Ugens op- og nedture: Genmab-boss giver spekulanter tørt på

Ugens opture

Jan van de Winkel vandt, og de investorer, der har spekuleret imod Jan van de Winkel, tabte. Foreløbig i hvert fald.

Life science-koncernen Genmab tog i denne uge det helt store hop på aktiekurslisten – opad vel og mærke – da Genmab-topchefen de Winkel fremlagde 2017-regnskabet, og endnu vigtigere, forventningerne til 2018. Og vupti, pludselig var de 75.000 aktionærers Genmab-aktier vokset med ti mia. kr. i værdi.

Genmab er en interessant størrelse. De 235 medarbejdere har i gennemsnit en årsløn på 1,2 mio. kr., men skaber – igen i gennemsnit – hver især en bundlinje på ti mio. kr. Den største del via royaltyindtægter fra partneren Janssen. Også personen Jan van de Winkel er interessant. Siden han overtog det øverste ansvar i 2010, er Genmab som børsvirksomhed eksploderet.

Genmab-bossen tør godt anvende den forbudte glose »you ain’t seen nothing yet«. 2018 bliver godt, men 2019 bliver endnu bedre. Siger altså Jan van de Winkel.

Ny Demant-chef med gylden spurt

Topchefskiftet i høreapparatkoncernen William Demant (Oticon) er foregået lige til lærebogen på direktørfabrikken CBS.

Demants nye chef, Søren Nielsen, har sendt et 2017-regnskab på gaden uden mange hår i suppen. Søren Nielsen overtog styrepinden i april 2017, og han har i den grad formået at sætte yderligere turbo på en i forvejen veltrimmet virksomhed igennem 2017. Alle nøgletal peger opad, ikke mindst den toplinjevækst på ni procent, som mange i business-verdenen vil misunde Søren Nielsen.

Det betyder selvfølgelig samtidig, at den mangeårige topchef i William Demant, Niels Jacobsen, har afleveret en veldreven og ordentlig forretning til sin efterfølger. Ikke nogen lig i lasten med ekstraordinære nedskrivninger.

Niels Jacobsen går ikke tomhændet. Med sig får han en såkaldt seniorbonus til en værdi af 42 mio. kr. samt en post som næstformand i William Demant. Det børsnoterede selskab ejes og styres af Oticon Fonden, som sidder på 55 procent af ejerskabet.

Lars Seier på udkig efter rigtige venner

Indrømmet, det kan se ud, som om det nu helt rabler for gossipredaktionen. Finansmanden Lars Seier Christensen som en af ugens vindere på et tidspunkt, hvor han åbent erkender fiaskoen med burgerbiksen JuicyB, der nu lukker og slukker. Og med et (sandsynligt) milliontab til Lars Seier.

Når gossipperne i den anledning smider et par roser til Lars Seier, er det respekten for, at han sætter en lille del af sine to-tre mia. kr. på højkant i en række forskellige opstartsvirksomheder. Med risiko for tab. Men dog med modet til at ville noget.

Lægger man alle Lars Seiers investeringer i små opstartsvirksomheder sammen, fraregnet con amore-projekterne, jamen så kan det sagtens tænkes, at der samlet set er minus på bundlinjen. Og hva’ så? Pokker stå i at kigge ned i sin milliardtank og så mangle lysten til at sætte nye ting på land- eller spisekortet.

Op med humøret Lars Seier, godt at se dine penge i arbejde. Måske handler det fremover »bare« om at finde de rigtige legekammerater i business-verdenen.

Ugens nedture

Søren Skous dans på linen

Det er altid en balancegang at være CEO i en stor virksomhed.

Man skal være kontant, levere resultater og samtidig være passioneret og kunne sælge strategi og budskaber til investorer og omverden på en måde, så de får lyst til at være med.

Tag bare situationen for Søren Skou, som står i spidsen for A.P. Møller - Mærsk.

Søren Skov var hovedtaler, da rederiet, der er under forvandling til at blive en digital logistikkoncern, inviterede investorer og presse indenfor.

Søren Skou fortalte om en digital forvandling, som skal skabe vækst og fremtidssikre den gamle koncern.

Det var ikke det hele, jeg forstod undervejs. Og reaktionerne på aktiemarkedet, hvor Mærsk-aktien dykkede gevaldigt, fortalte mig, at det også gjaldt de inviterede investorer og eksperter.

For Søren Skou havde svært ved at brænde igennem. Sælge budskabet. Skabe fremtidstro. Og det er altså nødvendigt, hvis Mærsk skal rykke sig, som de siger, at de skal.

Falck-top med hænderne i andres lommer

Falck-boss Jakob Riis skal være glad for, at hans ejere har dybe lommer.

For med ugens afsløring af sidste års Falck-resultat står det klart, at uden ejere med lyst til at rydde op og evne til at smide mange ekstra millioner i Falck-kassen, var den danske redningskoncern kollapset.

Så alvorlig er situationen efter mange års ekspansion under Allan Søgaards ledelse, og opgaven har med garanti vist sig langt mere kompliceret og langt dyrere end forudset, da Jakob Riis sagde ja til jobbet efter mange år i Novo Nordisk-ledelsen.

Så det er på mange måder en alvorlig nedtur for Falck og for Jakob Riis.

Omvendt skal man ikke underkende, at nye topchefer ofte forstår at gribe muligheden, hvis de får mulighed for at lave den helt store forårsrengøring og virkelig gøre op med tidligere tiders mulige dårligdomme.

For med oprydningen kan den nye CEO langt lettere shine, fordi alle skeletter så er ryddet ud af skabene. Mon ikke Jakob Riis kender den gamle fremgangsmåde – det tror jeg.

Lauritz.com-ejer skal have fyldt tomt hul

Bengt Sundstrøm, storaktionær i Lauritz.com, er ude med trillebøren.

Den skal fyldes, og det skal gå hurtigt. Og det skal helst være med guld.

For som ugens friske Lauritz.com-regnskab viste, vakler auktionskoncernen groggy omkring med pilen pegende ned for en række af de vigtigste ingredienser i et regnskab.

Den korte version er, at omsætningen dykker voldsomt, og at det endda sker i en tid, hvor auktionsmarkedet stiger.

Det er skidt nyt, fordi det fortæller om en virksomheds­ledelse, som ikke har styr på forretningen og ikke kan matche konkurrenterne.

Bengt Sundstrøm har været uden for den daglige forretning i en række år. Nu er han retur. Det er mere af nødvendighed end af lyst.

I virkeligheden er han tilbage for at beskytte den sidste værdi af sine aktier – aktier som er faldet tungt siden børsnoteringen. Så nu skal Lauritz.com trimmes, og så skal Sundstrøm finde en person med guld at fylde i trillebøren.