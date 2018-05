Tirsdagens aktier: WDH og GN toppede C25 i tynd 1. maj-handel

Aktierne i dagens to store regnskabsaktuelle selskaber, Carlsberg og DSV, lagde sig nærmest neutralt i midten af eliteindekset, hvor 15 af de 23 aktier sluttede med en stigning. Det samlede C25-indeks lukkede i 1116,81 eller 0,3 pct. højere end mandagens slutniveau.

Uden for C25 var der raketstigning til Rockwool-aktien, efter at isoleringskoncernen opjusterede sin 2018-prognose og i den anledning fik positive bemærkninger med på vejen fra et par analytikere.

Tirsdagen handel var præget af fejringen af arbejdernes internationale kampdag, som holdt børserne i Europa lukket bortset fra i London, Dublin og København, og i fraværet af størsteparten af de udenlandske handlere har volumen ligget op til 40 pct. under gennemsnittet for de seneste 30 handelsdage, oplyser senioraktiehandler i Sydbank, Christian Thatje.

- Selv om England holder åbent, så har vi manglet nogle af de største spillere som Tyskland og Sverige, påpeger han.

VESTAS TIL VEJRS I ORDREHÅB

Vestas-aktien steg 1,0 pct. til 404 kr., og det var spekulationer i en ny, større ordre til den amerikanske energiproducent Xcel Energy, der drev aktien mod toppen af C25, fastslår Christian Thatje.

Der skal være tale om ordre på op mod 1,2 gigawatt til to vindmølleparker i New Mexico og Texas, som Xcel netop har fået godkendt, og som selskabet gerne ser bestykket med vindmøller fra Vestas.

Derudover bød dagen på statistik, der viste, at Vestas og tysk-spanske Siemens Gamesa tager hver en førsteplads, når det handler om at have den største markedsandel på det internationale vindmøllemarked. Vestas er størst på land, mens Siemens Gamesa vinder til havs.

Yderligere blev det oplyst, at den amerikanske kapitalforvalter Scopia Capital har mindsket sin shortposition i selskabet og dermed satsningen på kursfald for aktien.

HØREAPPARATER I TOP

Helt i toppen af C25 lukkede WDH med et plus på 2,0 pct. til 246 kr. og kollegaen GN, der steg 1,7 pct. til 221,10 kr.

Tirsdagens nyhed med relation til WDH var, at den spanske høreapparatkæde Gaes Medica angiveligt er blevet sat til salg, og hvis selskabet bliver solgt, kan det meget vel ske til en af de store producenter - herunder blandt andet danske WDH.

Danske Bank steg 1,2 pct. til 217,90 kr. uden selskabsspecifikke nyheder.

I bunden af C25 lukkede Ørsted, selv om ikke færre end syv finanshuse aktuelt har hævet deres respektive kursmål for energiaktien med op til 35 kr.

- Den har kørt rigtig godt i en periode. Det er nok bare lidt gevinsthjemtagning, for jeg har ikke set nogen nyheder, der gør, at den skal falde, siger Christian Thatje.

Energiaktien faldt 1,7 pct. til 400,10 kr.

UDRAMATISKE REGNSKABER

Aktierne i tirsdagens to store regnskabsaktuelle selskaber, Carlsberg og DSV, steg henholdsvis steg 0,4 pct. til 694,40 kr. og 0,2 pct. til 491,30 kr.

- Det var regnskabet fra DSV og opdateringen fra Carlsberg, der trak overskrifter i dag. Men det kan ikke rigtigt ses på kursudviklingen. Den er forholdsvis behersket, men der var jo heller ikke noget banebrydende i dem, erkender Christian Thatje.

For Carlsberg var første kvartal særdeles stærkt i Asien, men i Vest- og Østeuropa haltede salget noget efter forventningerne hos analytikerne, hvilket forplantede sig i de samlede tal. Bryggeriet omsatte samlet set for 12.704 mio. kr. i januar, februar og marts, mens analytikerne havde ventet et salg på 12.779 mio. kr.

- I og med at det kun er en opdatering fra Carlsberg, så får du ikke meget dybde. Men de tal vi får, er stort set som ventet: Positiv udvikling i Asien, lidt skuffende i Østeuropa, mener Christian Thatje.

For DSV så første kvartal heller ikke så pænt ud på omsætningen, men her var driften - som markedet normalt holder bedre øje med - rigtig pæn. Selskabet solgte samlet set for 18.380 mio. kr. i første kvartal mod ventet 18.912 mio. kr.

Til gengæld steg driftsresultatet (EBIT) før særlige poster til 1156 mio. kr., mens analytikerne havde ventet en lidt mindre fremgang til 1143 mio. kr. ifølge Ritzau Estimates.

For hele året indsnævrer DSV sine forventninger til driftsoverskuddet før særlige poster til 5100-5400 mio. kr. mod tidligere 5000-5400 mio. kr. Samtidig starter selskabet et aktietilbagekøbsprogram på 1100 mio. kr.

- I DSV ser du god volumenvækst. Det kan godt være, at Road var lige til den skuffende side. Men på bundlinjen viser de bare, hvor supereffektive, de er, påpeger Christian Thatje

RAKETSTIGNING I ROCKWOOL

Stenuldsproducenten Rockwool havde tirsdag en glimrende dag med et kursspring på 16,4 pct. til 2170 kr. efter en opjustering af forventningerne til 2018 på baggrund af et stærkere end ventet første kvartal.

Hos ABG Sundal Collier blev meddelelsen fulgt op med en opjustering af kursmålet for aktien til 1883 kr. fra 1637 kr. Og hos Jyske Bank betegnes tidspunktet for opjusteringen som overraskende.

- Den oprindelige guidance var konservativ, og derfor var forventningerne forud for opjusteringen også højere. Men når nu Rockwool kommer med en opjustering så tidligt på året og af den størrelse, er det overraskende, siger Janne Vincent Kjær, aktieanalytiker i Jyske Bank.

- Jeg tror også, at der er nogle shortpositioner, der bliver dækket i aktien, siger Christian Thatje som supplerende forklaring på den markante kursstigning.

Blandt de mindre selskaber kom RTX med tal for andet kvartal af regnskabsåret 2017/18 med en omsætning på 106,8 mio. kr. mod 81,1 mio. kr. året før og et resultat før skat på 14,3 mio. kr. mod 3,2 mio. kr. i samme periode sidste år. Aktien steg 3,3 pct. til 169 kr.