger sig ud på, men strategien skal sikre, at fremtiden vil byde på flere tætte samarbejder mellem organisationen og erhvervslivet.

»Virksomhederne er en vigtig del af det puslespil, som skal løse de udviklingsproblemer, der eksisterer i verden i dag, og det skal vi udnytte,« siger Henrietta Fore.

I 2017 modtog UNICEFs danske afdeling alene knap 25 mio. kroner i virksomhedsstøtte.