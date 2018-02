Udgav finansbog som 16-årig: Klaus Riskær vil dyrke cannabis i Uruguay og bage brød i Argentina

Koldhævet surdejsbrød efter dansk opskrift, men bagt i Buenos Aires – det er erhvervsmanden Klaus Riskær Pedersens seneste lyse idé.

Ifølge den ubændige iværksætter har argentinerne taget godt imod brødene, som bages på egen fabrik med stort køleanlæg, hvor dejen hæver mange timer for at opnå den rigtige krumme og markedsføres under brandet Brød.

De første danske brød blev kørt ud til argentinerne for præcis et år siden, og siden er det gået fremad:

»I denne uge leverede vi 1,4 ton, og vi er gået fra to til 73 kunder på et år og dobler cirka hver sjette måned,« siger Riskær.

Han fik ideen med frisk dansk brød, fordi det argentinske »er så dårligt«. Foreløbig sælger Pan Danés til restauranter og hoteller, men i andet kvartal af 2018 skal brødet ud i supermarkeder til højere afregningspriser – og undervejs testes rugbrød efter dansk opskrift også.

»Vores plan er at rulle en stribe brødudsalg ud til Buenos Aires’ 13 millioner indbyggere. Byen kan rumme 300 forretninger, hvoraf nogle blot er brødudsalg, mens en række store butikker ud over brød også skal byde på juice og sandwich. Buenos Aires har en masse små »mor og far-bagere«, og der trænger til en oprydning i branchen. Det er et gigantisk marked,« siger Klaus Riskær Pedersen i telefonen fra Argentina.

»Vi tester med de første ti forretninger i andet kvartal 2019 og så går vi ud i en lokal finansieringsrunde, der kan finansiere de næste 100 forretninger. Hvis alt går vel, er det vor drøm at gå på børsen med Pan Danés i Buenos Aires i 2021.«

En ny virksomhed om året

Klaus Riskær Pedersens familie er hovedaktionær med 40 pct. af aktierne i Pan Panés. Startkapitalen er indbetalt af 22 aktionærer, som har stået for den første finansieringsrunde. Projektet ­sluger frem til slutningen af 2018 omkring fire mio. kr., hvor der vil være cirka 30 ansatte.

Brødfabrikken i Argentina er et skud på stammen i, hvad Riskær kalder sin mini-innovationskoncern:

»Jeg starter en virksomhed om året. I 2016 var det brødfabrikken, i 2017 var det cannabisfarmen i Uruguay, og i 2018 Smerteklinikkerne i Danmark,« siger Riskær.

»Min vision er, at vi skal investere analogt mere end digitalt. Det digitale har spillet sig selv ud inden for innovation, fordi vi er kommet op i så høj en flyvehøjde, at der er så lidt, du kan lave innovation på, og de store spillere tager meget plads. Med analogt mener jeg alt, du kan tage og føle på – altså den håndgribelige fysiske verden og ikke den digitale.«

Den argentiske virksomhed er ejet 100 pct. af et dansk holdingselskab Pan Danés Holding ApS, og Klaus Riskær Pedersens aktieandele ejes af hans børns selskab Reboot Aps. »Mine tre børn købte selskabet for en krone hver i 2010. Reboot er et familieselskab ejet af mine børn. Selv ejer jeg intet, jeg fungerer som konsulent,« siger Riskær:

»Reboot har en egenkapital på knap 20 mio. kr., men vi har ikke opskrevet noget på værdien af hverken cannabis- eller brødprojekterne eller Smerteklinikkerne«.

Sidstnævnte er Riskærs nyste projekt, som åbnede 1. februar.

Reboot Aps har dog opskrevet 16 mio. kr. på ejendommen Gammel Strand 42, som Riskær solgte til sine børn i 2010 i forbindelse med hans konkurs nr. to i 2010.

Denne konkurs vedrører hans ­kaution for gæld i hans daværende investeringsselskab Accumulator ­Invest.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Fra børskurser til cannabisdyrker 62-årige Klaus Riskær Pedersen udgav allerede som 16-årig bogen »Unges kig ind i finansverdenen«. Han har været igennem stribevis af økonomiske op- og nedture. 1979: Klaus Riskær Pedersen tablerer Børs­information med opsigts­vækkende aktie­analyser, herunder om Jan Bonde Nielsens B&W. 1983: Køber aktiepost i Ferrosan, som sælges med miliongevinst. 1984: Medstifter af radiokanalen The Voice sammen med baron Otto Reedtz-Thott. 1985: Medstifter af TV-stationen Kanal 2 (senere TV-Danmark). Sælges til svenske Esselte. Riskær scorer millioner i udbytte. 1986: Overtager børsnoterede Accumulator Invest. 1988: Forsøger fjendtlig overtagelse af Nilfisk. 1989: Valgt til Europaparlamentet for Venstre med over 57.000 personlige stemmer. 1990: Overtager Danmarks fjerdestørste bladhus, De Bergske Blade. 1992: Accumulator Invest konkurs. Riskær personlig konkurs efter kaution for selskabets gæld. 1993: Venstre ekskluderer Riskær. 1995: Grundlægger internetudbyderen Cyber City og etablerer »Riskær-Fonden«. 2000: Sælger Cyber City til kapitalfonden Advent International for en halv milliard kr. 2000: Idømmes betinget fængsel på to og et halvt år for mandat- og skyldnersvig i forbindelse med Accumulator Invests konkurs. 2002: Idømmes betinget fængsel i Frankrig for at tømme fransk ejendomsselskab som en udløber af sagen i Danmark. 2003: Etablerer stamcellebanken CopyGene, nu StemCare. 2004: Etablerer kontorhotellet Iværksætterfabrikken, som i dag drives af nye ejere. 2005: Etablerer Hjemmehjælpen A/S, der i dag drives af anden ejer. 2008: Idømmes tre og et halvt års fængsel for at forsøge at bringe »Riskær-Fonden«s midler under egen kontrol. Dommen udløste den tidligere betingede fængselsdom, og Riskær måtte afsone fem år i det åbne fængsel Sdr. Omme. 2010: Tidligere kreditorer forsøger sig med ny konkurs. 2013: Riskær løslades. 2015: Den ny konkurs afsluttes uden resultat. 2015: Opstiller som folketingskandidat for Alternativet, men ekskluderes efter otte dages medlemsskab. 2016: Medstifter af cannabis-producenten Nube Serena i Uruquay. 2017: Medstiftende partner og hovedaktionær i brødfabrikken Pan Danés i Argentina. 2018: Stiftende partner og hovedaktionær i Smerteklinikkerne A/S i Danmark. Klaus Riskær Pedersen er forfatter til flere bøger, herunder selvbiografier og det politiske manifest »Socialkapitalisme«. Der er desuden udgivet tre bøger af eksterne forfattere om ham. Dertil kommer en film.