Tidligere Mærsk-chefer: Møller holdt fast i magten for længe

København. Mærsk Mc-Kinney Møller havde svært ved at give slip på magten i A.P. Møller-Mærsk, og det antændte en stribe konflikter i topledelsen i de sidste år af hans liv.

Det fremgår af en ny portrætbog, skriver Finans.

I bogen beskriver en række tidligere Mærsk-chefer, hvordan de var frustrerede over den stærke majoritetsejers indblanding i ledelsens og bestyrelsens beslutninger.

- Han var en formand, som blandede sig meget, siger tidligere topchef Jess Søderberg i bogen "Husk Altid Ledestjernen Arven efter hr. Møller" af Kirsten Jacobsen.

Også Tommy Thomsen, der indtil 2007 holdt ledende stillinger i Mærsk-koncernen, mærkede, hvordan den ikoniske ejer havde indflydelse på beslutningerne.

- I og med at hovedaktionæren i egen person ofte var til stede og derfor også ofte i direkte dialog med ledelsen og repræsentanter for ledelsen, tror jeg godt, man kan sige, at der ofte opstod gråzonesituationer, som ikke gjorde det nemmere for ledelsen at udføre vores gerning, siger Tommy Thomsen til Finans.

Jess Søderberg nævner lukningen af Lindø-værftet som en af de beslutninger, Mærsk Mc-Kinney Møller i lang tid blokerede, selv om foretagendet gav dundrende underskud.

I andre tilfælde ændrede Mærsk Mc-Kinney Møller uden videre sine beslutninger, hvilket satte Jess Søderberg i nogle penible situationer i hans topchefæra fra 1993-2007.

- I min bog skyldes det, at han var blevet for gammel hukommelsen svigtede, siger Jess Søderberg i bogen og markerer, at erhvervskoryfæet burde have ladet sig pensionere som 90-årig.

Til trods for kritikken hylder cheferne og samarbejdspartnerne i bogen den gamle leder som en inspirerende og knivskarp ener, der samlede koncernen rundt om sin stærke personlighed.

Mærsk Mc-Kinney Møller døde i 2012. Han blev 98 år.

/ritzau/