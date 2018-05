Ubers selvkørende bil troede dræbt cyklist var en plastikpose

Godmorgen,

Morgenposten står i dag i Ubers tegn. Vi vender både tjenestens planer om at generobre Danmark og problemerne med Ubers selvkørende bil, der slog en kvinde ihjel. Men det er selvfølgelig ikke alt. Historierne om hvidvasksagen i Danske Bank fortsætter, og medicinalvirksomheden Genmab får godkendt kræftmiddel som førstebehandling i USA.

1

Uber vil kæmpe sig tilbage til Danmark, omend der ikke er sat noget præcist tidspunkt på, hvornår det skal ske.

»Men når det sker, skal det ske på den rigtige måde. Det bliver en anden model denne gang,« siger Ubers officielle talsperson i Norden, Kristian Agerbo, i et interview med Berlingske Business i dagens avis.

Uber meldte sin ankomst i Danmark i 2014, men fik en hård medfart af de danske skatteregler og taxiloven. Da Uber var på sit højeste, fragtede knap 2.000 privatbiler brugere rundt i København, men i slutningen af marts 2017 lukkede Uber i Danmark.

»Vi er et selskab, der gerne vil tilbyde teknologi og være til gavn for mange mennesker. Men der var et for enøjet fokus på teknolo­giens fordele for forbrugeren og for chaufføren uden at skele nok til det omkringliggende samfund og den politiske stemning. Det var en forkerte måde at gøre på det,« erkender Kristian Agerbo i Berlingske Business.

Du kan læse hele interviewet med Kristian Agerbo her. I samme artikel kan du læse om, at direktør i Dansk Taxi Råd, Trine Wollerberg, hilser Uber velkommen, hvis tjenesten overholder de danske regler.

2

Og nu hvor vi er ved Uber ... En prototype af Ubers selvkørende bil, der kvæstede en kvinde så meget, at hun senere døde af sine kvæstelser, havde registreret hende. Det viser en ny undersøgelse af hændelsen, der skete i den amerikanske stat Arizona, da kvinden krydsede vejen på sin cykel.

Men ulykken skete på grund af en fejl med den del af køretøjets software, der bestemmer, hvordan bilen reagerer på de objekter, som den registrerer. Ubers software har evnen til at ignorere »falske positiver« eller genstande på sin vej, der egentlig ikke ville være et problem for køretøjer. Såsom en plastpose, der flyver over en vej. Det det amerikanske medie The Information.

Der var dog en back up-chauffør i bilen, men optagelser har vist, at vedkommende ikke holdt øje med vejen. Men undersøgelsen har ikke kunnet fastslå, om personen i bilen kunne have reageret i tide.

Samtidig har Uber hyret Christopher Hart, tidligere bestyrelsesformand for Det Nationale Transportsikkerhedsråd, til at rådgive virksomheden i sagen.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Et udpluk fra rapporten »Vi arbejder aktivt sammen med Det Nationale Transportsikkerhedsråd i deres undersøgelse. I respekt for den proces og ud fra den tillid, vi har opbygget, kan vi ikke kommentere de specifikke detaljer fra hændelse. I mellemtiden har vi igangsat en komplet sikkerhedsgennemgang af vores program for selvkørende biler, og vi har hentet tidligere bestyrelsesformand for Det Nationale Transportsikkerhedsråd Christopher Hart ind til at rådgive os om vores generelle sikkerhedskultur. Gennemgangen kigger på alt fra sikkerheden ved vores system til vores træningsprocesser for chauffører, og vi håber at kunne fortælle mere snart.«

3

Lars Mørch er indtil videre den eneste i Danske Banks topledelse, der er trådt tilbage som følge af den omfattende hvidvaskskandale, som Berlingske over det seneste år har afdækket.

Men så sent som i marts var han på en ganske anden kurs. Han var blevet forfremmet og skulle sidde på én af de blot fire magtfulde poster lige under topchef Thomas Borgen. I forbindelse med en større omstrukturering af bankens organisation ville han få ansvaret for forretningsområdet personal og business banking i Danmark. Det skriver Jyllands-Posten.

Den nye ledelse var udpeget, og personkredsen informeret. Men så landede en foreløbig afgørelse på Finanstilsynets store hvidvaskundersøgelse i banken den 12. marts. Og det var, som man senere kunne få syn for sagn for, alt andet end behagelig læsning for ledelsen og bestyrelsen.

4

Genmab har fået godkendt kræftmidlet Darzalex som førstebehandling af knoglemarvskræft i kombination med kræftmidlet Velcade, kemoterapiformen Melphalan og binyrebarkhormonet Prednisolon.

Det fremgår af en meddelelse fra Genmab.

»Det her er et vigtigt skridt fremad, da det giver en yderligere behandlingsmulighed til patienter, der er nydiagnosticerede med multiple myeloma,« siger Genmab-topchef Jan van de Winkel i meddelelsen.

Kombinationen med Velvade er en cocktail, der især bruges i Europa, hvor der ventes en tilbagemelding omkring august.

I USA har kombinationen derimod ikke stor udbredelse, og derfor ventes godkendelsen ikke at få en markant indflydelse på salget i USA i år, oplyste Genmabs administrerende direktør, Jan van de Winkel, i april.

Investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet har udpeget tre ting, som investorerne bør holde øje med tirsdag:

Den amerikanske centralbankchef Jerome Powell holder tale i Zürich. FED forventes at hæve renten ved det kommende møde i juni, og investorerne forsøger at afkode sandsynligheden for nye initiativer.

Donald Trump vil angiveligt i dag annoncere, om han agter at trække Iran ud af atomaftalen. Der kan komme lidt kortvarige yderligere olieprisstigninger, hvis det bliver tilfældet, men oliepriserne er samtidig steget så meget så længe, at fornyet geopolitik næppe vil få oliepriserne til at stige markant. En af årsagerne til at USA selv vil producere mere olie (skifergas) er uafhængighed af OPEC og de geopolitiske spændinger

USD er blevet styrket de seneste uger, og en USD/DKK koster aktuelt 6,25. Stigende USD har været en af de faktorer, som har gavnet ikke kun de danske, men også de europæiske aktier de seneste uger. En stærkere og styrket USD er godt nok for danske selskaber og dansk økonomi.

Risikolysten er stigende tirsdag morgen på aktiemarkederne i Asien, hvor markedsdeltagerne følger i fodsporene fra Wall Streets investorerne mandag. / ritzau finans /