Trump presser olien mod flerårig rekord

Danske bilister har mærket det i månedsvis: Olieprisen er begyndt at stige igen. Efter det voldsomme krak i sommeren 2014, hvor der blev barberet omkring tre fjerdedele af olieprisen, har det sorte guld de seneste mange måneder taget en stille revance, der tirsdag endte i et nyt rekordniveau for Nordsøolien, brent, på lidt over 76 dollar for en tønde. De højder er ikke set siden november 2014, hvor olieprisen hastigt paserede forbi niveauet på vejen i dørken.

Den nærværende grund til olieprisens nye højder er Iran-atomaftalen, som den amerikanske præsident, Donald Trump, i går annoncerede, at USA trækker sig ud af, og at man genindfører en række sanktioner mod Iran, der blandt andet har det eksplicite formål at ramme landet olieeksport. Olieproduktionen fra Iran faldt med omkring en mio. tønder om dagen, da en række lande for syv år siden indførte sanktioner med præstestyret i Teheran.

For øjeblikket hersker der en del uklarhed om effekten af USAs sanktioner mod Iran. De fem andre underskrivere af aftalen, Storbritannien, Frankrig, Kina, Rusland og Tyskland, har alle understreget, at de fortsat vil opretholde aftalen med Iran, og de kommende måneder vil vise, om amerikansk pres vil have indflydelse på olieimporten fra Iran til de fem lande. Ikke desto mindre reagerede olieprisen i går skarpt på præsident Trumps udmeldinger, da det sorte guld steg med over to procent nærmest i det øjeblik, at USA annoncerede sin udtræden af aftalen.

Nyhedsbureauet Bloomberg citerer dog den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin, for at sige, at han ikke regner med, at olieprisen kommer til at stige, og at USA har haft samtaler med parter, der kan kompencere for den manglende iranske olie i markedet. Næsten samtidigt offentliggjorde et statsligt nyhedsbureau fra Saudi-Arabien en artikel om, at landet var klar til at imødegå fald i udbud i markedet - dog uden at nævne Iran eksplicit.

Tirsdagens olieprisstigning kommer efter en periode på lige knap 12 måneder, hvor olien overordnet set har oplevet en stabil stigning fra lidt over 40 dollar for en tønde til nu altså 76 dollar. Der er flere grunde til, at olien er steget så pænt det seneste stykke tid. For det første går det rigtig fint i den globale økonomi, og høj vækst mener større efterspørgsel på olien.

Men en gammel kending spiller også ind efter lang tids dvale: OPEC. I december 2016 virkede organisationen af olieeksporterende lande til at være en skygge af sit tidligere så magtfulde jeg, for på daværende tidspunkt var det otte år siden, at gruppen senest havde skåret i deres olieproduktion for at holde en hånd under prisen. Selvom olieprisen faldt drabeligt fra sommeren 2014 og frem, forholdt OPEC sig i ro, og det fik flere til at annoncere organisationens endeligt. I december 2016 enedes gruppen så om at skære 1,8 mio. tønder af deres daglige produktion, og det har landene faktisk overholdt. OPEC-landenes statsbudgetter led kraftigt under de lave oliepriser, men hovedaktøren Saudi-Arabien har også en anden interesse i høje oliepriser, da man inden for en overskuelig fremtid vil børsnotere en del af det statslige olieselskab, Saudi Aramco.