Torsdagens obligationer: Udsalg gav rentestigninger på tværs af Europa

Renten på den toneangivende tiårige statsobligation steg torsdag 3 basispoint til 0,46 pct. efter et fald på 4 basispoint onsdag. Samme udvikling fulgte på de fleste øvrige markeder i Europa.

- Der er en vis fred og ro over markedet, og der er ikke nogen nævneværdige nøgletal at handle på, siger Martin Lundsholm, der er porteføljemanager i Spar Nord.

- Vi har set lidt udsving de seneste par dage, men det er efter min vurdering bare et udtryk for, at folk skal have placeret penge inden nytår, siger han.

Torsdagen var uden store nøgletal fra Europa, men til gengæld var der flere at forholde sig til fra det amerikanske.

Antallet af nytilmeldte ledige lød på 245.000 i sidste uge, hvilket var flere end ventet, da økonomerne ifølge estimater fra Bloomberg News havde regnet med 240.000 nye i arbejdsløshedskøen.

Til gengæld var Chicago-indekset steget til 67,6 i december, og det var en positiv overraskelse for korpset af økonomer, da der var ventet et fald til 62,0 fra 63,9.

Derudover viste engroslagrene en stigning på 0,7 pct. i november mod en ventet fremgang på 0,3 pct.