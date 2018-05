Tirsdagens obligationer: Ny regering i Italien har sendt renterne op

Italien er kommet et skridt nærmere en ny regering, da de to partier Ligaen og Femstjernebevægelsen fredag nåede til enighed om et regeringsgrundlag og søndag kunne pege på den ukendte juraprofessor Giuseppe Conte som premierminister.

Renterne på tiårige italienske statsobligationer steg mandag 14 basispoint til 2,35 pct., og det niveau holdt nogenlunde stand tirsdag.

Renten på tiårige danske statsobligationer endte 2 basispoint lavere i 0,58 pct. sammenlignet med fredagens niveau.

- Mandagens handel, hvor der var lukket i Danmark, var præget af panik i Italien, hvor der virkelig var hug til italienske obligationer, siger Morten Hassing Povlsen, der er rentestrateg i Jyske Bank.

Blandt investorerne er der blandt andet frygt for en forhøjelse af gælden, som i øjeblikket er på omkring 130 pct. af bruttonationalproduktet, BNP.

- Regeringen kommer med en masse tiltag, som kan øge gælden i Italien, og der er usikkerhed for, hvad de vil gøre på reformsiden, og det skaber frygt for, at landet begynder at rasle med eurosablen, siger Morten Hassing Povlsen.

Bevægelsen i de italienske renter har også smittet af på flere lande i Sydeuropa - herunder Spanien, Portugal og Grækenland - hvor renterne også steg markant mandag.

- Selv om det indtil videre er en italiensk historie, så plejer de her lande at køre i samme retning - men dog i mindre størrelse, siger Morten Hassing Povlsen.