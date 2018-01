Tirsdagens aktier: Pandora begejstrede på kapitalmarkedsdag

Det samlede indeks sluttede dagen i 1153,11 - svarende til en stigning på 0,2 pct. i forhold til mandagens lukkeniveau.

- Kapitalmarkedsdagen har sat dagsordenen. Den er foregået i en positiv stemning. Der har været en god præsentation og nogle gode forklaringer på strategien, og hvorfor Pandoras forventninger er, som de er.

- Det har givet lidt lettelse for investorerne. Og det er lige præcis det, vi har brug for. At der bliver skabt lidt tillid til det, ledelsen melder ud, siger senioraktierådgiver Martik Munk fra Jyske Bank.

Siden årsskiftet et Pandora-aktien faldet fra 675 kr.

Blandt de konkrete temaer, der kunne bidrage til tirsdagens positive stemning omkring aktien, nævner Martin Munk blandt andet lanceringen af en ny kollektion.

- Pandora lancerer "shine", og selskabet siger også, at konverteringen af butikker til egne butikker koster lidt på marginerne, og det forklarer, at den margin, som de meldte forventninger ud om i sidste uge, lå lidt lavere, end vi har oplevet de senere år.

- Så der er nogle fornuftige forklaringer på, at man bliver ramt lidt på marginerne - konverteringen af butikker og lanceringen af nye produkter, bemærker Martin Munk.

Næstøverst i eliteindekset sluttede TDC med et plus på 2,0 pct. til 39,76 kr. uden selskabsspecifikt nyt. Martin Munk holder sig til at henvise til sidste uges opkøbsrygter som mulig begrundelse.

NY TOPCHEF I VESTAS

Langt efter Pandora og et stykke under TDC lukkede Vestas med en stigning på 1,0 pct. til 441,20 kr. Dagens nyhed fra vindmølleselskabet var, at Vestas' joint venture med Mitsubishi Heavy Industries, MHI Vestas, skifter topchef, idet Philippe Kavafyan er blevet udnævnt som administrerende direktør sammen med Lars Bondo Krogsgaard.

De afløser Jens Tommerup og Tetsushi Mizuno, som forlader selskabet.

Med i indekstoppen var også Novo Nordisk, som ifølge Reuters fik løftet kursmålet hos finanshuset Jefferies til 355 kr. Ifølge Bloomberg News var kursmålet tidligere 315 kr. Novo Nordisk lukkede 1,3 pct. højere i 339 kr.

A.P. Møller-Mærsk og teknologivirksomheden IBM oplyste midt på dagen, at de vil starte et fælles selskab, der skal arbejde på at tilbyde en ny digital handelsplatform, som er udviklet ved hjælp af den såkaldte blockchain-teknologi, globalt.

Mærsks B-aktie faldt 0,5 pct. til 11.190 kr.

WDH VANDT VA-TERRÆN

William Demant Holding øgede sammen med det privatejede selskab Widex markedsandelen hos den offentlige amerikanske salgskanal Veterans Affairs (VA), der tilpasser høreapparater til militærveteraner, i december.

Det fremgik af de seneste data fra VA.

Samtidig gik det igen lidt tilbage for GN Hearing, som ellers tog et stort hop i november, da selskabets trådløse topprodukt, Resound Linx 3D, blev introduceret hos VA. Det danske selskabs markedsandel er dog også fortsat noget højere end i oktober.

WDH-aktien steg 0,2 pct. til 173,20 kr., mens GN-aktien steg 0,4 pct. til 198,50 kr.

Dybt i bunden af C25 tabte Chr. Hansen 1,8 pct. til 527,60 kr. uden selskabsspecifikt nyt. Aktien mistede 7,4 pct. fredag i sidste uge efter et skuffende regnskab og genvandt kun lidt af det tabte med et plus på 0,4 pct. i mandagens marked.

- Det må stadig vær efterdønninger efter regnskabet, der påvirker. Det var på nogle punkter en skuffelse for markedet, konstaterer Martin Munk.

OPJUSTERING I NORDEN

Formiddagen bød på en opjustering af forventningerne til 2017 efter et godt fjerde kvartal fra rederiet Norden, der nu venter et justeret overskud på 20-35 mio. dollar mod tidligere forventninger om et resultat på mellem minus 10 og plus 30 mio. dollar.

- Den forventede bedre indtjening kommer som følge af et bedre end forventet resultat i fjerde kvartal af 2017 i både tørlastforretningen inklusive dry operator samt tankforretningen, skriver rederiet i en kortfattet meddelelse.

Norden, der også opjusterede forventningerne så sent som i november, steg 6,7 pct. til 131,90 kr., mens tankskibs-kollegaen Torms aktie steg 2,9 pct. til 54,10 kr.

GYSER-REAKTION PÅ HYGGELIG HALOWEEN FOR TIVOLI

Efter en regnskabsmæssigt set nærmest hyggelig halloween- og julesæson fandt Tivoli anledning til at opjustere sine forventninger. Tivoli venter nu et overskud før skat på 100 mio. kr. i 2017 mod den tidligere forventning om et plus på 80-90 mio. kr.

Men kursreaktion var tæt på en gyser: Aktien faldt 5,0 pct. til 614 kr.

Blandt sidepapirerne var der også bevægelse i Royal Unibrew, efter at storaktionæren Hartwall Capital solgte alle sine resterende aktier i den danske bryggerikoncern.

Det drejer sig om i alt 2,78 mio. aktier og svarer til 5,27 pct. af Royal Unibrews samlede aktiekapital, som er blevet solgt for 350 kr. per aktie.

Unibrew-aktien sluttede tirsdag 2,7 pct. lavere i 356,80 kr.

Hen på dagen meddelte Parken Sport & Entertainment, at Anders Hørsholt stopper som topchef med øjeblikkelig virkning. Han bliver afløst af Jan Harrit, som er direktør for Lalandia, der er ejet af Parken Sport & Entertainment, som derudover også ejer Fitness.dk og fodboldklubben FC København.

Aktien lukkede uændret i 71,40 kr.