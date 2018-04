Tirsdagens aktier: Genmab til tops i pænt stigende eliteindeks

Det var med til at løfte det danske eliteindeks, som i forvejen var på positiv kurs og endte dagen 1,1 pct. højere i 1111,77.

På de øvrige børser i Europa og i USA var der også stigninger at spore, efter at regnskaber fra store selskaber som Goldman Sachs, Netflix og Genmab-partneren Johnson & Johnson havde overrasket markedet positivt.

Regnskabet fra Johnson & Johnson, som samarbejder med Genmab omkring salget af Darzalex, viste for første kvartal et samlet salg for kræftmidlet på 432 mio. dollar, hvoraf 264 mio. dollar kom fra USA, mens resten af verden bidrog med en omsætning på 168 mio. dollar.

Til sammenligning hentede Johnson & Johnson et salg på 201 mio. dollar i USA og et salg i resten af verden på 54 mio. dollar i samme periode sidste år.

I Sydbank havde senioranalytiker Søren Løntoft Hansen ventet en samlet Darzalex-omsætning på 420 mio. dollar, og dermed endte det endelige salg lidt bedre end hans estimat.

- Det er især salget udenfor USA, som overrasker positivt. De 168 mio. dollar er altså lidt bedre end mit estimat, og det afspejler en rigtig god fremdrift for Darzalex udenfor Europa, siger Søren Løntoft Hansen.

Genmabs aktie endte hele 8,7 pct. højere i 1294 kr. efter salgstallene, hvilket var milevidt foran den næstmest stigende aktie i C25, DSV, som lukkede 2,7 pct. højere i 492,70.

William Demant viste også gode takter og endte 2,3 pct. højere i 234,60 kr., hvilket bringer årets kursstigning op på hele 35 pct. Det kan ingen af de andre C25-aktier måle sig med.

- Den har haft en usædvanlig stærk periode og outperformet markedet markant i år. Der starter en stor høreapparatkonference i USA onsdag, hvilket kan skabe noget ekstra opmærksomhed om sektoren de kommende dage, siger senioraktierådgiver Martin Munk fra Jyske Bank.

I bunden af eliteindekset lå Vestas med et fald på 1,4 pct. til 411,30 kr., og Ørsted faldt 0,3 pct. til 388,90 kr. Sektoren kan være påvirket af, at den franske regering, efter at prisen på vindenergi er faldet markant de seneste år, har lagt op til, at gamle udbud på havvindmølleprojekter skal genforhandles til de lavere priser.

- Ørsted er ikke eksponeret mod det franske marked, men hvis tendensen spreder sig til andre markeder, kan man blive lidt bekymret, om det også kommer til at ske i Danmark, Storbritannien og Tyskland, siger børsmægler Anne Sophie Riis fra ABG Sundal Collier.

Blandt sidepapirerne ramte Rovsing det laveste niveau nogensinde, efter at selskabet har glippet en stor kontrakt. Rovsing, der udvikler testsystemer til satellitter, omtalte allerede i forbindelse med sit halvårsregnskab i februar, at det lå i forhandlinger om to store kontrakter, og det er den ene af disse, der altså ikke mundede ud i en aftale.

Rovsing-aktien faldt 6,5 pct. til 0,1150 kr. nåede dermed det laveste lukkeniveau i selskabets godt 11 år som børsnoteret.

Royal Unibrew steg derimod 0,2 pct. til 410,20 kr., efter at ABG Sundal Collier løftede kursmålet for bryggeriets aktie til 400 kr. fra tidligere 375 kr.

Også Topdanmark fik analytikernyt - fra Danske Bank, der løftede anbefalingen til "hold" fra "sælg" og hævede kursmålet til 290 kr. fra 270 kr. Aktien steg med 1,9 pct. til 287 kr.

/ritzau/FINANS

Flemming Thestrup Andersen +45 33 30 03 35 Ritzau Finans, E-mail: finans@ritzau.dk , www.ritzaufinans.dk