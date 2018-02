Tirsdagens aktier: Pandora endte i toppen af rødt C25 efter startpanik

Samlet faldt eliteindekset med 1,2 pct. til 1083,06.

Pandora havde en hovedrolle efter sit regnskab for fjerde kvartal og hele 2017. Aktien startede helt i bunden med et stort fald, men endte helt i toppen med en pæn stigning.

Den indledende panik og det samlede fald i det ledende indeks kom efter massive kursfald i USA mandag, hvor Dow Jones en overgang noterede sig det største fald for en enkelt dag nogensinde.

KORTVARIG KORREKTION

Tirsdag morgen fortsatte faldene med op til 5 pct. i nogle af de største asiatiske indeks, og det smittede af herhjemme, hvor C25-indekset startede 3,5 pct. nede.

Markedet har ifølge flere iagttagere været ramt af en korrektion efter massive stigninger gennem lang tid - anført af de amerikanske aktier. De fleste handlere er dog enige om, at den ikke vil vare lang tid.

- Der er ingen tvivl om, at den handel, vi så mandag aften i USA, var ekstremt nervøs. Men der er nu kommet noget mere realisme ind i markedet, siger Tue Østergaard, der er aktiechef hos ABG Sundal Collier, til Ritzau Finans.

- På det danske marked startede vi meget frygtsomt, men det blev egentlig stabiliseret meget hurtigt, uddyber han.

PANDORA SKUFFEDE I FJERDE KVARTAL

Gennem det meste af dagen havde smykkeselskabet Pandora det hårdt, efter at det endelige regnskab for 2017 viste let skuffende takter i fjerde kvartal.

De fleste tal for hele året var allerede kendt fra en opdatering inden kapitalmarkedsdagen i januar, men alligevel var fjerde kvartal til den svage side i forhold til analytikernes estimater, viser data fra Ritzau Estimates.

Alligevel vendte aktien sidst på dagen - i takt med en generel bedring på markedet - og endte med en stigning på 3,5 pct. til 582,60 kr.

Den bevægelse kan hænge sammen med, at investorerne alligevel - efter lidt tænketid - har taget vel imod den foreslåede udlodning, der fordeler sig med et aktietilbagekøbsprogram på 4 mia. kr. og et udbytte på 9 kr. per aktie - svarende til 2 mia. kr. Dermed sendes der samlet 6 mia. kr. tilbage til aktionærerne.

- For Pandora er der formentlig nogle, der kigger på aktietilbagekøbsprogrammet og udbyttet som værende lidt bedre end ventet. Man får faktisk en rigtig pæn udlodning i den aktie, siger Tue Østergaard.

FLERE REGNSKABER I FOKUS

Regnskaber var der også fra ALK, Matas og IC Group, mens proteseproducenten Össur allerede afleverede sine tal for fjerde kvartal sent mandag.

For alle selskaber var afregningen negativ tirsdag, men aktierne blev gennem det meste af dagen også presset af svage takter i det generelle marked.

ALK var i fjerde kvartal belastet af en stor nedskrivning på 152 mio. kr. i forbindelse med de strategiske tiltag, der er i gang i selskabet. Dermed druknede en ellers lille fremgang i omsætningen en smule.

ALK holder desuden fast i de forventninger, der blev offentliggjort i starten af december i forbindelse med præsentationen af selskabets nye strategi.

Aktien i allergiselskabet faldt med 1,7 pct. til 703 kr.

IC Group faldt med 1,6 pct. til 135 kr. efter sit regnskab for andet kvartal 2017/18, der ellers pegede på fremgang over hele linjen og en fastholdelse af forventningerne til hele året.

Matas måtte omvendt fortsat se tilbagegang på de fleste poster i sin resultatopgørelse for tredje kvartal 2017/18.

Omsætning, drift og bundlinje gik alle tilbage, og samtidig måtte materialistkæden præcisere sine forventninger en smule i nedadgående retning inden for de tidligere kendte spænd.

Matas-aktien faldt med 7,4 pct. til 69,90 kr.

Islandske Össur bakkede 2,8 pct. til 27,70 kr. oven på et årsregnskab for 2017, der ellers viste fremgang i både omsætning og overskud, men hvor forventningerne pegede på en opbremsning i væksten og en flad margin.

VESTAS STEG INDEN REGNSKAB

Med fremme i vendingen i C25-indekset var også vindmølleproducenten Vestas, der afleverer regnskab for fjerde kvartal onsdag morgen.

Her er konsensusforventningerne igen kommet noget ned, vurderer Tue Østergaard, der venter, at handlerne holder godt øje med Vestas' vurdering af driftsmarginen (EBIT) i 2018 samt udviklingen i priserne på markedet.

- Alle venter på et regnskab, der kan gå i begge retninger. Vi skal have noget nyt, så der har været noget positionering i gang der, siger aktiechefen fra ABG Sundal Collier.

Vestas sluttede tirsdagen 1,2 pct. højere i 405,40 kr.