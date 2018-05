Tirsdagens aktier: Pandora og NKT blev straffet i negativt indeks

Aktien i smykkekoncernen er normalt en aktie, som reagerer kraftigt på nyheder, og det var medvirkende til, at den endte i bunden af C25-indekset.

Det vurderer chefhandler i Danske Bank Mads Zink.

- Pandora falder på det skuffende resultat, der kom i dag. Markedet havde håbet på mere, end det det så. Pandora har det med at reagere rimelig kraftigt, når vi ser, at de afviger fra markedets forventninger, siger Mads Zink til Ritzau Finans.

Pandora-aktien faldt 15,5 pct. til 561 kr.

Pandoras regnskab viste en omsætning i første kvartal på 5115 mio. kr., hvor der blandt analytikere var ventet en omsætning på 5194 mio. kr. ifølge Ritzau Estimates. Driftsresultatet (EBITDA) var på 1667 mio. kr., svarende til en EBITDA-margin på 32,6 pct. Her var der ventet 1773 mio. kr. og 33,6 pct. ifølge Ritzau Estimates.

Pandoras vækst i Kina, der i første kvartal var på 9 pct. i danske kr. mod 121 pct. i første kvartal 2017, var blandt de negative islæt i regnskabet.

Det danske eliteindeks, C25, var under pres hele dagen og sluttede tirsdag med et tab på 1,5 pct. til 1144,21.

NKT REGNSKABET SKUFFEDE OGSÅ

NKT var også ude med et resultat for første kvartal. Regnskabet indeholdt uændrede forventninger til 2018 og viste stigende omsætning og en bedre drift i koncernens klart største ben, Cables. Aktien 9,6 pct. til 168,50 kr.

- Forventningerne til NKT var ikke så store, så derfor er jeg også overrasket over at se, at den falder så meget. Der var også nogle positive ting - Solutions klarede sig bedre end ventet, siger Mads Zink.

Blandt de negative islæt var en udskydelse af den gigantiske kabelforbindelse Viking Link mellem Danmark og Storbritannien, som NKT håber at få del i.

Bavarian fik også et rap over nallerne i tirsdages handel, da aktien faldt uden selskabsspecifikt nyt. Afdelingsdirektør i Sydbank Ole Kjær Jensen vurderer, at der kan være trafik mellem handlerne i Bavarian og Pandora.

Ifølge ham har udenlandske investorer solgt cirka 800.000 aktier i Pandora, mens de har købt op i Bavarian. Samtidig har de danske investorer omvendt solgt ud af Bavarian-aktien.

- Der er måske nogle danske investorer, der laver en omlægning fra Bavarian og over til Pandora, efter det fald den har i dag, siger Ole Kjær Jensen.

Bavarian-aktien faldt 6 pct. til 187,20 kr.

Jyske Bank endte dagen med et fint spring op uden selskabsspecifikt nyt. Aktien endte i 4,1 pct. til 367,40 kr.

FLERE ANALYTIKERÆNDRINGER

En anden af de positive historier i C25-indekset tirsdag er Novozymes. Credit Suisse har hævet anbefalingen af aktien til "outperform" fra "neutral". Desuden blev kursmålet hævet med en tier til 350 kr., viser data fra Bloomberg News. Aktien 0,6 pct. til 314,20 kr.

Børshusene har også haft kig på aktierne på Ørsted og Danske Bank. Morgan Stanley har skåret sit kursmål for Danske Bank til 256 kr. fra 270 kr. Det berettiger til anbefalingen "ligevægt", selv om kursmålet ligger en bid over Danske Banks markedskurs tirsdag, hvor aktien steg 0,33 pct. til 215,20 kr.

Ørsted har modsat fået sat kursmålet i vejret af HSBC til 460 kr. fra 420 kr. Ørsted sluttede dagen med en stigning på 0,6 pct. til 405,10 kr.

Københavns Lufthavne havde behersket fremgang i første kvartal både på top- og på bundlinjen. Antallet af passagerer steg i perioden med 0,4 pct. til 6,3 millioner, og det større antal rejsende medvirkede til at løfte indtægterne.

Driftsresultatet steg med 18 mio. kr. til 364 mio. kr., mens bundlinjen viste et plus på 244 mio. kr. mod 230 mio. kr. i januar, februar og marts 2017, mens selskabets forventninger blev fastholdt. Aktien steg 1,4 pc.t til 5720 kr.