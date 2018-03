Torsdagens aktier: Anbefaling trak Lundbeck til tops i rødt indeks

Vestas og Lundbeck kæmpede det meste af torsdagen om førstepladsen i C25-indekset, hvor de var blandt de få eliteaktier, der lå i plus det meste af dagen.

19 af indeksets 24 aktier lukkede med negativt fortegn, og indekset selv lukkede i 1135,01, som var et fald på 1,1 pct. i forhold til onsdagens slutniveau.

Lundbeck sluttede dagen med et plus på 1,0 pct. til 323,80 kr. efter positiv inspiration fra finanshuset Barclays, der indledte dækning af aktien med anbefalingen "overvægt" og et kursmål på 375 kr.

Kombattanten Vestas måtte, da det kom til stykket, lide et tab på 0,3 pct. til 442,50 kr., mens Mærsk-aktierne uden selskabsspecifikt nyt overhalede og sluttede med et plus på 0,8 pct. til 9665 kr. for A-aktien.

For Vestas var det i hovedsiden udfaldet af en fransk auktion over vindmølleenergi onsdag aften, der det meste af dagen holdt hånden under den danske vindmølleaktie. Gennemsnitsprisen på en megawatt-time landbaseret vindmølleenergi blev sat til 65,40 euro, og det er et niveau, der ikke er set så høj i et par år.

»De fik også en serbisk ordre på 69 megawatt til Serbien. Men det er nok mere den pris, spiller ind,« konstaterer afdelingsdirektør i Sydbank Ole Kjær Jensen.

Han så generelt en nervøs stemning i torsdagens aktiemarked. Blandt andet ved udsigten til den tale, som chefen for den amerikanske centralbank, Jerome Powell, skulle holde i Senatet i den amerikanske kongres.

»Men vi har jo også nogle begivenheder søndag i form af et italiensk valg og en tysk afstemning i SPD, om de vi være med i regeringskoalition,« påpeger han.

Barclays indledte også dækning af Genmab, som har fået den positive anbefaling "outperform" og et kursmål på 1475 kr. Men aktien sluttede dagen med et minus på 1,1 pct. til 1233 kr.

»Det virker til, at medicinal har haft det lidt tungt de sidste par dage, og det rammer også Novo,« konstaterer Ole Kjær Jensen.

Novo Nordisk-aktien faldt torsdag 2,7 pct. til 308,20 kr. i øvrigt i selskab med Bavarian Nordic, der tabte 1,2 pct. til 243,70 kr., og som ifølge Ole Kjær Jensen også kan være presset af den negative stemning omkring medicinalaktierne.

»Det er mere biotek, men du kan godt slå dem over en kam,« siger han og tilføjer, at især udlandet har været aktiv i salg af Novo-aktier i torsdagens handel.

Nederst i indekset sluttede DSV-aktien, selv om selskabet ifølge Bloomberg News fik løftet sin anbefaling til "køb" fra "hold" hos amerikanske Stifel, mens kursmålet blev hævet til 544 kr. fra 473 kr.

Ændringen var dog dateret onsdag, hvor DSV steg med 1 pct., og torsdag lukkede aktien 2,8 pct. lavere i 467,20 kr.

Ørsted fik løftet sit kursmål hos Goldman Sachs til 445 kr. fra 395 kr. Energiaktien sluttede med et minus på 0,2 pct. til 380 kr.

Også Nordea fik justeret på anbefaling og kursmål. Franske Société Générale sænkede kursmålet for aktien til 75,07 kr. fra 80,32 kr., men gentog anbefalingen "hold", viste data fra Bloomberg News.

Omvendt løftede italienske Mediobanca sin anbefaling til "outperform" fra "neutral", men kursmålet blev reduceret til 81,85 kr. fra 86,29 kr. Den skandinaviske bankaktie lukkede torsdag 0,3 pct. lavere i 69,60 kr.

Carlsberg-investorerne kunne torsdag lade sig inspirere af regnskabet fra rivalen AB Inbev, der rangerer som verdens største bryggeri.

På EBITDA-niveau var væksten i driftsresultatet 21 pct., mens analytikerne ifølge Bloomberg News havde sigtet efter en fremgang på 16 pct.

Den positive overraskelse smittede ikke umiddelbart af på Carlsberg, der faldt 1,0 pct. til 743 kr.

Fra den hjemlige scene rapporterede Santa Fe tal for sidste år med tilbagegang i toplinjen som resultat af salget af forretningsbenet Records Management.

Omvendt trækker gevinsten fra salget op på driften og på bundlinjen. For 2018 venter selskabet en omsætning og et driftsresultat (EBITDA) før særlige poster for de fortsættende aktiviteter, der bliver på niveau med sidste år.

Aktien tabte torsdag 3,8 pct. til 40,90 kr.

Københavns Lufthavnes årsregnskab viste mindre fremgang på omsætning og drift, mens forventningerne til 2018 lægger op til lavere resultater.

Den sjældent handlede aktie faldt 0,7 pct. til 5380 kr.

/ritzau/FINANS