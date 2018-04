Ugens op- og nedture i erhvervslivet: Danske Bank-krise, Zuckerberg og opgør i Novo Nordisk

Opture...

Eldrup med lige dele snilde og fornuft

Hvis man begiver sig ud i øvelsen med at finde vindere og tabere i det medieudspil, kulturministeren sendte på gaden torsdag, støder man uvægerligt på TV 2-topchefen igennem ti år, Merete Eldrup, som en af de entydige vindere. Staten vil sælge 40 procent af TV 2.

Eldrup er lykkedes med lige dele politisk snilde og økonomisk snusfornuft at bringe TV 2 frem til en position som salgsmoden. Balancen mellem »gammeldaws« flow-TV og mere fremtidsorienterede on-demand Play-kanaler synes at virke.

2017-regnskabet viste markant fremgang på bundlinjen i TV 2, og det har presset prisen – og dermed provenuet til staten – gevaldigt op. Jo jo, der ligger nogle grumme store retssager, som kan volde besvær, men det burde ikke være det store problem for en vaks jurist og en kreativ investment banker at holde disse adskilt fra den snarlige salgsproces.

Spørgsmålet er så, om Merete Eldrup selv har lyst til at være med på den nye, privatiserede rejse for TV 2.

Artiklen fortsætter under billedet Portræt af Coop-formand Lasse Bolander.

Bolander, nu med ekstra livline

Ups, der fik den udskældte Coop-formand, Lasse Bolander, måske lige netop den livline, der gør, at han kan overvinde trængslerne og fortsætte som Coop-formand. Det endelige slag skal stå på landsrådet i næste uge den 14. april.

Coop leverede i 2016 et elendigt regnskab, men i denne uge kom hovedtallene for 2017 og viste en markant forbedring.

Ikke noget, der tilnærmelsesvist kan måle sig med konkurrenten Dansk Supermarked, men et habilt resultat for kooperationen med domicil i Albertslund.

Lasse Bolander går til valg mod sine tre konkurrenter til formandsposten med en styrket økonomi i bagagen.

Den forbedrede økonomi gør det muligt for Bolander at imødekomme nogle af de kritiske indvendinger fra de selvstændige brugsforeninger, som ønsker Bolander hen, hvor peberet gror.

Uanset hvem der vinder formandsvalget, og det kan blive tæt, står Coop tilbage med en splittet ejerkreds.

Det gør det svært at drive de store forandringer igennem.

Artiklen fortsætter under billedet Arkivfoto. Lars Rebien SÔøΩrensen stopper som direktÔøΩr i Novo Nordisk. Det oplyser selskabet via fondsbÔøΩrsen. Han forlader selskabet ved udgangen af 2016. CEO of Novo Nordisk Lars Rebien Sorensen attends a visit at the insulin production plant of Danish multinational pharmaceutical company Novo Nordisk in Chartres, north-central France, April 21, 2016. REUTERS/Guillaume Souvant/Pool

Rebien, så bliver det i familien

Tidligere topchef i Novo Nordisk igennem 16 år Lars Rebien Sørensen har skubbet sin kampfælle i flere årtier, Steen Riisgaard, ned fra næstformandsposten i den magtfulde Novo Nordisk Fonden.

Det er ikke helt i overensstemmelse med anbefalingerne om god corporate governance på denne måde at flytte rundt på kasketterne, men pokker stå i ikke at kunne bruge en mand som to år i træk af selveste Harvard blev udpeget som verdens bedste topchef.

Man må tro, at Novo-sfæren ved at sætte Rebien ind som næstformand i fonden også har tanke på Rebien som formand, når den nuværende formand, Sten Scheibye, takker af.

Nuvel, seniorgossipperen er ikke meget for at tale om alder, men et kig på fødselsårene for Novo-toppen giver måske et fingerpeg om, hvem der skal samle formands­depechen op næste gang. Fødselsårene for Scheibye, Riisgaard og Rebien er henholdsvis 1951, 1951 og 1954. Gode, solide årgange i øvrigt.

... Og nedture

Artiklen fortsætter under billedet Ole Andersen ved sit kontor på Sankt Annæ Plads.

Nu brænder det under stolene i banken

Hvidvasksagen, hvor Berlingske har afdækket, hvordan Danske Banks afdeling i Estland har deltaget i hvidvaskning af milliarder af kroner fra tvivlsomme typer i bl.a. Rusland og andre dele af Østeuropa, har vokset sig større og større.

Trin for trin er nye grimme oplysninger blevet afdækket, og torsdag kom den foreløbige kulmination, hvor et af bankens direktionsmedlemmer, Lars Mørch, valgte at gå som konsekvens af sagen.

Det nåede han nok at gøre for at slippe for en fyreseddel. Problemet for banken er bare, at sagen fortsætter med at udvide sig, og at én direktør ikke nødvendigvis betyder, at sagen så slutter.

Pilen peger også mod bestyrelsesformand Ole Andersen. En ting er, at han ikke har været direkte involveret. Men hvad har han vidst? Hvad har han krævet at få at vide? Og har han – og den øvrige bestyrelse – tidligt nok forstået alvoren i anklagerne, som nu er blevet fakta om bankens involvering? Derfor er Ole Andersen også i skud­linjen, og derfor er sagen langtfra overstået.

Artiklen fortsætter under billedet Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen holder pressebriefing i forbindelse med regeringens ghettoudspil torsdag den 1 marts 2018.. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2018)

Der bliver sagt nej

En af ugens mere interessante erhvervshistorier handler om virksomheders ­adgang til at hente kvalificeret arbejdskraft til Danmark.

De fleste ved, at Danmark har strammet op for udlændinges adgang. Det giver god mening med styr på grænserne i en tid, hvor folkestrømme er i vild bevægelse.

Men opstramninger har indimellem alvorlige konsekvenser for det erhvervsliv, som er så vigtigt for et land som Danmark.

Berlingskes historier om f.eks. startups’ besvær med at finde den rigtige arbejdskraft er bekymrende. De fleste ved, at Dansk Folkeparti holder fast i stramme regler. Men at Socialdemokratiet, med formand Mette Frederiksen, næsten er endnu hårdere i kravet om lukkede grænser for arbejdskraft er mere opsigtsvækkende.

Det er til at forstå, at grænserne ikke skal være åbne. Men hvad er socialdemokraterne så bange for, når den rigtige kvalificerede arbejdskraft ikke findes i Danmark og arbejdsgiverne har brug for den – for at skabe overskud og andre arbejdspladser?

Artiklen fortsætter under billedet (ARKIV) FILE - In this Nov. 9, 2017, file photo, Facebook CEO Mark Zuckerberg meets with a group of entrepreneurs and innovators during a round-table discussion in St. Louis. Facebooks chef skal svare pÔøΩ spÔøΩrgsmÔøΩl om databeskyttelse og privatlivsindstillinger i Washington i nÔøΩste uge. Det skriver Ritzau, onsdag den 4. april 2018.. (Foto: Jeff Roberson/Ritzau Scanpix)

Hvad ved du egentlig om Zuckerberg?

Facebook-stifter Mark Zuckerberg er en mand, der forstår at holde på sine hemmeligheder.

I betragtning af hans kontrol med giganten Facebook og hele selskabets karakter, er det i grunden overraskende, hvor lidt vi i offentligheden ved om manden, hans gøren og laden og hans tanker.

Men mens vi altså ikke ved meget om ham – med undtagelse af hans giftermål og hans og hustruens selvskabte billede af at være filantroper, der giver store beløb til godgørende formål – så ved han og Facebook stort set alt om dig og mig, brugerne af Facebook.

De seneste ugers fortælling om et Facebook, der har været åbent som en si og som har ladet data og oplysninger om sine brugere sive til samarbejdspartnere, er gruopvækkende.

Det kan godt være, at vi brugere er dumme og naive. Men Zuckerberg og co. må bindes og knebles, så længe de ikke kan passe bedre på vores data.