Ugens op -og nedture

OPTURE



Løhde tør, hvor andre kvinder gemmer sig

I en uge, hvor vi (alle sammen) fejrede Kvindernes Internationale kampdag 8. marts, er det naturligt at se sig ekstra grundigt om efter kvindelige chefer, der stikker ud og rager op. Både som vindere og som tabere – som gossipperne gør sig umage med hver uge. Så ja, vi forskelsbehandler.

Men indrømmet: De kan være svære at finde, for hvor bliver toplederkvinderne af? De findes jo, blandt andet i politik.

En af de kvinder, som for alvor er rykket frem i bussen og gjort sig synlig, er beskæftigelsesminister (mere formelt: minister for innovation) Sophie Løhde (V). Dels i forbindelse med regeringens beslutning om udflytning af statslige arbejdspladser fra København dels i forbindelse med den truende storkonflikt på det offentlige arbejdsmarked.

Uanset om man er enig eller uenig med Sophie Løhde, må man erkende, at hun står frem, er synlig og klar til at tage den debat, der selvfølgelig er så afgørende. Uden frygt for at blive modsagt. Tak for det. Det kunne andre kvinder lære af. Rådet er hermed givet videre.

Minister for offentlig innovation Sophie Løhde

En businessknark takker af

Gossipperne svinger sig i denne uge op til en egentlig hyldest af en af sværvægterne i business. Nemlig Bjerringbros godfather himself – ejer, direktør, formand, lokalpatriot med meget mere Niels Due Jensen, som har besluttet sig for at forlade sine sidste poster i Grundfos-universet.

Han har været en af de topledere, som man kunne ønske sig, at Danmark havde nogle flere af. I ordets bedste betydning en businessknark, som fik en forpligtelse, greb depechen og gjorde Grundfos stor, stærk og international. Niels Due Jensen er sig selv og tro mod sin arv, forpligtelse og det rigtigt lange sigte. Det kan virke gammeldags, men er faktisk supermoderne – og godt for Danmark. Her kunne mangen en iværksætter lære noget. Rådet er hermed givet videre.

Nuvel, en stridsmand kan man støde sig på, og det har Berlingske Business da også gjort i tidens løb. Men dyb respekt for det lange sigte i Grundfos, for samfunds­ansvaret og for Due Jensen-familiens passion for at drive forretning i Danmark.

Grundfos' ejer Niels Due Jensen

Smedegaard fylder balkortet godt op

Det er ikke mange år siden, at danskere var et sjældent syn på topposterne i den internationale businessverden. Men noget har ændret sig, for danskere strømmer i disse år ind på de virkelig tunge poster. I takt med, at danske virksomheder bliver større, stiger også interessen for danske topchefer.

Blandt de absolut tungeste er den detroniserede Mærsk-boss Nils Smedegaard Andersen, som blev fyret i sommeren 2016. Om et par uger bliver han formand for industrikoncernen AkzoNobel med domicil i Amsterdam. Derudover er han med i bestyrelserne i store internationale koncerner – BP (London) og Unilever (Rotterdam). På hjemlig grund er han formand for de noget mindre virksomheder Færch Plast (Holstebro), Unifeeder (København) og fondsejede Dansk Supermarked (Brabrand).

Der er ikke meget pensionisttilværelse her for Smede­gaard, som runder de 60 år om få måneder. Da han fik slugt sin stolthed over fyringen – hans eget udtryk – har han i den grad vist sig som comeback kid.



NEDTURE



Nu skal Niels B. kravle over høj Lego-mur

Det er lidt af et imperium, som Niels B. Christiansen var med til at bygge op i sine år som Danfoss-boss. Han sluttede på toppen og tog et spring, som få havde forudset. Nu er det fortid, og på flere måder skal Niels B. nu genopfinde sig selv – og genopfinde Lego – hvis man ellers kan tale om den slags i en virksomhed, som tjener mere end syv milliarder i et år, der kaldes »dårligt«.

Skal han bygge et nyt imperium? Næh, men han skal være med til at skabe fundamentet for et Lego, som ikke bare har medvind på cykelstien. Det bliver noget af en opgave, og begyndelsen – i form af et regnskab, som var skuffende, viste tilbagegang på en række markeder og understregede, at Lego nu er en virksomhed, som har en del udfordringer – viser lidt om udfordringerne for Niels B. Christiansen.

Til gengæld tror vi her på Gossip-redaktionen, at Niels B. er den rigtige til opgaven. Det kan godt være, at han ikke danser til pressemøder som sin forgænger. Men han har før vist, at han kan forme og skære et selskab til – og så bygge det op, klods for klods.

Administrerende direktør Niels B. Christiansen i LEGO House i Billund

​Gavebod skal lokke Lauritz-aktionærer til

Køb en aktie og få en gave, der næsten modsvarer købsprisen. I al sin enkelhed er det reelt det tilbud, som mulige nye aktionærer nu får af det trængte auktionshus Lauritz.com.

For aktionærer får en »gave« i form af rabatter ved handel på Lauritz.com på 4.500 kr., hvis de køber aktier for 6.500 kr.

Det er et højst utraditionelt tilbud, som stor­aktionæren i Lauritz.com, Bengt Sundstrøm, dermed bringer i spil i kampen for at få aktiekursen op.

For selvfølgelig er det attraktivt, og det førte da også hurtigt til stigninger i aktiekursen. Problemet er bare, at det kun er nye aktionærer, som får tilbuddet, og at det dermed inddirekte er de gamle aktionærer, der betaler prisen for gaven.

Den slags øvelser har jeg ikke set før på aktiemarkedet, og det understreger igen, hvor svært det kan være at tage Lauritz.com-aktien alvorligt. Så måske er effekten positiv nu, men i det lange løb taber Lauritz.com på den slags manøvrer.

Bengt Sundstrøm Lauritz.com

Ny formand i modvind – før fløjten har lydt

Det er ikke det, man siger, men det man gør, som man skal bedømmes på. Sådan bør det være, og det gælder også på Gossip-redaktionen, hvor kun seniorredaktør Hansen er undtaget for den regel. Han siger, hvad han vil – og gør ofte det stik ­modsatte. Sådan er det, når man har magten.

Det udestår at se, om det samme kommer til at gælde den nye bestyrelses­formand i SAS, Carsten Dilling.

For med meldingen fra det udvalg, som skulle vælge SAS’ nye formand, om, at man egentlig ville have en anden, men i stedet måtte »nøjes« med Carsten Dilling, er han i modvind fra start.

Det er synd og skam. Og det er slet ikke rimeligt – hverken over for SAS, medarbejderne eller Carsten Dilling.

Men beskeden betyder, at det er op ad bakke for formanden, og det er et problem for hans formandsskab og et problem for SAS, som ellers har nok med udfordringer i en tid, hvor ejerne falder fra, og konkurrenterne fortsætter med at buldre frem.