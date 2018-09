Udlandets webshops støvsuger flere danske pengepunge

København. Danske forbrugere lægger i stigende grad varer i en udenlandsk indkøbskurv, når de handler på nettet.

Ifølge en ny rapport om e-handel fra betalingstjenesten Dibs, der er en del af Nets, er det nu halvdelen af de danske forbrugere på nettet, der jævnligt klikker varer hjem fra udlandet.

De danske forbrugeres yndlingsplatforme er det amerikanske Amazon, det tyske Zalando og det kinesiske Wish.

Men selv om forbrugernes penge således forsvinder ud af landet, så kommer den øgede trafik til de meget professionelle udenlandske selskaber også de danske virksomheder til gavn.

Det mener Henriette Høyer, salgsdirektør i Dibs.

- Det betyder selvfølgelig, at de udenlandske sites tager noget af den omsætning, som danske e-handel-virksomheder kunne have fået.

- Men samtidig booster de jo også området, fordi de gør det endnu nemmere at handle på nettet.

- På den måde genererer de mere handel på nettet også for de danske virksomheder, siger hun.

Det danske e-handel-forbrug er steget år for år, og igen i år estimerer Dibs på baggrund af en You Gov-undersøgelse, at e-handlen vil tage et spring.

Med hele 23 procent til svimlende 133,5 milliarder kroner, lyder estimatet.

Det er mange penge, men det er ikke nok af dem, der ender i lommerne hos danske virksomheder, mener Annette Falberg, der er branchedirektør i DI Handel.

- I dag er det under 40 procent af danske virksomheder, der har en webshop, så der er fortsat et kæmpe potentiale.

- Derfor skal vi have mange flere danske virksomheder ud på nettet, så flere danske forbrugerkroner kan blive hjemme, siger hun.

Annette Falberg henviser i den forbindelse med glæde til et spritnyt tiltag under Erhvervsstyrelsen, der har skudt 45 millioner kroner i et e-handelscenter, hvor små og mellemstore virksomheder kan få hjælp til at springe ud på nettet.

Og det bliver nødvendigt.

Ifølge Henriette Høyer fra Dibs har amerikanske Amazon nemlig planer om at etablere et stort lager i Danmark inden jul.

Og så bliver konkurrencen endnu skarpere, forudser Annette Falberg.

- Amazon kan levere inden for en time. Det skal vi ikke nødvendigvis i Danmark, men det der med leveringstider på 3-5 dage, det holder bare ikke.

- Vi skal virkelig oppe os og ind i kampen, siger hun.

/ritzau/