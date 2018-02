Tirsdagens aktier: Danske Banks hvidvaskningssag pressede aktien ned

Generelt var det røde tal, der prydede billedet i C25 tirsdag, da kun få aktier lukkede med grønne tal, og de, der gjorde, kunne kun vise en marginal stigning - heriblandt Jyske Bank, der steg 1,0 pct. til 361,30 kr.

Kim Sejdelin Christensen, der er senioraktierådgiver i Jyske Bank, vurderer, at sagen om hvidvaskning i en estisk filial lå til grund for faldet, Danske Bank-aktien mærkede tirsdag.

- Danske Bank får en over nakken på en hvidvaskhistorie, der kører en tur mere. Man ved ikke, hvor meget der er i det, men historien om hvidvask cirkulerer igen. Det er øjensynligt nok til at lægge pres på aktien, siger til Ritzau Finans.

Ifølge Berlingske var den russiske præsidents, Vladimir Putins, familie samt Ruslands efterretningstjeneste, FSB, angiveligt blandt de bagmænd, der hvidvaskede store beløb gennem konti i Danske Banks estiske filial. Danske Bank-aktien faldt 3,0 pct. til 242,50 kr.

SKUFFENDE 2018 FORVENTNINGER SENDTE NKT I BUND

Kabelproducenten NKT lå også i bunden hele dagen, hvor aktien lukkede med et fald på 11,6 pct. til 211 kr.

Kim Sejdelin Christensen vurderer, at aktien reagerede på de forventninger, som NKT præsenterede i regnskabet tirsdag formiddag. Forventningerne er præget af lav kapacitetsudnyttelse i 2018.

- Regnskabet i sig selv skuffer, og specielt forventningerne for 2018 er svagere end ventet. Deres forventninger på EBITDA-niveau skuffer, deres kapacitetsudnyttelse er for lav, og det betyder en del, når man har relativt høje faste omkostninger, siger Kim Sejdelin Christensen.

NKT venter i sin kabelforretning i 2018 en omsætning opgjort i standardmetalpriser på 1,0-1,1 mia. euro og et operationelt EBITDA på cirka 90-110 mio. euro. Jyske Bank forudså inden regnskabet, at NKT ville lande et EBITDA-resultat på 130-150 mio. euro i 2018.

INVESTORERNE REAGEREDE GODT PÅ SAS-REGNSKAB

SAS-aktien gik i vejret tirsdag og lukkede med en stigning på 8,9 pct. i 16,60 kr. Flyselskabets tal for første kvartal af det skæve regnskabsår overraskede positivt med et langt mindre underskud end ventet.

I første kvartal var der et underskud før skat og engangsposter på 373 mio. svenske kr. svarende til næsten en halvering i forhold til året før.

SAS fastholdt forventningerne om et overskud før skat og engangsposter på 1,5 til 2,0 mia. svenske kr. for hele året.

- Det er et resultat, der er væsentligt stærkere, end jeg havde regnet med. Selv om indtægterne er svagere, så viser omkostningsposterne, at SAS er blevet mere tilpasningsdygtig, vurderer aktieanalytiker Jacob Pedersen fra Sydbank, der havde estimeret et underskud, der var omkring 300 mio. svenske kr. større, end SAS leverede.

/ritzau/FINANS

