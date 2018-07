Tirsdagens obligationer: Lille rentefald i sommerstille rentemarked

Tirsdag endte renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation i 0,32 pct., hvilket var 1 basispoint lavere end ved mandagens lukning.

Ude i Europa var der også blot mindre bevægelser nedad, bortset fra i Italien, hvor renten faldt 10 basispoint ved dansk lukketid.

Mandag steg renten 3 basispoint, efter at der fra USA kom en ventet stigning i detailsalget for juni, mens indekset for erhvervstilliden i New York-regionen, målt ved Empire State Manufacturing, faldt mindre end ventet i juli.

Tirsdag var der smalhans i nøgletalskalenderen.

Den amerikanske industriproduktion steg 0,6 pct. i juni, hvilket var lidt bedre end ventet af økonomerne, der ifølge Bloomberg estimerede en stigningstakt på 0,5 pct. Tallet for måneden før blev revideret ned til et fald på 0,5 pct. mod et tidligere rapporteret fald på 0,1 pct.

Kapacitetsudnyttelsen landede på 78 pct. i juni, hvilket var en smule ringere end ventet, idet økonomerne havde estimeret 78,3 pct. I maj blev udnyttelsen revideret ned til 77,7 pct. fra de tidligere offentliggjorte 77,7 pct.

POWELL RYKKEDE IKKE MARKEDET

Topchefen i den amerikanske centralbank, Federal Reserve (Fed), var på talerstolen i det amerikanske senats bankkomité. Jerome Powell mente fortsat, at gradvise renteforhøjelser er vejen frem. Det betyder, at der fortsat er udsigt til to renteforhøjelser yderligere i år.

- På den ene side er vi opmærksomme på, at hvis vi hæver renten for langsomt, kan det lede til høj inflation og uhyrligheder på de finansielle markeder, siger han.

- Hvis vi på den anden side hæver renten for hurtigt, kan det svække økonomien, og inflationen kunne være lavere end vores mål gennem længere tid, siger Jerome Powell i talen.

Jerome Powell sagde desuden, at det er svært at forudse, hvordan handelsstridighederne mellem USA og resten af verden vil påvirke den amerikanske økonomi.