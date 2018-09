Torsdagens aktier: Danske Bank og Mærsk bragte C25 tilbage i plus

Mærsk og Danske Bank bidrog mest til, at det danske C25-indeks torsdag kunne vende udviklingen i positiv retning efter fire handelsdage i træk med faldende indeks.

Torsdag lukkede indekset i 1138,24, som var 0,1 pct. højere end onsdagens slutniveau.

Øverst i indekset kæmpede Danske Bank og Mærsks B-aktie om topplaceringen, og Danske Bank vandt med et plus på 1,7 pct. til 184,75 kr., mens Mærsk-B steg 1,1 pct. til 9256 kr.

Egentlige selskabsspecifikke nyheder var der ikke om de to aktier. Men for Mærsk-aktien kunne den generelle markedsstemning måske tillægges en vis betydning, og den var præget af mulig nedtoning af handelskrigen især mellem USA og Kina.

- Om Mærsk kan man godt sige, at der måske er nogle forhåbninger om nogle forhandlinger. Og det løfter måske Mærsk lidt. Men omvendt så lå den jo svagt i går, konstaterer Ole Kjær Jensen, afdelingsdirektør i Sydbank.

TRØST TIL DANSKE BANK

Danske Bank fik drøje hug tirsdag, efter at nye oplysninger i Financial Times gav anledning til mistanke om, at omfanget af hvidvaskskandalen er endnu større end hidtil antaget. Aktien dykkede 6,2 pct. fra mandagens lukkeniveau i 189,15 kr. Siden steg aktien onsdag og også torsdag, men ikke så meget, at tirsdagens fald er udlignet.

- Det var et voldsomt kursskred, vi fik. Og det var - efter min bedste overbevisning - alt for meget, at den faldt. Men nu må vi afvente den rapport, der kommer, mener Ole Kjær Jensen.

Kollegaen Nordea sluttede handelsdagen 0,3 pct. højere i 69 kr. Den nordiske bank har fået de norske konkurrencemyndigheders velsignelse til at gennemføre købet af norske Gjensidige Bank, som blev aftalt i juli.

Den tredje C25-bank, Jyske Bank, faldt 1,0 pct. til 325,30 kr. JPMorgan sænkede sit kursmål for bankaktien til 330 kr. fra 370 kr.

ØSTED OG VESTAS MED I TOPPEN

Ørsted-aktien var med i toppen med et plus på 1,1 pct. til 399,30 kr. Ørsted forhandler ifølge Børsen med franske Total, der ønsker at tage del i vindenergimarkedet som supplement til olie- og gasforretningen. Yderligere venter Ørsted ifølge Finans, at der i 2030 vil være opstillet 100 gigawatt offshore-vindkapacitet, og ud fra udsigten til den enorme vækst tror Ørsteds chef for vindforretningen, Martin Neubert, at de senere års prispres vil aftage.

Vestas fulgte med og steg 0,7 pct. til 430,20 kr. Vindmølleproducenten fik en købsanbefaling og et kursmål på 521,10 kr. af den spanske storbank Santander.

I bunden af indekset sluttede Bavarian med et fald på 2,8 pct. til 180,35 kr., mens Ambu tabte 1,7 pct. til 213,80 kr. For Ambu-aktien kan der ifølge Ole Kjær Jensen være tale et "overhæng", efter at storaktionæren Chr. Augustinus Fabrikker onsdag gennemførte et salg af 13,5 mio. Ambu-aktier med en rabat på 10,2 pct.

Carlsberg trak endvidere ned med et tab på 0,5 pct. til 770,20 kr.

Carlsberg lancerede onsdag under stor mediebevågenhed sin nye teknik til reduktion af plastic ved pakning af øl-sixpacks. Men ifølge Ole Kjær Jensen er det ikke en nyhed, der spiller en rolle i børsmarkedet.

Uden for eliteindekset lykkedes det onsdag NKT at få den planlagte refinansiering på plads efter udstedelse af hybridobligationer til en værdi af 150 mio. euro. Samtidig trådte en ny revolverende fireårig kreditfacilitet på 300 mio. euro i kraft. Aktien lukkede 0,3 pct. højere i 163,50 kr.