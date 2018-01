Tirsdagens obligationer: Forsigtige lyde fra Japan holdt renterne nede

Ifølge Reuters var der spekulationer om, at Bank of Japan (BOJ) ville bløde lidt op i sin retorik i forbindelse med tirsdagens rentemøde, hvilket kunne øge forventningen om, at Den Europæiske Centralbank (ECB) også løsner op på sit møde torsdag.

Men BoJ-topchef Haruhiko Kuroda gentog, at en lempelig pengepolitik fortsat er nødvendig for at nå bankens mål om en årlig inflation på 2 pct.

I Danmark faldt renten på den tiårige statsobligation op mod 2 basispoint fra morgenstunden, men den rettede sig i løbet af dagen og endte uændret i 0,58 pct. Hos kollegerne i Tyskland, Frankrig og Holland faldt renterne cirka 1 basispoint.

Renterne har i starten af 2017 nydt godt af rygter om, at centralbankerne i Europa og Japan vil sætte en stoppe for deres obligationsopkøb tidligere end hidtil antaget. Det vil også være i fokus ved torsdagens rentemøde i ECB.

- Markedet kigger efter indikationer af, at der i marts (ved næste rentemøde, red.) vil komme nogle ændringer med hensyn til de fremtidige forventninger til opkøb, siger strateg Benjamin Schroeder fra hollandske ING til Reuters.