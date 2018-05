Torsdagens aktier: Opjustering sikrede Coloplast stort kurshop

. Coloplast blev torsdag sendt på vinderkurs efter et fint regnskab, der vidnede om god underliggende vækst. Også FLSmidth fortsatte i overhalingssporet efter sit regnskab onsdag, og sammen med en pæn gevinst til Genmab og en lukkerekord til Ørsted medvirkede kvartetten til en hæderlig dag på den danske børs.

C25-indekset faldt dog med 0,1 pct. til 1132,43 trukket ned af blandt andet Novo og negativ stemning rundt omkring i Europa og i USA.

Coloplast trak ellers godt op i eliteindekset efter en stigning på 6,5 pct. til 571 kr.

Andet kvartal af 2017/18 overraskede positivt med en underliggende salgsvækst i Coloplast på 8 pct.

- Det er baggrunden for den positive kursreaktion. Den underliggende vækst er bedre end ventet. Selv om det ligner, at der er en større negativ valutaeffekt end ventet, hvilket rammer de overordnede tal, kigger vi mest på den underliggende vækst, og den er rigtig stærk, siger Søren Løntoft Hansen, der er senioranalytiker hos Sydbank, til Ritzau Finans.

Den gode udvikling i kvartalet fik også Coloplast til at løfte forventningerne til helåret. Her sigter selskabet nu efter en salgsfremgang på 7-8 pct. i lokale valutaer mod tidligere ventet 7 pct.

FLSMIDTH I ÅRSREKORD

Blandt vinderne torsdag var også Genmab, Ørsted og FLSmidth, der steg henholdsvis 1,3 pct., 1,2 pct. og 4,5 pct. til 1264,50 kr., 413 kr. og 428,50 kr.

FLSmidth byggede ifølge aktiehandlere videre på onsdagens stigning efter kvartalsregnskabet, der viste stærk ordreindgang.

For Ørsted var der derimod ikke så meget at hægte stigningen op på, ud over at Ørsted også indledte ugen meget stærkt og en overgang mandag blev handlet så højt som 432 kr. efter et par sejre i auktioner over nye vindprojekter i Tyskland og Taiwan.

Heller ikke om Genmab var der nyt, men aktien har bølget en del frem og tilbage, siden partneren Johnson & Johnson præsenterede flotte salgstal i midten af april, hvilket dengang sendte Genmab op med næsten 9 pct. til 1294 kr.

NOVO RETUR

I bunden af C25-indekset endte Novo med et fald på 2,3 pct. til 300 kr. efter en stigning onsdag på 4,3 pct. i kølvandet af regnskabet for første kvartal.

- Aktien fik måske lidt for meget medvind i går, og de estimatændringer, der er kommet i dag, er minimale sammenlignet med stigningen i går, siger børsmægler i ABG Sundal Collier Anne Sophie Riis.

For kollegaerne i Lundbeck bød onsdag aften på en positiv nyhed, da den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, blåstemplede, at antidepressivet Trintellix også har en effekt på patienternes "proceshastighed" - det vil sige hvor hurtigt hjernen kan bearbejde informationer.

- Det er en aldeles glimrende nyhed for Lundbeck, for det gør, at Trintellix kan adskille sig fra de andre præparater, og det er samtidig noget, lægerne i stigende grad kigger efter, siger aktieanalytiker Morten Larsen fra ABG Sundal Collier.

- I Europa har dette antidepressiv flere steder tre-fire gange højere markedsandel end i USA, og en af de store forskelle har været, at Lundbeck i Europa har fået godkendt, at det har en effekt på kognitive dysfunktioner, siger han.

Lundbeck sluttede 0,2 pct. højere i 365 kr. efter at have være handlet så højt som 385 kr. i løbet af torsdagen.

Klø var der til Schouw & Co, der øgede toplinjen i første kvartal, men måtte se bundlinjen skrumpe en anelse. Konglomeratet, der holdt fast i forventningerne til helåret, lukkede 5,7 pct. lavere i 585 kr.

/ritzau/FINANS

Jakob Dalskov +45 33 30 03 35 Ritzau Finans, E-mail: finans@ritzau.dk , www.ritzaufinans.dk