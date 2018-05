Ugens op- og nedture: »Grib dog knoglen og ring!«

Ugens opture:

Vikaren leverer varen i Lundbeck

Det er sin sag som vikar at passe biksen med 5.000 medarbejdere, mens far tærsker rundt i verden for at hitte en ny topleder.

Set i det perspektiv har den fungerende topchef i Lundbeck, Anders Götzsche, gjort det fremragende. Både på toplinjen og på bundlinjen.

Götzsche blev pludselig kastet ud i det, da den tidligere førstemand Kåre Schultz for otte måneder siden sagde op og flyttede til en større stilling i Israel. Uha, uha, tænkte alle, hvordan skal det nu gå Lundbeck, hvor Schultz var kongen? Men det er altså foreløbig gået fint.

Nu er spørgsmålet så, om Lundbeck-formand Lars Rasmussen må bide nederlaget i sig og udnævne Anders Götsche som permanent topchef. Noget tyder på, at flere af de internationale kandidater, som han har haft på krogen, er faldet fra. Hvorfor vides ikke.

Måske er det bare Lundbeck-formanden, der er i spare­humør. For hvorfor betale en ny topchef 20-25 mio. kr., når vikaren gør det så glimrende?

Nykredit-bossen får genskabt ro i familien

Der findes ikke nuancer og bløde mellemregninger i gossippernes univers. Enten er man vinder eller taber.

Nykredit-topchefen Michael Rasmussen lander i denne uge lige netop på den rigtige side af denne til tider hårfine skillelinje – på vindersiden. Nykredit-regn­skabet er ikke noget at prale af. Nuvel, det var ventet en vis afmatning efter det stærke resultat i 2017.

Når Nykredit-chefen alligevel ender som en af ugens vindere, skyldes det opgøret med hans rival fra Jyske Bank i Silkeborg, Anders Dam. Han har givet op og smidt sine aktier i den nordjyske bankfejde. En del af disse samler den rige Nykredit-onkel op, og så kan der igen skabes ro omkring Nykredits fødekanaler til realkreditselskabet Totalkredit.

Hvis der er noget, Michael Rasmussen har brug for, er det ro og stabilitet i kredsen af regional- og lokalbanker. Den nordjyske bankfejde har vist, at Nykredit er klar med sine mange milliarder til at beskytte og slå ring om den store familie.

Mens vi venter på Lykke Friis

Mon ikke headhunterne ad flere omgange har lagt vejen forbi Lykke Friis’ kontor på Københavns Universitet. Her er hun prorektor, altså en slags viceadministrerende direktør.

Men til sommer er det slut. Den 48-årige tidligere klima- og energiminister (ganske vist i en kort periode) frygter at gro fast. Derfor forlader hun snart professor­vældet på Københavns Universitet for at ... tjah, hvad i grunden? Hvor er du på vej hen, Lykke Friis?

En fulltime erhvervskarriere, en fri fugl som kommen­tator, forfatter m.m. eller et nyt konsulenthus med en anden fritstillet personlighed, forhenværende minister Søren Pind? Lykke Friis har ledelseserfaring, og hun har bestyrelseserfaring. I dag er hun medlem af bestyrelserne i det børsnoterede Vestas og det fondsejede Velux.

Lykke Friis er, ud over så meget andet, Tysklands-­ekspert (moderen var tysk). Og Tyskland er som bekendt Danmarks største og vigtigste handelspartner. Et oplagt match.

Ugens nedture:

Grib dog knoglen og ring!

Det var godt at se, at Finanstilsynet gik seriøst og dybt ned i den hvidvasksag, som har udstillet en stribe dårligdomme i Danske Bank.

Men nogle gange er det mindre godt, når man først får læst alle linjer, får set mellem linjerne og i øvrigt får folk til at forholde sig til det, som blev sendt ud.

For uden at tage stilling til, om Finanstilsynets hvidvaskningsrapport er rigtig eller forkert, står det i hvert fald fast, at man i tilsynet har sparet for meget på telefonudgifterne.

For hvorfor har tilsynets direktør, Jesper Berg, eller hans folk dog ikke ringet til den whistleblower, som tilbage i 2013-14 gik til sin Danske Bank-ledelse og advarede om hvidvaskningen i Estland?

Hvorfor er det, at Jesper Berg på en og samme tid bruger »juraen« som undskyldning for, at det kunne man virkelig ikke – og i samme åndedrag indrømmer, at man ikke rigtigt har kunnet finde ud af, hvordan man lige skulle håndtere en sådan whistleblower? Opfordringen fra Gossip-­redaktionen er klar: Grib knoglen og ring.

Det skal nok gå, Anders Dam

Det er ingen hemmelighed, at der på gossip-redaktionen er en stadig kamp mellem »fortid« og »fremtid« i ledelsen.

Seniorchefredaktør Hansen ser gerne baglæns og husker alle detaljer fra fortiden. Omvendt ser juniorredaktøren helst positivt på tingene.

Men trods positivt livssyn har seniorchefredaktørens holdning til Jyske Bank-­direktør Anders Dam smittet denne gang.

Anders Dam, der normalt nok forstår at levere gode regnskaber og altid er god for en skarp kommentar, har netop sendt et smågråt regnskab på gaden.

Det er sådan lidt, tja bom, fint nok. Men ikke noget, der for alvor imponerer.

Endnu værre er det, at Anders Dam har måttet trække sig i kampen mod Nykredit-direktør Michael Rasmussen og er endt med at ville sælge Jyske Banks aktier i Nordjyske Bank. Det tjener Jyske Bank penge på, men man mister real­kreditkundestrømmen til Totalkredit, og det gør nok ondt på Anders Dam.

Herr Winterkorn: Hold Dem fra Florida

Der skal noget til, før en udenlandsk erhvervsperson får æren af at komme på ugens liste over vindere og tabere.

Vi gør dog undtagelser, når sagen eller hovedpersonen er stor nok.

Det gælder således i denne uge, hvor vi er draget sydpå, for at forsøge at finde den nu forhenværende VW-koncernchef Martin Winterkorn.

Vi søgte ved hans bylejlighed. Vi var forbi hans vingård. Ja selv i Wolfsburg, foran VW-hovedsædet, havde vi sporhunde. Men forgæves.

Martin Winterkorn gemmer sig, og det er til at forstå.

For dieselskandalen, hvor VW snød med softwaren i dens dieselbiler, rammer nu Martin Winterkorn direkte. Først blev han fyret, og nu har de amerikanske myndigheder udsendt en slags anholdelsesbegæring. Den betyder, at den tidligere så mægtige direktør ikke kan rejse til USA, hvis han da ellers vil undgå at blive anholdt.

Det er slemt, men det kan blive værre. For Winterkorn står foran et stort erstatningskrav, der risikerer at ruinere ham.