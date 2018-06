Trump-spindoktor vil spinde guld på kryptovaluta

Godmorgen,

Vi går weekenden i møde, men inden vi når så langt, kommer ugens sidste nyhedsoverflyvning. Denne morgen skal vi en tur til Bornholm, som ifølge DTU bør være kendt for mere end sommer, sild og samfundsdebat.

Desuden tager vi et kig på en liste, som præsident Trump skulle have underskrevet - og dermed også en krigserklæring med Kina, og sidst men ikke mindst slår vi os på regnskabsbøgerne, for der kan gemme sig flere ubehagelige overraskelser, end man måske skulle tro.

Men vi begynder i USA, hvor en kontroversiel spindoktor netop har taget skridtet videre.

Mens bitcoin tager turen mod et nyt lavpunkt, er persongalleriet for kryptoinvestorer på vej mod nye højder. Den tidligere Trump-spindokter og redaktør for det kontroversielle medie Breitbart, Steve Bannon, har netop gjort sin entré på markedet for virtuelle valutaer.

Ifølge The New York Times forventer han, at kryptovalutaer vil kunne disrupte bankverdenen på samme måde, som præsident Trump har gjort det med amerikansk politik.

Ved en sammenkomst på Harvard University tidligere på året skulle Bannon allerede have luftet ideen om at skabe en ny virtuel møntfod kaldet »Deplorables Coin« - en slet skjult reference til Trumps modstander i præsidentvalget i 2016, hvor Hillary Clinton beskrev Trump-støtter som »a basket of deplorables« eller »en kurv af elendigheder«.

Det (kryptovaluta, red.) tager kontrollen tilbage fra de centrale autoriteter. Det er revolutionerende Steve Bannon DEL CITAT

Den præcise køreplan for projektet, under firmanavnet »Bannon & Company«, har endnu ikke set dagens lys. Ifølge manden selv skulle det hænge sammen med, at projektet kan løbe ind i uforudsete forhindringer, hvis hans navn kædes sammen med det nye erhvervseventyr.

At den 64-årige Bannon søger mod kryptovaluta kan vise sig at være mere logisk, end man umiddelbart tænker. De udskældte valutaer har ifølge det amerikanske medie mange af kvaliteterne, som klassisk forbindes med spindoktoren og Tea Party-politik: Gamle regler brydes, der arbejdes i periferien og man gør op med magten.

»Det (kryptovaluta, red.) tager kontrollen tilbage fra de centrale autoriteter. Det er revolutionerende,« lød det fra Bannon.

Årets Folkemøde er i fuld gang på »solskinsøen«, men står det til DTU og konsortiet PowerLabDK, skal Bornholm snart være hjemsted for meget mere end rokkesten, »Sol over Gudhjem« og en årlig demokratifestival. Klippeøen skal være et stort testcenter for grøn energi.

»Vi drømmer om at lave en legeplads for energiløsninger, hvor alle kan komme og få deres projekter prøvet af. Bornholm er et godt sted, fordi de allerede har en stor andel vedvarende energi og kun har en ekstern netforbindelse til Sverige, så det er let køre i ø-drift og vise, at det virker,« forklarer Frida Frost, der er direktør i Powerlab DK.

Hun uddyber, at øen i Østersøen er ideel, da den næsten repræsenterer skala et-til-hundrede til resten af landet. Det gør nye modeller lette at eskalerer.

Læs historien om Bornholm som grønt testcenter her (Kræver abonnement)

Det kan altid være en god ide at kaste et blik i regnskaber, inden du investerer. Specielt, fordi omkring 900 virksomheder sidder med alvorlige anmærkninger fra revisorerne - og har gjort det i flere år for samme forseelse, skriver Finans.

»Det er helt ude i hampen, at virksomheder kan have så alvorlige anmærkninger i regnskabet i både tre, fire og fem år i træk, uden at der bliver grebet ind,« forklarer Rasmus Philip Rask, der er ejer og adm. direktør for erhvervsdatabasen BIQ til mediet.

Selvom tallet kun udgør omkring én procent af virksomheder, er det dog uforholdsmæssigt mange med gentagende forseelser. Det bunder i, at der er tale om anmærkninger, der er relativt lette at gribe ind over for, da der er tale om lovstridige lån til hovedaktionæren, afkræftende konklusioner eller manglende konklusioner.

Den har luret i kulissen. Nu kan handelskrigen mellem øst og vest være en realitet. Ifølge nyhedsbureauet Reuters skulle den amerikanske præsident, Donald Trump, torsdag have underskrevet en revideret liste med 800 kinesiske varer. Den vil udgøre en hård salve i den kinesiske handelskrig, som blev skudt i gang i april.

Den seneste liste er efter sigende rettet mod produkter fra Kinas teknologiproduktion. Et ømt punkt for den østlige stormagt, hvor landet i disse år investerer stort i at opgradere fremstillingsindustrien og teknologisk udvikling.

Det store spørgsmål er, hvilken reaktion der kommer fra Beijing, når den amerikanske præsident offentliggør den seneste liste.

»Frygten er, at Trumps nye liste for alvor kan få handelskrigen til at blusse op med et svar fra Kina, der igen vil give et endnu hårdere modsvar fra USA,« lyder mellemregningen fra chefanalytiker hos Danske Bank, Allan von Mehren til Berlingske.

Ifølge den kinesiske udenrigsminister, Wang Yi, skulle der tilsyneladende være to muligheder. Den 64-årige minister lægger vægt på, at USA enten må vælge at samarbejde - hvilket er et »win-win«, eller gensidig told og »lose-lose«.

»Kina foretrækker den første, og med den beslutning håber vi, at USA vil foretage et klogt valg. Kina er på sin side forberedt på alle fronter,« sagde Wang til CBS News.

De asiatiske aktier ligger blandet fredag, hvor investorerne positionerer sig til amerikansk straftold på 50 mia. dollar mod Kina, der forlyder at ville blive annonceret senere fredag. / ritzau finans /