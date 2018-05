Tirsdagens aktier: Danske Bank hårdt ramt af italiensk uro

Samlet faldt det danske C25-indeks til 1107,09 eller med 1,1 pct. i forhold til mandags slutniveau.

Danske Bank faldt 2,4 pct. til 207,10 kr., mens finanskollegerne i eliteindekset faldt 2,3 pct. til 61,60 kr. for Nordeas vedkommende, og Jyske Bank faldt 1,1 pct. til 349 kr. På europæisk plan var der tale om et fald for finansaktierne på 2,6 pct. som sektor.

Usædvanligt store rentebevægelser prægede dagen med stigninger i Sydeuropa og fald i Nord, mens euro blev svækket betydeligt over for dollar.

- Det har smittet af over på aktiemarkedet, og især renten har været i fokus. Og nu er der frygten for, at et nyvalg i Italien kan føre til endnu mere antieuropæiske holdninger, forklarer senioraktiehandler i Sydbank Christian Thatje.

- Generelt er det selskabsspecifikke fokus ikke så stort. Det er mere markedet og det overordnede billede, vi diskutere med kunderne, konstaterer han.

PRIVATE TAGER EN CHANCE MED GENMAB

Øverst i C25 sluttede Lundbeck-aktien med et plus på 0,4 pct. til 434,80 kr. uden selskabsspecifikt nyt.

Med i toppen af indekset fik Genmab en flig af revanche efter mandagens nedtur på 20 pct., som kostede aktionærerne tæt på 15 mia. kr., efter at biotekselskabet lørdag meddelte, at en uafhængig dataovervågningskomité har anbefalet at stoppe et fase 1b/2-studie med kræftmidlet Darzalex i kombination med Roches lungekræftmiddel Tecentriq. Tirsdag steg aktien 0,3 pct. til 956,20 kr.

- Det er primært de private investorer, der køber, og det er det klassiske billede, vi ser ved sådan et kraftigt aktiefald, at der er nogle private investorer, der tager en chance, siger Christian Thatje.

Berenberg har sænket kursmålet for aktien til 1400 kr. fra 1500 kr., mens anbefalingen fortsat lyder på "køb", viser data fra Bloomberg News.

Allernederst i indekset sluttede Bavarian Nordic med et fald på 4,4 pct. til 192,20 kr. uden selskabsspecifikt nyt.

- Der er måske tale om lidt effekt fra Genmab fra i går, hvor man lige våger op igen og finder ud af, at biotek altså er et risikabelt område, siger Christian Thatje.

FREMGANG FOR AARSLEFF

Uden for C25 fik Per Aarsleff løftet kursmålet en spids til 270 kr. fra 265 kr. af Nordea efter mandagens regnskab, der bød på fremgang på både top- og bundlinjen. Tirsdag steg aktien 0,7 pct. til 229,50 kr.

Royal Unidbrev fik sin anbefaling hævet til "køb" fra "hold" hos Danske Bank, og kursmålet blev sat op til 475 kr. fra 417 kr. Bryggeriaktien reagerede med et plus på 3,7 pct. til 443,80 kr.

Inden børsåbningen offentliggjorde H+H et prospekt for salget af de nye aktier, som selskabet i marts annoncerede. Selskabet planlægger salg at nye aktier, og salget kan skabe et bruttoprovenu på op til 525 mio. kr., fremgår det af dagens meddelelse. Aktien faldt 2,5 pct. til 125,40 kr. tirsdag.

Tirsdag kom der også regnskab for første kvartal fra Firstfarms, der på trods af prispres på afgrøder, svin og mælk øgede såvel omsætning som indtjening. Selskabet meddelte desuden mandag efter børstid, at selskabet endeligt overtager Tjekkiet Invest for 60 mio. kr.

Tjekkiet Invest har en stor plante- og svineproduktion i Tjekkiet gennem ejerskabet af et tjekkisk datterselskab. Firstfarms-aktien steg 4,0 pct. til 52 kr.

Onsdag byder på regnskaber fra SAS og fra Matas, der i den forbindelse holde kapitalmarkedsdag. Og forventningerne synes at være negative med fald på 4,0 pct. til 14,63 kr. for SAS-aktien og på 6,2 pct. til 69,80 kr. for Matas.