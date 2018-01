Tyske bilgiganter får flere ridser i lakken: Testede dieseldampe på aber

Godmorgen

Velkommen til en ny uge, hvor vi kan se frem til en lang række regnskaber fra landets største selskaber. Mandag er dog hviledag på regnskabsfronten før det går løs tirsdag.

Derfor begynder vi dagen et helt andet sted.

1

Mens Volkswagen stadig forsøger at vriste sig fri af den enorme dieselskandale, der sendte selskabet til tælling i 2015, vælter nye problematiske skeletter ud af bagagerummet.

Selskabet har netop været ude at undskylde, at det tilbage i 2014 testede diseldampe fra bilmotorer på 10 aber under en række laboratorieforsøg i USA. Der var tale om en forskningsgruppe, der var nedsat af både Volkswagen og dens tyske kolleger Daimler og BMW. Det skriver flere amerikanske medier.

»Vi undskylder for den dårlige opførelse og ringe dømmekraft fra individer. Vi er overbevist om, at de forskningsmetoder, der blev benyttet dengang var forkerte. Det ville have været bedre, at have undværet den forskning,« siger Volkswagen i en officiel undskyldning.

Daimler vil nu indlede en intern undersøgelse af forløbet, og BMW siger, at selskabet ikke har haft kendskab til forskningsgruppen metoder.

Dieselskandalen, der ramte Volkswagen i 2015, omhandlede mere end 11 millioner biler med en software, som kunne manipulere, hvor meget forurening bilerne udledte.

2

Formanden for Coop, Lasse Bolander, har skudt valgkampen i gang, selv om han endnu ikke har en officiel modkandidat til forårets landsrådsvalg.

Den seneste uge har han turneret i landets medier med budskaber om, at han vil reducere omkostninger for et trecifret millionbeløb årligt, samt at koncernen vil sænke priserne på 1.000 dagligvarer i Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen og Fakta.

Alle tiltag, som et kritisk bagland i form af de selvstændige brugser længe har efterspurgt. Læs Berlingske Business' interview med en kampklar Lasse Bolander.

3

Rige turister, der drager til København for at shoppe amok, er gået lidt mere til plastikkortet i 2017. Danskerne holder sig heller ikke tilbage. Det tegner med andre ord til et godt år for luksusmærker i Danmark. Det skriver Finans.dk.

»For de velhavende danskere har formuerne aldrig været større, så de har penge til luksus. Vi er ovre den periode, hvor de bruger pengene til at nedbringe gæld. Derfor tror jeg godt, vi kan se en fortsat stigning i salget af luksusvarer,« siger Jan Størup Nielsen, seniorøkonom i Nordea.

Generelt ser det ud til, at det fortsat er kineserne, der lægger flest penge i de danske luksusbutikker, bekræfter Global Blue, som refunderer momsen til de ikke-europæiske kunder i lufthavnen. Samlet er antallet af transaktioner faldet en smule, men omvendt er gennemsnitskøbet steget med 8,6 pct., så samlet er salget - målt ud fra tilbagebetalingen af den danske moms - steget med 5 pct., konstaterer Finans.

4

En epoke i svensk erhvervsliv sluttede i lørdag, da stifteren af den verdensberømte svenske møbelkæde IKEA, Ingvar Kamprad, døde i sit hjem i Sverige. Ingvar Kamprad blev 91 år.

Ingvar Kamprad var helt kort fortalt den svenske bondekarl fra Småland, der endte med at blive hovedrig på at skabe verdens største møbelkæde.Ingvar Kamprad var på mange måder et ikon i sit hjemland, og var indbegrebet af hele DNAet for IKEA.

Læs nekrologen her.

På nøgletalsfronten er der stille i dag og tal for det amerikanske privatforbrug samt ordreindgang af varige goder er det mest interessante på den front.

De amerikanske aktier i S&P 500 er startet året som lyn og torden med en stigning på 6,7 % år til dato hidtil i januar. Den store stigning kommer dog ikke uden en pris og de danske investorer har fået halveret det afkast på grund af en 3 % USD svækkelse. Europa/Danmark har haft svært ved at følge med. Bliver det regnskabssæsonen, der giver et comeback til de danske aktier generelt

Vestas har fået en noget ublid medfart efter GE i sit regnskab fortalte om prispres. Kursen er faldet med ca. 7 %. Kombinationen af svagere USD og prispres gør livet surt for investorerne. 2018 indtjeningsforventninger er siden 3. kvartalsskuffelsen kravlet under 2017. Er de dårlige nyheder ved at være indfaset hos Vestas?

kl 14.30: USA: Privatforbrug, dec

kl 14.30: USA: PCE-kerneprisdeflator, dec

kl 13.25, Lockheed Martin, Q4

Der er fortsat lyse udsigter for indtjeningen i de asiatiske selskaber generelt, og det får fortsat aktierne i Asien til at vise gode takter, og den positive start på året fortsætter mandag, når der ses bort fra fastlands-Kina.

Nikkei 225 +0,08

Topix +0,19

Hongkongs Hang Seng -0,10

China Shanghai Composite -0,55

China CSI 300 -1,21

Taiwan Taiex +0,46

Sydkoreas Kospi +0,95

Indiens BSE Sensex +0,87

Singapores STI +0,51

Sydney ASX 200 +0,42