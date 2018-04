Tirsdagens obligationer: Blandede nøgletal og IMF-advarsel til Trump

Cheføkonomen for IMF, Maurice Obstfeld, sagde i forbindelse med prognosen således, at der ikke vil være nogen vindere af en global handelskrig, og det er ifølge cheføkonom hos Sydbank Jacob Graven sagt med en slet skjult adresse til Trump, som i skærende kontrast til det har udtalt, at en handelskrig vil være nem at vinde for USA.

- IMF vurderer, at der stadig er mulighed for at afværge en handelskrig gennem politiske forhandlinger, men truslen om en handelskrig udgør en af de største risici for den globale økonomi på kort sigt, bemærker Jacob Graven, som deler IMF's vurdering af, at den økonomiske vækst i øjeblikket er højere, end man kan forvente på længere sigt.

Renten på den tiårige danske statsobligation endte dagen i 0,53 pct., hvilket var 1 basispoint lavere end mandag og cirka 2 basispoint under tirsdagens toppunkt, som blev ramt midt på formiddagen.

Dagens vigtigste nøgletal fra eurozonen var det tyske ZEW-indeks, der måler de tyske finansielle aktørers optimisme i forhold til den økonomiske udvikling i Tyskland de kommende seks måneder.

Det skuffede både i forhold til vurderingen af den nuværende økonomiske situation, som i april faldt til 87,9 fra 90,7, og til forventningsindekset, som ramte minus 8,2 mod et plus på 5,1 måneden før.

Fra USA kom der generelt opløftende tal fra boligbyggeriet, og industriproduktionen indfriede godt og vel forventningerne i marts.