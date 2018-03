Torsdagens obligationer: Usikkerhed og nøgletal gav klare rentefald

Herhjemme åbnede renten på den tiårige danske statsobligation med et fald på 2 basispoint fra onsdagens slutniveau på 0,64 pct., men siden blev det udbygget til et fald på 7 basispoint til 0,57 pct.

Udviklingen skal blandt andet ses i lyset af frygten for en eskalering af det spændte handelsforhold mellem USA og Kina efter meldinger om, at præsident Donald Trump skulle være på trapperne med nye toldbarrierer over for kinesisk import.

Samtidig var dagens nøgletal mindre opløftende end ventet med svage PMI-tal fra både Europa og USA.

MULIG OPBREMSNING

Tallene fra Europa kan ifølge cheføkonom Jacob Graven fra Sydbank indikere, at europæisk økonomi er ved at bremse op.

Det er især virksomhedernes forventninger til fremtiden, der dykker, konstaterer Jacob Graven efter europæiske PMI-målinger og tyske Ifo-tal, der måler humøret i de tyske virksomheder.

Faldet i Ifo-indekset var som ventet, mens PMI-målingerne landede under forventningerne og medvirkede til at forstærke presset på renterne i torsdagens handel.

Dagens nøgletal afslørede, at virksomhederne er blevet mere bekymrede for fremtiden, og det - vurderer Jacob Graven - skyldes truslen om en global handelskrig efter Trumps raslen med toldsablen i USA.

Han mener dog foreløbig ikke, at der er grund til panik omkring europæisk økonomi, idet stemningen i virksomhederne fortsat ligger på et højt niveau, som historisk har signaleret solid økonomisk vækst.

FRYGT FOR GENGÆLDELSER

- Men den øgede bekymring for fremtiden er en påmindelse om, at en global handelskrig i værste fald kan afspore det globale økonomiske opsving. Skrækscenariet er, at Trumps nye toldsatser udløser en lavine af gengældelser fra andre lande, så alverdens lande begynder at bekæmpe hinanden i stedet for at bekæmpe de økonomiske udfordringer, skriver Jacob Graven i en kommentar.

Eftermiddagens amerikanske PMI-tal var også en smule skuffende, da det samlede tal for både service- og fremstillingssektoren viste en tilbagegang til 54,3 i marts fra 55,8 måneden før.