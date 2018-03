Tirsdagens aktier: Genmab tog teten i stigende marked

C25-indekset steg 0,3 pct. til 1108,20 efter at have tabt lidt af pusten i løbet af eftermiddagen, og dermed haltede det danske marked efter kollegerne i Europa, der lå 1-1,5 pct. højere ved lukketid.

- Temaet om handelskrig fylder stadig rigtig meget i markedet, og det giver så lidt ro, at de to lande tilsyneladende samarbejder, siger senioraktierådgiver Martin Munk fra Jyske Bank.

- Men der er stadig lang vej til en eventuel aftale, og der vil sandsynligvis være stor volatilitet den kommende tid, siger han.

Genmab endte helt øverst i C25, efter at tyske Berenberg hævede anbefalingen af aktien til "køb" fra "hold" og løftede kursmålet til 1500 kr. fra 1300 kr.

Aktien steg 3,1 pct. til 1280 kr., og lige efter fulgte ISS, der lagde 1,7 pct. på kursen til 222,80 kr.

Vestas kunne fortælle, at det er blevet udpeget som foretrukken leverandør til en stor havvindmøllekontrakt i Taiwan på 1,5 gigawatt (GW) i selskabet MHI Vestas, som det ejer sammen med japanske Mitsubishi Heavy Industries.

- Taiwan er et af de markeder, der må ventes at komme først fra land i Asien med offshore-møller, og derfor er det rigtig godt nyt, at man er med derude, siger aktieanalysechef Jacob Pedersen fra Sydbank.

Desuden var den tyske Vestas-konkurrent Nordex i ilden med årsregnskab for 2017, der viste et fald i overskuddet på 74 pct. til 43,4 mio. euro som følge af hård konkurrence på markedet.

Vestas-aktien sluttede 1 pct. lavere i 436,40 kr. og havde i bunden af C25-indekset selskab af Mærsk, hvis B-aktie endte 1,7 pct. lavere i 9238 kr.

Bavarian Nordic sluttede nederst med et fald på 2,4 pct. til 187,70 kr.

Blandt de mindre selskaber på fondsbørsen var der nyt fra landbrugskoncernen Firstfarms, hvis årsregnskab for 2017 viste et driftsoverskud på 17,1 mio. kr. mod et minus året før.

Derudover har selskabet indgået aftale om at købe plante- og svineproduktion i Tjekkiet for cirka 60 mio. kr. Aktien steg 8,2 pct. til 53 kr.

Den tomme børsskal Victoria Properties kunne fortælle, at det regner med at genopstå som ejendomsselskab i andet kvartal. Aktien steg 13 pct. til 1,26 kr.