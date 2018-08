Tirsdagens aktier: Vestas i bund og Novo i top på skidt Nilfisk-dag

Nilfisk blev banket helt til bunds blandt samtlige aktier på børsen tirsdag efter at have præsenteret en regnskabsskuffelse inden børstid.

Aktien leverede et fald på 0,1 pct. til 300 kr. Blandt C25'erne var Vestas tæt på bunden op til regnskabet onsdag morgen og på konkurrentnyt fra tyske kolleger. Aktien faldt 1,8 pct. til 395 kr.

- Nilfisk straffes for ikke at levere som ventet, og samtidig blev en mulig fusion med Tennant næsten lagt i graven. Vestas får kurstæv efter nyt fra to tyske konkurrenter og op til regnskabet onsdag morgen, siger Ole Kjær Jensen, der er afdelingsdirektør hos Sydbank, til Ritzau Finans.

Samlet endte eliteindekset, C25, i et plus på 0,1 pct. til indeks 1142,91. Det var samme tendens som ude i Europa- små bevægelser.

- Tyrkiet er nok ikke helt trådt i baggrunden, som det ellers så lidt ud til i morges, men tynger fortsat aktiemarkederne, vurderer Ole Kjær Jensen.

Nilfisk, der udbyder professionelle rengøringsmaskiner og services, skuffede med et overskud på 13,8 mio. euro i andet kvartal i år, hvilket var lidt lavere end i samme periode sidste år, hvor overskuddet lød på 15,2 mio. euro. Omsætningen steg ellers til 284,5 mio. euro fra 280 mio. euro i andet kvartal af 2017

Nilfisk fremhæver for kvartalet en organisk vækst på 5,8 pct. og en EBITDA-margin før særlige poster eksklusiv påvirkning fra fantomaktier på 12,5 pct.

- Vi ser mere værdi i vores egen plan, lyder det nu fra selskabets administrerende direktør, Hans Henrik Lund, som tidligere ellers har været varm fortaler for at slå pjalterne sammen med rivalen Tennant.

VESTAS BLÆSTE NED

Vestas blev presset mod bunden.

Både Nordex og Senvion fastholdt forventningerne til 2018, og Nordex ser fortsat et stærkere andet halvår - men påpeger, at udfordringerne i branchen fortsætter.

Faldende vindmøllepriser kan aflæses i regnskabet fra Nordex, som i første halvår måtte se omsætningen skrumpe til 957,1 mio. euro fra 1,5 mia. euro i samme periode sidste år. Aktien falder små 5 pct. på den tyske børs.

Senvion havde stor tilbagegang i omsætningen i første halvår og er fortsat underskudsgivende. I årets første seks måneder faldt omsætningen til 466 mio. euro, svarende til en tilbagegang på 43,8 pct. på årsbasis.

Det begrunder selskabet med en skævvredet installationsprofil med højere aktivitet i andet halvår, og der har også været forsinkelser på nogle større projekter, som er rykket ind i andet halvår. Senvion stiger dog 1 pct. tirsdag middag.

- Senvion og Nordex er et helt andet sted end Vestas, fordi de kom ud af et 2017 med en elendig ordrebeholdning og derfor er finansielt vingeskudte og bruger meget tid på at restrukturere forretningerne, siger aktieanalysechef i Sydbank Jacob Pedersen og derfor kan det ikke sige noget om Vestas' tal.

MEDICINAL I TOP

Novo Nordisk og Chr. Hansen endte i C25-toppen. På dagen var det uden selskabsspecifikt nyt. Stigningerne var på mellem 3,6 og 1,4 pct.

BANKER I BUND

Fortsat Tyrkiet-bekymringer tyngede banker i Europa, og det smittede af herhjemme, hvor Danske Bank og Jyske Bank også faldt med mere end 2 pct. til henholdsvis 180,20 kr. og 345,70 kr. Nordea faldt kun 0,2 pct. til 65,84 kr.

FLERE REGNSKABER

Ikke blot regnskabet fra Nilfisk gav kurseffekt. Det gjorde også regnskaber og meldinger fra flere andre sidepapirer.

Veloxis steg tirsdag med 6,1 pct. til 1,11 kr., efter at selskabet opjusterede sine forventninger sent mandag. Omsætningen ses 6 mio. dollar højere, og underskuddet ventes også at blive mindre - og det belønner investorerne.

Rockwool opjusterede også sent mandag. Selskabet venter nu en omsætningsvækst i 2018 på 13-15 pct. i lokal valuta mod tidligere 7-10 pct., mens driftsmarginen (EBIT) fortsat ses omkring 13 pct. I første halvår var der en vækst på hele 17 pct. Rockwool B-aktien steg med 4,2 pct. til 2664 kr.

Aarsleff opjusterede ligeledes mandag, og entreprenøraktien steg 9,9 pct. til 244,50 kr. Driftsresultatet (EBIT) ventes nu på 470 mio. kr. mod før 450 mio. kr.

/ritzau/FINANS