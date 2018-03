Ugens op -og nedture

OPTURE

158 milliarder grunde til Rørsteds succes

Artiklen fortsætter under billedet Kasper Rorsted, CEO of Adidas, the world's second largest sports apparel firm attends the company's annual general meeting in Fuerth, Germany May 11, 2017. REUTERS/Michaela Rehle

158 milliarder kroner i omsætning er trods alt også en slat. Selv for en dansk kosmopolit af en topchef og sådan én er Kasper Rørsted jo.

Han er relativt nytiltrådt topchef for sportskæmpen Adidas, og hans år ét er gået fremragende.

Omsætningen er sprunget frem med 15 pct., og selv om indtjening selvfølgelig er vigtigere, så gælder det for Adidas og Rørsted om at vokse hurtigere end konkurrenterne – og ikke mindst om at vinde forbrugerne på de nye markeder.

Dem har Adidas godt fat i – blandt andet i Asien – og så står kampen ellers om de digitale kunder.

Dem er Kasper Rørsted gået på jagt efter med et fokus på Adidas’ egen digitale butik. Der er simpelthen dér, at man vil finde guldet. Det sker ud fra devisen, at man hellere vil kanibalisere på selskabets detailsalgskunder end selv blive kanni­baliseret.

Foreløbigt tyder det altså på, at Rørsted er ved at lykkes med den strategi.

Henrik og Hugo hånd i hånd med Hergé

Artiklen fortsætter under billedet Hugo Games der særligt i 90'erne havde succes med Hugo-spillene satser for tiden stort med wn række store spil i løbet af 2018. Direktør for Hugo Games, Henrik Nielsen



På Gossip-redaktionen er det vist kun seniorchefredaktør Hansen, der er gammel nok til at huske Hugo – altså den der lille trold, der i en fjern fortid var så populær i et elevatorprogram på TV 2.

Derfor vakte det begejstring på seniorchefredaktørens kontor, da han hørte om successen for firmaet bag Hugo, det danske spilselskab Hugo Games, og ikke mindst topchef Henrik Nielsens arbejde med at sende Hugo på nye eventyr.

For Hugo får selskab af selveste Tintin og hans trofaste hund, Terry, i løbet af et år eller to.

Hugo Games har simpelthen fået kontrakt på at lave Tintin-spil, og det kan næsten kun blive et eventyrligt erhvervseventyr, når Hergés klassiske tegne­seriefigurer møder den danske skærmtrold.

For Tintin er trods alt kendt i hele verden og kan dermed for alvor sparke døren ind for Hugo Games, der med afsæt i Danmark og ganske få medarbejdere, har en stribe andre nye projekter på bedding.

Eccos nye topchef tager vigtige skridt



Artiklen fortsætter under billedet ECCO's adm direktør Steen Borgholm, fotograferet tirsdag den 13. marts 2018. Danske Ecco, der sælger sko over hele verden, præsenterer sit regnskab for 2017. Det er det første regnskab for Eccos nye topchef, Steen Borgholm.. (Foto: OLE JOERN / redstar/Scanpix 2018) Foto : OLE JOERN / redstar

Man skal ikke underkende vigtigheden af at komme godt fra start.

Det gælder på fodboldbanen, i kortspil og selvfølgelig også som nytiltrådt koncernchef.

Og selv om ikke alt kan tilskrives Steen Borgholm, har han som topchef i skogiganten Ecco siden maj sidste år haft god grund til at juble over rekordtal fra den danske skoproducent.

For Steen Borgholm er det en perfekt start som øverste chef efter flere år som finansdirektør. Han har lagt grunden til den fremtidige succes for firmaet – og ham selv som topchef. Og så vælger han og selskabet nogle interessante veje i bestræbelserne på at vinde kundernes gunst.

Mens andre detailkæmper som for eksempel Bestseller og Adidas forsøger at holde sig fri af Amazons og Alibabas kløer og dermed fri for at dele indtjening, er Ecco gået i samarbejde med dem begge. Det sker for at være til stede på de digitale platforme, hvor flere og flere af kunderne af sig selv finder hen.

NEDTURE



Nordjyske skrammer i Anders Dams image

Artiklen fortsætter under billedet ARKIVFOTO 2011 af Jyske Banks direktør Anders Dam- - Illustration til sagen om skattely d. 4. april 2016- - SE DIVERSE RITZAU-TELEGRAMMER- - Jyske Banks direktør Anders Dam- (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2013)



Nestoren i dansk bankvæsen, Jyske Bank-topchef Anders Dam, er kommet i strid modvind i det nordjyske. Nærmere bestemt i Nørresundby, hvor Nordjyske Bank holder til. Mens mange opfatter ham som havkatten i hyttefadet fra Silkeborg, bliver han af folkene i Nørresundby opfattet som en glubsk haj.

Anledningen er, at Anders Dam har lagt et bud på at overtage Nordjyske Bank. ­Et fjendtligt bud, lyder kritikkken fra Nordjyske Banks ledelse. Banken har ingen lyst til at blive en filial af Jyske Bank og vil helst bevare selvstændigheden.

Der er en lidt kompliceret forhistorie til Jyske Banks angreb, og Anders Dam kan have en pointe i, at han såmænd blot forsøger at forsvare den ejerandel i Nord­jyske Bank på 38 procent, som han kom til at hænge på, fordi Jyske Bank på et tidspunkt hjalp kollegerne i Nørresundby.

Men når det hele lægges sammen – og overtagelsen skal såmænd nok lykkes – så efterlader det Anders Dam med skrammer på imaget.

Det spiller ikke for Bo Rygaard i Parken



Artiklen fortsætter under billedet Bestyrelsesformand i Huscompagniet A/S Bo Rygaard. Foto : Søren Bidstrup

Bossen for »Byens Hold« har svært ved at opstille en vinderstrategi.

Bo Rygaard kom for tre år siden til som bestyrelsesformand i Parken, der har fodboldklubben FC København som et af sine vigtigste aktiver. Foreløbigt uden at Rygaard har opnået den store succes.Netop formandsposten i den højtprofilerede Parken-koncern har en helt særlig historie. Det var således den tidligere, meget arbejdende bestyrelsesformand Flemming Østergaard, der skruede den Parken-koncern sammen, som vi i store træk kender i dag.

Og ja: Begrebet »arbejdende bestyrelsesformand« er ellers et no go i dansk erhvervsliv. Ikke desto mindre er Bo Rygaard i dag arbejdende bestyrelsesformand med et særligt højt honorar for en virksomhed af Parkens størrelse – 1,6 mio. kr.

Rygaard præsenterede et skuffende regnskab i denne uge. Ét er, at FCK i øjeblikket økonomisk rammer »stolpen«, noget andet er, at Rygaard heller ikke har fået has på problemerne i Fitness.dk. En Rygaard-effekt har endnu ikke vist sig.

Femern-boss på oprørt hav



Artiklen fortsætter under billedet Claus Baunkjær - direktør for Femern A/S.

Bliver Femern-forbindelsen til Tyskland overhovedet til virkelighed med alle de problemer, usikkerheder og politiske spilfægterier, der ligger og skvulper?

Som bekendt er vi danskere noget mere forhippede på den forbindelse end tyskerne. Projektet truede med at gå død i 2015, men kom igen på skinner i 2016 med bevillinger fra det politiske flertal. Nu har Jyllands-Posten så gravet sig ned i det beslutningsgrundlag, der lå foran politikerne.

Og pyha, det ser godt nok grumset ud. Det viser sig bl.a., at der fra tysk side var rapporter om, at den skitserede økonomi ikke hang sammen. Altså – i værste fald – en politisk bevilling til 30 mia. kroner på et ufuldstændigt grundlag.

Et godt gæt er, at både nuværende og tidligere direk­tører og bestyrelsesmedlemmer i Femern A/S kommer i fokus. Og hvem har så ansvaret? Tjah, bom-bom-bom, en af dem er administrerende direktør i Femern A/S Claus Baunkjær. Til Jyllands-Posten e-mailer han et svar om, at alt er i den fineste orden. Altså at han imødeser eventuelle under­søgelser med sindsro, må man tro.