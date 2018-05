Tirsdagens aktier: William Demant fik hård medfart i positivt C25

Det skete på trods af et fald på 9,5 pct. til 233 kr. for William Demant Holding, som fra morgenstunden var på banen med en handelsopdatering for de første godt fire måneder af indeværende år, hvor den stærke vækst ifølge selskabet selv er fortsat, og hvor forventningerne til helåret er fastholdt.

Selve kursfaldet og størrelsen af det undrede flere i markedet. Men de fleste var enige om, at det måtte hænge sammen med den gode periode, som høreapparataktien har oplevet i det igangværende år. Trods tirsdagens kursfald er aktien stadig oppe med 34 pct. sammenlignet med ved nytår.

- Der var nok nogen, der havde spekuleret i, at der kunne komme en opjustering fra dem sammen med handelsopdateringen. Det kom der ikke, og vi havde heller ikke forventet, at der ville komme en opjustering.

- Men jeg tror, at man skal se det i lyset af, at aktien virkelig har været stærk op til. Og markedet tolkede det ikke som om, at der var noget i den her handelsopdatering, der gav krudt til yderligere stigninger, og det skuffede nogle, siger Mads Zink, der er chefhandler i Danske Bank.

LUNDBECK TOPPEDE EFTER REGNSKAB

I den modsatte ende af det danske eliteindeks sluttede Lundbeck 8,3 pct. højere til 403,10 kr. Det fulgte efter et regnskab for første kvartal, hvor medicinalselskabet slog analytikernes estimater, samtidig med at forventningerne til 2018 blev fastholdt.

- Det var et meget stærkt resultat, som Lundbeck var ude med. Salget var bedre, end markedet havde ventet, ligesom det var tilfældet for driftsoverskuddet, siger Mads Zink.

Efter børslukning ventede der også regnskab for første kvartal fra Genmab. Det var dog ikke første gang, at biotekselskabet ville have nyt til investorerne. Tidligere på dagen var det således ude med oplysningen om, at har fået godkendt kræftmidlet Darzalex som førstebehandling af knoglemarvskræft i USA.

Dette var dog ventet i markedet, og på den baggrund reagerede aktien også relativt roligt med en stigning på 0,9 pct. til 1305 kr.

- Det var fuldstændig ventet. De kommer med regnskabstal efter lukketid i dag, og det er der, at al fokus er rettet hen, siger Mads Zink.

ANALYSE SKUBBEDE MÆRSK OP

Endelig var der også interesse om Mærsk-aktierne, hvor B-aktien gik op med 4,4 pct. til 10.365 kr. Det skete efter en analyse fra Nordea, som vurderer, at Mærsk-familien kan være på vej til at overtage virksomheden og afnotere aktierne.

Det kan ifølge Nordea give ro til at omdanne Mærsk fra et konglomerat til en rendyrket transport- og logistikvirksomhed.

- Jeg tror, at kursstigningen til Mærsk kommer på baggrund af den her analyse. Det er i hvert fald vores antagelse, siger Ole Kjær Jensen, der er afdelingsdirektør i Sydbank.

- Nogle har også snakket lidt om, at det kan hænge sammen med dollarstyrkelsen, og at det kan have noget indvirkning. Men jeg tror helt sikkert, at det er Nordea-analysen, der trækker så stor en bevægelse, tilføjer han.