Tirsdagens business-kalender: Carlsberg skænker op og DSV speeder op

Business

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber):

1. kvartal: Carlsberg, DSV (kl. 07.30)

2. kvartal: RTX



01. maj 2018

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Folke- og førtidspension, 2018

- Fuldførte videregående uddannelser, 2016/2017

Udland:

- 10.30: Storbritannien: PMI industri, apr

- 15.45: USA: PMI industri (endelig), april

- 16.00: USA: Anlægsinvesteringer, m/m, mar

- 16.00: USA: ISM Industri, apr

07:00 Carlsberg med regnskab

Bryggeriet Carlsberg, der har været udfordret blandt andet på det russiske marked, kommer med regnskab for første kvartal 2018.



07:30 DSV med kvartalsregnskab

Transportkoncernen DSV A/S kommer i dag med regnskab for 1. kvartal.

Indland

Arbejdernes internationale kampdag

Arbejdernes internationale kampdag bliver ofte markeret i Fælledparken i København og i de store provinsbyer med røde flag og politiske brandtaler, og i dag er ingen undtagelse. Den internationale kampdag 1. maj blev etableret på en kongres i Paris i 1889, og året efter demonstrerede arbejdere i hele Europa på dagen. Målet var i begyndelsen at kæmpe for ligeløn og for en ottetimers arbejdsuge. I dag holdes dagen mere som en festdag, hvor politikere af alle politiske overbevisninger kan tale. I år får 1. maj-dagen dog det ekstra kolorit, at den falder lige oveni de langstrakte overenskomstforhandlinger på det offentlige arbejdsmarked.

'Vi cykler til arbejde'- kampagne begynder

Cyklistforbundet står igen i år bag kampagnen 'Vi cykler til arbejde', som har til formål at få danskerne til at tage cykel til og fra arbejde i stedet for bilen, for i sidste ende at styrke danskernes sundhed. Sidste år deltog 60.000 danskere i kampagnen, hvor man tilmelder sig sammen med sine kollegaer i hold for at cykle på arbejde hele maj måned.

Her giver fagbevægelserne 1. maj-taler:

LO's formand, Lizette Risgaard, taler ved følgende 1. maj arrangementer:

- 07.00 LO Skive-egnen Jægervej 12, 7800 Skive

- 08.30 LO NordVestjylland Tujavej 20, 7500 Holstebro

- 10.00 LO Herning-Ikast Birk Centerpark 4, 7400 Herning

- 14.00 Fælledparken

FOA´s formand Mona Striib, taler:

- 08.10 3F Pile Allé 18-20 2630 Taastrup

- 09.45 LFS Sorøvej 6, 2100 Kbh. Ø

- 10.45 SOSU Godthåbsvej 15, 2000 Frederiksberg

- 13.30 Fælledparken SOSU/HK-teltet

- 15.00 Karensminde Kulturhus Pavillonen Wagnersvej 19 2450 Kbhø

- 20.00 Bispen Kulturhus, Bispebroen 3 6100 Haderslev

Kriminal

09:00 Stort retsopgør om elpriser

Vestre Landsret ventes i dag at afslutte en stort anlagt retssag om elpriser. Det tidligere selskab Elsam beskyldes for at have misbrugt sin dominerende position på markedet. Dong Energy, som overtog Elsam i 2006, har anket en afgørelse fra Sø- og Handelsretten. Dong har afsat næsten 300 millioner kroner til at betale erstatning. Sagen om erstatning står stille, indtil konkurrencesagen er afgjort. Sagen begyndte 4. april og er blevet behandlet over flere retsdage.

09:30 Advokater tiltalt for mandatsvig for over 200 millioner

Københavns Byret fortsætter i dag straffesagen mod tre advokater fra det konkursramte firma Johan Schlüter, der er tiltalt for omfattende svindel mod rettighedshaverne til film, tv og computerspil. Sagen begyndte 6. februar og fortsætter 2. og 3. maj. Der er også afsat ekstra dage, hvis sagen trækker ud.

