Tirsdagens obligationer: Renten steg et nøk

Renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation steg i løbet af tirsdagen 3 basispoint fra mandagens lukkeniveau til 0,52 pct. Efter der blev offentliggjort forbrugerpriser i USA ud på eftermiddagen, faldt renten igen tilbage til underkanten af 0,50 pct.

Forbrugerpriserne steg i maj med 2,8 pct., hvilket også var ventet af økonomerne ifølge Bloomberg News.

Kigger man på kerneforbrugerpriserne, der fraregner fødevare- og energipriserne, steg de 2,2 pct. i maj i forhold til sidste år. På månedsbasis steg kerneforbrugerpriserne med 0,2 pct. Begge tal var præcist, som økonomerne havde ventet.

Fra topmødet i Singapore kom en fælles erklæring, og det fremgik eksempelvis, at Nordkorea har forpligtet sig til at gøre Den Koreanske Halvø "fuldstændig atomvåbenfri".

Investorerne har i disse dage fokus rettet mod de forestående møder i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, og Den Europæiske Centralbank.

Mødet i Federal Reserve indledtes tirsdag og afsluttes onsdag, og her er der bred enighed i markedet om, at mødet vil byde på en renteforhøjelse. Ifølge futures er sandsynligheden for en renteforhøjelse på 100 pct. forud for offentliggørelsen på pressemødet, viser data fra Bloomberg News.

Mødet i den europæiske pendant både starter og slutter torsdag, og her vurderes sandsynligheden for en renteforhøjelse kun at være 5,2 pct. I stedet vil investorerne have blikket rettet mod meldinger eller ændret retorik om centralbankens store opkøbsprogram af obligationer.

Tirsdag formiddag fik investorerne desuden fået nyt om udviklingen i ZEW-tillidsindeksene for Tyskland. De viste, at de finansielle aktører er mindre optimistiske i forhold til den økonomiske udvikling i Tyskland de kommende seks måneder, end økonomer havde forudset.