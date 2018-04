Tiger og nemlig.com skal hjælpe regeringen med nytænkning

København. En gruppe erfarne danske erhvervsfolk og iværksættere får til opgave at komme med bud på, hvordan danske virksomheder skal kunne stå distancen mod internationale gigantvirksomheder i en virkelighed, hvor forbrugerne i stigende grad handler på nettet.

Regeringen nedsætter et nyt såkaldt vækstteam for handel og logistik. Det består af ti iværksættere og erhvervsfolk.

Sammen skal de komme med forslag til forbedringer, der kan danne grundlag for en kommende vækststrategi, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

- Det giver mening, at vi som politikere lytter til de virksomheder, som vores politik handler om. Så derfor har jeg nogle eksperter fra virkeligheden til at komme med deres forslag til, hvordan vi bedst løser deres udfordringer, siger han.

Virksomhederne er ifølge ministeren udfordret af, at forbrugerne i stigende grad er online. Og så er den voksende internationale konkurrence også en udfordring.

- Hovedudfordringen er, at der er nogle kæmpe internationale giganter, som bevæger sig ind på det danske marked. Der skal vi sørge for, at vores virksomheder har de samme fordele, siger Brian Mikkelsen.

- Det kan være, at Amazon laver en kæmpe satsning her i Norden, og det kan tage brødet ud af munden for mange af vores virksomheder, tilføjer han.

Samtidig skal eventuelle forhindringer fjernes, så flere danske virksomheder kan udnytte de åbenlyse nye muligheder for at få deres varer ud over de danske grænser.

Blandt deltagerne i panelet er Stefan Plenge, topchef i netsupermarkedet Nemlig.com, Mette Maix, topchef i detailkæden Flying Tiger Copenhagen, og Jens Bjørn Andersen, topchef i transportvirksomheden DSV Group.

Formand for vækstteamet er Nettos topchef, Michael Løve.

- Der arbejder rigtig mange mennesker inden for handel og logistik i Danmark, og vi står lidt i en brydningstid. Alle er ved at finde deres ben i en tid, hvor alt rykker online, siger han.

- Jeg håber, at vi kan komme med nogle reelle og konkrete forslag, der kan styrke Danmarks konkurrenceevne på det område.

Arbejdet påbegyndes i maj. Vækstteamet skal komme med sine anbefalinger til regeringen ultimo oktober 2018.

/ritzau/