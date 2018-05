Ugens op- og nedture: »Den var ny: En iværksætter som minister!«

Ugens opture

Tiltrædende minister Tommy Ahlers under ministeroverdragelse i uddannelses- og forskningsministeriet i København, onsdag den 2. maj 2018. Foto : Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Løkke hiver en iværksætter ind i ministerkorpset

Da vi på Berlingske Business sidste år holdt vores iværksætterkonkurrence, Business Boost, efterlyste vi gode ideer. Vi fik tilsendt et væld af ideer, men ingen handlede om, at en iværksætter skulle være minister.

Men måske var det alligevel der, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) selv fik tanken om, at det kunne være sjovt, spændende og kreativt at hive en iværksætter ind i ministerkorpset. I onsdags valgte statsministeren i hvert fald iværksætter Tommy Ahlers som ny uddannelses- og forskningsminister, og der er grund til at ønske tillykke.

Dels til den nye minister, som allerede i sine unge år havde en politiker i maven, dels til statsministeren, der tænkte ud af boksen i en tid, hvor vi på Gossip-redaktionen har svært ved at få øje på åbenlyse politiske talenter.

Godt er det under alle omstændigheder, at der kommer folk ind i regerningen fra det virkelige liv. Så slipper vi for endnu en politiker eller minister, der aldrig har arbejdet i det private erhvervsliv og aldrig oplevet, at kravene dér er noget særligt – og hvor det er ens egne penge man sætter på højkant.

TDCs topchef, Pernille Erenbjerg. Foto : Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix

Et muligt vendepunkt for trængt TDC-boss

At være chef for telekæmpen TDC har i snart mange år været en slags øretævernes holdeplads.

Det har været virksomheden, som kunderne var tossede på – næsten uanset hvad TDC gjorde – som investorerne skiftevis elskede og hadede, og virksomheden som var genstand for politikernes jævnlige vrede, fordi TDC jo er født ud af en monopoltid og derfor fylder så meget på det danske telemarked.

Nu er selskabet blevet solgt – igen – til en stribe pensionskasser og samtidig fremlægger topchef Pernille Erenbjerg et ganske pænt kvartalsregnskab. Pernille Erenbjerg har været genstand for meget debat, siden hun blev chef for biksen i 2015. Var hun den rigtige? Var hendes strategi den rigtige? Og senest blev der spekuleret i, at de nye ejere ville indsætte en ny chef i virksomheden.

Ugens regnskab kan være et slags vendepunkt, og det vil ikke overraske, hvis Erenbjerg bag lukkede døre puster lidt ud. Hun overlevede de nye ejere og står nu med et regnskab, der lugter en smule af fremgang og fremtid.

Kåre Schultz, tidligere topchef i Lundbeck. Foto : Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2017

Har Kåre taget opskriften med til Israel?

Kåre Schultz havde vist andet og mere med i flyttelæsset til Israel end blot klassiske danske designmøbler og rigelige mængder rugbrødsblanding.

For selv om det blot er få måneder siden, at Kåre Schultz tiltrådte i den israelske kopimedicingigant Teva, tyder det allerede nu på, at den danske medicinaldirektør medbragte opskriften på, hvordan man laver en økonomisk succes i et firma.

I hans tidligere job i Lundbeck blev Kåre Schultz kendt for sin hårde fremfærd. Men også for sin evne til at levere økonomiske resultater – herunder talrige opjusteringer.

Det gjorde ham umådeligt populær hos investorerne, og det spændende er, om Kåre Schultz netop har taget første skridt mod noget tilsvarende i Israel.

For selv om hans første tid i Teva har handlet om upopulære fyringer, har selskabet netop leveret et kvartalsregnskab, der var bedre end forventet og altså indeholdt en opjustering.

Den slags kan få selv den hårdeste kritiker til at blive mild og blid – ikke mindst hvis man er aktionær.

Ugens nedture

Thomas F. Borgen, CEO for Danske Bank. Foto : Anne Bæk/Ritzau Scanpix

Banken, Borgen og beskyldningerne

En væsentlig del af Danske Banks aktiekurs er bundet op på tilliden til topchef Thomas Borgen. Og derfor er der næppe mange blandt de 258.000 aktionærer, der ønsker at se Borgens hæl i Danske Bank som konsekvens af hvidvasksagen.

Skjules kan det dog ikke, at den ellers succesrige Borgen har en skidt sag, eftersom han i 2011-2012 sad som direktionsansvarlig for den estiske forretning. Det er en forbandet øv-sag. Et mareridt, der ikke vil gå væk. Spørgsmålet er, hvad Danske Bank og dets ejere drager af konsekvenser i efteråret, når bankens egen undersøgelse af, hvem der vidste hvad og hvornår, foreligger.

Nogle vil undskylde Borgen og banken med, at der jo blot er tale om en lille forretning (0,5 procent) ud af det samlede forretningsomfang. Og herregud, det skete på fjerne destinationer.

Men en virksomheds etik og forretningsfilosofi skal vurderes på alle forretninger, store som små. Set i det lys koster hvidvasksagen fordømt meget på Danske Banks imagekonto.

Per Bank, Dansk Supermarked. Foto : PR

Du Perikles, flyt grænsehandlen nordpå

Egentlig var gossipperne slet ikke klar over, at den ellers seriøst arbejdende topchef i Dansk Supermarked (Bilka, Netto, Føtex mv.) Per Bank havde det i sig. Humoren samt lysten og evnen til at leve den helt ud – også i medierne.

Per Bank foreslog, angiveligt i ramme alvor, i dagbladet Børsen, at grænsehandlen syd for den dansk-tyske grænse blev flyttet nordpå. Så de danske forbrugere i stedet for at lægge fire mia. kr. i tyske butikker (er de fleste i øvrigt ikke dansk-ejede?) lagde dem i gode rød-hvide butikker i en afgiftsfri zone nord for æ grenz. Og ja, en del af disse i Per Banks egne butikker.

Per Bank formåede for en kort stund at få politikere og offentlighed i tale, de fleste for dog at vende tommelfingeren nedad.

Det er jo ikke ensbetydende med, at Per Bank ikke sætter fingeren på et ømt punkt, den omfattende grænsehandel. Det er mere løsningsforslaget fra Per Bank, der får eksperter til at trække på smilebåndet. Men fair nok: Det er godt overhovedet at høre fra Dansk Supermarkeds øverste leder.

Cees 't Hart, CEO administrende direktør Carlsberg A/S. Foto : Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix 2017

Cees ’t Hart snubler i rubler

Øv, nu gik det lige så godt for Carlsberg-topchef Cees ’t Hart. Eller godt og godt. Første del af totrinsraketten, den helt store spareøvelse er kommet succesrigt i hus. Nu kommer så lakmusprøven, nemlig at skabe vækst. Selv juniorgossipperen kan det med at spare sig frem, men nu skal han, altså juniormanden, snart bevise, at han også kan skabe vækst her på bagsiden.

Det samme gælder også for Carlsberg-chefen.

2018 skal vise konkret vækst, og set i det lys er Cees ’t Hart kommet noget bumlende fra start med et fald i omsætningen i første kvartal. Ganske vist ramt af den faldende russiske rubel, som – må man formode – Carlsberg-chefen ikke har indflydelse på.

Verden er bare så hård og uretfærdig for topchefer, der ikke leverer vækst. Cees ’t Hart fastholder dog målsætningen om en årlig gennemsnitlig vækst på to til fire procent frem mod 2022.

Det er en ringe trøst for Carlsberg, at også konkurrenterne har det svært i Rusland. Væksten må så bare skabes et andet sted.