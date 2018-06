Torsdagens aktier: Rød åbning anført af Pandora og Chr. Hansen

Stemningen på markedet er generelt negativ, da investorerne fortsætter med at være bekymrede for, hvad der kan blive næste skridt i den eskalerende handelskonflikt mellem USA og landets samhandelspartnere.

Efter 20 minutters handel ligger C25-indekset 0,2 pct. lavere i 1098,78.

Chr. Hansen trækker ned med et fald på 1,8 pct. til 614,60 kr. efter regnskabet, hvor den organiske vækst landede på 9 pct. mod ventet 8,8 pct. af analytikerne, ifølge et estimat fra Ritzau Estimates, mens driftsresultatet før særlige poster med 84,0 mio. euro lå lidt under forventningerne på 84,6 mio. euro.

»Det er et regnskab, som rammer inden for skiven, men heller ikke mere end det. Den organiske vækst er som den skal være, mens omsætningen og indtjeningen er lidt lavere end konsensusforventningerne, hvilket primært ser ud til at skyldes valuta,« siger chefaktieanalytiker Michael Friis Jørgensen fra Alm. Brand Markets til Ritzau Finans.

I forhold til aktiekursen forudså han en negativ reaktion fra åbningen, selvom regnskabet fundamentalt set ikke burde ændre på noget.

»Vi har en lidt rød dag, og aktien er blevet købt op frem mod det regnskab her. Selskabet leverer lige præcis hvad man skal, men heller ikke mere. Nogle havde måske håbet på, at selskabet ville hæve bunden af sit forventningsinterval,« antager Michael Friis Jørgensen.

»Hvis man skal give aktiekursen et kald vil jeg mene, at den skal marginalt ned fra morgenstunden med en 1-2 pct. - men fundamentalt set burde aktien reagere fuldstændigt fladt,« siger han.

Kommentaren faldt umiddelbart før åbningen af det danske aktiemarked.

PANDORA ER ÅRETS DÅRLIGSTE

Pandora ligger atter i bunden af C25 med et fald på 2,3 pct. og aktien er i år dermed faldet hele 35 pct., hvilket gør den til den årets dårligst performende aktie i eliteindekset.

Jyske Bank har indledt dækning af aktien i Novo Nordisk med anbefalingen "køb" med et kursmål på 330 kr. Aktien ligger næsten uændret i 294,30 kr. torsdag morgen.

Vestas kan komme i fokus, da selskabets ordreindgang har det med at klumpe sig sammen frem mod kvartalsafslutningerne. I løbet af den seneste uge har selskabet annonceret en stribe kontrakter.

Dertil kommer et sænket kursmål hos storbanken JPMorgan, der nu vurderer aktien til 475 kr. mod tidligere 485 kr. Anbefalingen er uændret overvægt ifølge Bloomberg News.

Vestas falder 0,6 pct. onsdag til 391,40 kr.

FLÜGGER KOMMER MED TAL

Malingskoncernen Flügger aflægger regnskab fjerde kvartal og dermed for hele det forskudte regnskabsår 2017/18. Flügger har på forhånd annonceret forventninger om en omsætning for hele året på cirka 1850 mio. kr. og et EBI-resultat på 40-50 mio. kr.

Flügger lukkede onsdag uændret i 356 kr. og er endnu ikke handlet torsdag.

Finanshuset Kepler Cheuvreux har ifølge data fra Bloomberg News fastsat et langsigtet kursmål for aktien i GN Store Nord til 236 kr. Hidtil var den langsigtede vurdering 218 kr.

I samme omgang gentages anbefalingen "reducer" fra sidste måned, hvor Kepler valgte at reducere anbefalingen en anelse i forbindelse med, at den danske headset- og høreapparatkoncern offentliggjorde regnskab for første kvartal. I samme omgang blev kursmålet sat ned til de 218 kr. fra 225 kr.

GN Store Nord falder 0,6 pct. til 290,30 kr.

