Torsdagens aktier: Ørsted belønnet for regnskab i grønt marked

For det danske eliteindeks, C25, sluttede dagen med en gevinst på 1,1 pct. til 1114,38.

Stigninger var der også rundt om i det resterende Europa, hvor eksempelvis det paneuropæiske Stoxx 600-indeks lå med et plus på 0,8 pct. ved dansk børslukning.

Da de amerikanske børser åbnede ud på eftermiddagen, var det også med pæne stigninger, og stemningen herfra understøttede den i forvejen positive udvikling herhjemme.

Med til at hive det danske eliteindeks opad var blandt andet Ørsted, der steg med 5,4 pct. til 411,10 kr. Det fulgte, efter at energiselskabet kunne løfte forventningerne til helåret i forlængelse af et regnskab for første kvartal, hvor overskuddet voksede markant sammenlignet med den tilsvarende periode året før.

- Jeg mener, at kursstigningen er berettiget. Det, vi traditionelt har svært ved at regne ud ved Ørsted, er de her "farm downs", og hvordan de falder imellem de enkelte kvartaler.

- Men det her er en driftsmæssig opjustering, og det er positivt og med til at hive aktien op - særligt fordi opjusteringen allerede kommer efter første kvartal. Så det er et stærkt signal, siger Tue Østergaard, der er aktiechef hos ABG Sundal Collier.

Fra Ørsted blev det desuden oplyst, at selskabet sammen med dets partnere har solgt transmissionsrettighederne til et britisk havvindmølleprojekt. Ørsted ejer 50 pct. af projektet, og de aktiviteter, der er solgt, har en værdi af 193,3 mio. pund.

Længere nede i eliteindekset fandt man Danske Bank, der steg 0,3 pct. til 219,50 kr. Danmarks største bank leverede også regnskab for første kvartal, og det endte bedre end ventet målt på både top- og bundlinje ifølge Ritzau Estimates.

Til gengæld endte kerneresultatet lidt under analytikernes forventninger, og det kunne være en årsag til, at bankens aktie startede ud med fald og i store perioder af dagen også lå i minus.

Blandt sidepapirerne var der også regnskaber. Islandske Össur, der fremstiller proteser, løftede i første kvartal sin omsætning i forhold til samme kvartal sidste år, mens bundlinjen viste samme resultat som for et år siden. Aktien faldt 1,8 pct. til 26,70 kr.

Også Nordfyns Bank havde regnskabsnyt og kunne for første kvartal fremvise en stigende indtjening blandt andet takket være lavere nedskrivninger og øgede indtægter. Aktien sluttede 0,5 pct. lavere i 975 kr.

Med blikket rettet mod næste uge venter der endnu flere regnskaber, og her vil Tue Østergaard fra ABG Sundal Collier især holde øje med de virksomheder, som er særligt eksponeret over for dollar.

- I næste uge begynder vi at få regnskaber fra de rigtig dollarfølsomme selskaber. Derfor får vi rigtig syn for sagen med tanke på, at dollar er nede med 13 pct. i første kvartal i år sammenlignet med samme kvartal sidste år. Det gælder blandt andet for Novo, hvor vi venter et fald i omsætningen og et fald i indtjeningen.

- Det bliver spændende at se, om markedet har fanget, at det faktisk er rigtig svært på grund af valuta, og om markedet er villig til at kigge igennem de ting, siger Tue Østergaard.

/ritzau/FINANS

Dan Petersen +45 33 30 03 35 Ritzau Finans, E-mail: finans@ritzau.dk , www.ritzaufinans.dk