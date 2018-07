Tesla rammer mål om at producere 5000 biler om ugen

San Francisco. For første gang har Tesla formået at opfylde en målsætning om, at der på en enkelt uge skal rulle 5000 nye elbiler af typen Model 3 ud fra selskabets fabrik i Freemont i Californien.

Næsten da. Bil nummer 5000 blev nemlig først klar nogle få timer efter midnat til søndag den 1. juli, fortæller to ansatte på fabrikken til nyhedsbureauet Reuters.

I en mail til medarbejderne, som Reuters har set, bekræfter Teslas stifter og topchef, Elon Musk, at produktionsmålet er nået.

Samtidig oplyser han, at Tesla forventer at øge det ugentlige antal af den batteridrevne bil til 6000 i løbet af "næste måned". Om han mener juli eller august, fremgår ikke.

- Jeg tror, at vi lige er blevet et rigtigt bilselskab, skriver Musk.

Tesla opfyldte også sine produktionsmål for modellerne S og X i den sidste uge af juni.

At få produktionen af Model 3 til at fungere efter planen har voldt Tesla store vanskeligheder. Der har været knas med batterier, fabrikkens samlebånd og andre flaskehalse.

Forsinkelserne tvang i januar Tesla til at udskyde datoen for at producere 5000 biler om ugen til slutningen af andet kvartal.

Da afslutningen af kvartalet rykkede nærmere, lod Musk et nyt samlebånd opføre i et stort telt uden for hovedfabrikken for at komme i mål med ambitionen. På det tidspunkt blev der ugentligt bygget omkring 3500 biler.

En fabriksarbejder beskriver stemningen på fabrikken som euforisk, da bil nummer 5000 i weekenden stod klar.

Og købere er der nok af. Tesla oplyste i maj, at det ved udgangen af første kvartal havde modtaget forudbestillinger på over 450.000 styk af Model 3.

/ritzau/