Torsdagens aktier: Carlsberg, ISS og Danske i fokus i stille marked

Danske Bank var presset af salg fra udlandet, ISS gavnet af en stor kontrakt, der blev offentliggjort sent onsdag, og Carlsberg fik medvind fra en stærkt løftet anbefaling fra Deutsche Bank.

C25-indekset endte torsdag med et fald på 0,2 pct. i 1154,19 efter onsdagens stigning på 0,3 pct.

- Generelt har vi haft et stille og roligt marked i dag, vurderer afdelingsdirektør i Sydbank Ole Kjær Jensen over for Ritzau Finans. Den tendens venter han fortsætter, frem mod at regnskabssæsonen rigtig skydes i gang i næste uge med regnskaber fra Tryg, Topdanmark og Nordea.

CARLSBERG LØFTET AF TYSKERE

Carlsberg fik kærlige ord med på vejen af Deutsche Bank. Den tyske storbank løftede anbefalingen til "køb" fra "hold" og hævede kursmålet 31 pct. til 890 kr. Aktien steg 1,5 pct. til 758,40 kr. og endte helt i top.

Banken vurderer, at Carlsberg er et andet selskab, end det var for bare to-tre år siden, og at der er sket et markant kulturskift, fremgår det af en analyse fra banken.

Deutsche Bank har også Royal Unibrew, der dog ikke er i C25, under lup. Her var tonen knap så positiv. Anbefalingen røg ned på "hold" fra "køb", men kursmålet røg op til 390 kr. fra 350 kr. Aktien faldt 0,8 pct. til 358 kr.

ISS LØFTET AF ENDNU EN KONTRAKT

ISS blandede sig også i toppen af C25, da aktien steg 0,8 pct. til 240,80 kr.

- ISS løftes af endnu en stor kontrakt, som selskabet oplyste om sent onsdag, oplyste Ole Kjær Jensen.

Servicekoncernen kunne sent onsdag fortælle, at det har landet en stor servicekontrakt med et unavngivent selskab, der driver forretning i føde- og drikkevareindustrien. Kontrakten er på fem år og vil beskæftige godt 2000 medarbejdere. Alm. Brand vurderer, at kontrakten giver 0,5 pct. ekstra vækst på toplinjen hos ISS.

Stigningen skete, på trods af at det franske finanshus Exane BNP Paribas havde sænket anbefalingen af ISS-aktien til "underperform" fra "neutral".

Finanshuset Jefferies kiggede på de nordiske banker. Efter analysen er anbefalingen af Nordea skåret til "hold" fra "køb", mens kursmålet er sat ned til 83,46 kr. fra 93,37 kr. Nordea-aktien faldt 0,9 pct. til 76,38 kr.

Danske Bank fik løftet anbefalingen af ABG til "køb" fra "hold", men udenlandsk salgspres sendte storbankens aktie ned torsdag, vurderer Ole Kjær Jensen.

Novo Nordisk-aktien endte uændret i 342 kr. Det skete, trods en artikel i Dagbladet Børsen der kunne melde om, at Novo for første gang i knap tre år har hævet listepriserne på insulin i USA. Det kan ifølge Danske Bank tyde på, at det værste prispres på det store marked er aftaget.

Danske Bank skruede torsdag op for kursmålet for Novo Nordisk-aktien og gentog anbefalingen "køb". Kursmålet er nu 400 kr. mod tidligere 370 kr.

NYT FRA BØRSENS UDKANT

I fondsbørsens yderkant var der blandt andet nyt fra Intermail, Salling Bank, Brdr. Klee og Euroinvestor torsdag.

Intermail steg 20,2 pct. til 12,50 kr., efter at selskabet sent onsdag meldte om salg af sin konvolutdivision til svenske Bong og torsdag leverede regnskab.

Intermail, der er i gang med en transformationsproces over mod fokus på virksomhedens kommunikationsvirksomhed som den fortsættende aktivitet, kom ud af første kvartal af regnskabsåret 2017/18 med et overskud før skat på 1,6 mio. kr. mod et underskud på 1,0 mio. kr. i samme periode sidste år.

Salling Bank meddelte, at banken løftede 2017-forventningerne til et resultat før skat på 47 mio. kr. mod tidligere ventet 40-44 mio. kr. Samtidig præciseredes forventningerne til basisindtjeningen for 2017 - her dog i den nedre ende af den seneste prognose. Der ventes nu et resultat på 46 mio. kr. mod tidligere 46-50 mio. kr. Efter skat venter Salling Bank at præsentere et overskud på 38 mio. kr. i 2017.

Salling Bank-aktien lukkede torsdag i 222 kr. efter et fald på 0,4 pct.

Brdr. Klee-aktien, som Fritz Schur ejer næsten 90 pct. af, er ikke handlet torsdag trods et regnskab for første kvartal, der viste vækst på top- og bundlinje.

Euroinvestor.com indgik en aftale om køb af 27 pct. af aktiekapitalen i selskabet fra de tre storaktionærer Søren Alminde, Jens Alminde og Peter Alminde. Transaktionen skete til kurs 6,9 kr. for en svarende til 41,3 mio. kr. Aktien var senest før meldingen handlet til 8,50 kr. Selskabet oplyste, at finansieringen af transaktionen vil ske i form af sælgerfinansiering og lån og salg af dele af aktieposten til tredjemand.

Efter nyheden steg aktien i Euroinvestor og lukkede i 10,10 kr. svarende til en stigning på 14,8 pct. fra onsdagens slutkurs.