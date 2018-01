Tyskland planlægger opsigtsvækkende indgreb mod Facebook: Kan ødelægge forretningsmodellen

FILE PHOTO: A man is silhouetted against a video screen with an Facebook logo as he poses with an Samsung S4 smartphone in this photo illustration August 14, 2013. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

Velkommen til torsdagens morgenoverblik. Vi skal blandt andet høre om den største stjerne i kryptovaluta-miljøet - en 23-årig milliardær med alle sine ejendele i en rygsæk.

Vi starter dog i Bonn, hvor tyskerne er i gang med at tage et stort opgør med Facebook.

De tyske myndigheder truer med at sætte en stopper for dele af Facebooks altafgørende dataindsamling hos brugerne. Det vil være et opsigtsvækkende indgreb i Facebooks forretningsmodel, skriver Financial Times.

Konkret har de tyske konkurrencemyndigheder et problem med den måde, som Facebook indsamler oplysninger fra brugerne, når de besøger tredjepart-sider - altså hjemmesider, som ikke er Facebook.com. De oplysninger om din færden bruger Facebook eksempelvis, når de viser dig reklamer for produkter eller ydelser, inspireret af de hjemmesider, du senest har besøgt. Den praksis er en af de vigtigste i Facebooks forretningsmodel.

Tyskernes planer understreger en stigende europæisk parathed til at bruge lovindgreb mod de dominerende amerikanske tech-firmaer. EUs konkurrencekommissær Margrethe Vestager har eksempelvis givet Google en enorm milliardbøde for at misbruge sin dominerende position som søgemaskine.

Tyskernes sag mod Facebook forventes af være klar i løbet af sommeren, skriver Financial Times.

Den norske elektronikkæde Power har de seneste år satset kraftigt i Danmark. I 2017 åbnede de syv nye, store varehuse og satsede på at tage kampen op mod Elgiganten. Men det går ikke som planlagt, skriver Børsen.

Ekspansionen har været dyrere end ventet. Og Power har nu opsagt en stor del af sine butiksansatte og tilbudt dem deltidskontrakter. De to ejerfamilier og den norske storbank DNB har måttet skyde yderligere ca. 500 mio. kr. ind i koncernen. Og i 2018 vil der højst åbne to nye varehuse i Danmark, selvom planen tidligere lød på tre eller fire.

Nu er fokus altså på at tjene penge.

»I respekt for, at ejerne er kommet med 500 nye millioner, så synes jeg, at vi skal sige tak for den tillid og konsolidere det, som allerede er åbnet,« siger Power-direktør Jesper Boysen

I dag er der 12 Power-varehuse i Danmark.

For få dage siden offentliggjorde franske Sanofi, at de køber Bioverativ for knap 70 mia. kroner. Det er blot det seneste i en regulær flodbølge af megahandler blandt virksomhederne globalt siden nytår. Faktisk har antallet af offentliggjorte megahandler aldrig været større i årets første måned end netop her i 2018.

Det viser en ny opgørelse fra Thomson Reuters, som løbende følger den globale aktivitet af virksomhedshandler. En megahandel defineres som et opkøb til en værdi af over fem milliarder dollar ( ca. 30 mia. kroner). Dermed er Novo Nordisks bud på belgiske Ablynx for cirka 20 mia. kroner ikke en gang kvalificeret til at være med på listen. Uanset at det tegner til at blive det største opkøb, den danske medicinalkoncern nogen sinde har foretaget.

Ifølge opgørelsen fra Thomson Reuters har der indtil nu i januar været 11 megaopkøb globalt.

Læs en forklaring på de mange opgave og se de øvrige megahandler i Berlingske Business. (Kræver abonnement)

På nettet er der skabt en nærmest mytisk fortælling om den 23-årige Vitalik Buterin, der har skabt etherum - verdens næstmest værdifulde kryptovaluta. Her beskriver fans, hvordan han har en IQ højere end 220 og lærte flydende kinesisk på to måneder.

Om det er sandt, ved vi ikke. Men vi ved, at han er god for milliarder. Og at han er minimalist i så ekstrem grad, at alle hans ejendele kan være i en rygsæk.

I modsætning til bitcoins anonyme bagmand, der er kendt under pseudonymet Satoshi Nakamoto, har Vitalik Buterin fra begyndelsen været en offentlig figur. Og mange ser i dag den unge russisk-fødte Buterin som kongen af kryptoland.

For første gang siden 2014 har én dollar kortvarigt kostet mindre end 6 kr. Dermed fortsætter dollaren med at blive billigere og billigere over for kronen. Det skyldes blandt andet, at de amerikanske politikere for tiden bevidst forsøger at tale dollaren ned.

Den lave dollar er skidt nyt for de mange danske virksomheder, der sælger til USA eller andre markeder, hvor der afrejnes i dollar. Det er til gengæld godt nyt for de danskere, som vil købe varer i dollar på nettet eller i USA.

Svag afslutning giver kæmpefald i Nordeas bundlinje

2017 sluttede ikke godt for den nordiske storbank Nordea. Det viser et netop offentliggjort regnskab. Indtægterne falder, og omkostningerne stiger samtidig.

Det er en kombination, der kan mærkes på bundlinjen for hele året, som tager et ordentligt dyk på hele 19 procent eller godt 5,3 mia. kroner. Læs med her.

Nordeas seniorstrateg Andreas Østerheden udpeger her tre ting, som bør have investorernes interesse i dag:

Først på dagen får vi forbrugertillid og erhvervstillid (IFO) fra Tyskland. Holder tillidsindikatorerne de nuværende niveauer, indikerer det fortsat stærk aktivitet fremadrettet.

Dagens højdepunkt bliver den europæiske centralbanks rentemøde. Her vil investorerne særligt følge pressekonferencen og chef Mario Draghis tone omkring den økonomiske udvikling og fremtidige pengepolitik.

Den amerikanske regnskabssæson fortsætter derudaf, og i dag vil heller ikke være en undtagelse. Vi skal have næste uge med, før vi har over halvdelen af regnskaberne i hus, og for alvor kan begynde at analysere regnskabssæsonen. Blandt dagens interessante regnskabsaflæggelser kommer Intel og Caterpillar.

De asiatiske aktiemarkeder ligger badet i rødt torsdag morgen, hvor frygten for en handelskrig med USA konkurrerer med en svækket dollar om at trække aktiemarkederne ned.