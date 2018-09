Tesla og Elon Musk bliver efterforsket for bedrageri

Det amerikanske justitsministerium i gang med at efterforske både Musk og Tesla for bedrageri på grund af en række tweets, som Musk sendte ud den 7. august i år.

Vi tager hul på en dag, hvor hvidvasksagen forventes at nå en foreløbig kulmination, når Danske Bank inden længe lægger sin egen hvidvask-undersøgelse frem. Men vi begynder med Elon Musk og Tesla, som endnu engang er kommet i modvind.

Elon Musk er endnu engang kommet i vælten. Denne gang kan hans ageren være i strid med de børsetiske regler.

Ifølge Bloomberg er det amerikanske justitsministerium i gang med at efterforske både Musk og Tesla for bedrageri på grund af en række tweets, som Musk sendte ud den 7. august i år.

Elon Musk skrev bl.a., at han »overvejer at tage Tesla af børsen for 420 dollar. Finansieringen sikret«.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) 7. august 2018

Dermed indikerede Musk, at han muligvis var villig til at købe Tesla-aktier til en kurs på 420 dollar stykket. Kursen på Tesla-aktien, der før det tweet var et godt stykke under, steg umiddelbart efter til 371,15 dollar, og dermed kan hans tweet være i strid med de børsetiske regler.

Tesla skrev tirsdag, at virksomheden ikke er blevet stævnet af justitsministeriet. Men selskabet erkender at have modtaget en henvendelse om at udlevere oplysninger i forbindelse med efterforskningen af sagen.

I dag når hvidvask-skandalen en foreløbig kulmination, når Danske Bank offentliggør konklusionerne fra sin egen undersøgelse af sagen.

Vi ved med sikkerhed, at der fra 2007 til 2015 strømmede suspekte pengestrømme for milliarder gennem Danske Banks estiske filial, og vi ved med sikkerhed, at både banken selv og myndighederne i Danmark samt Estland har kendt til problemerne i årevis.

Men der er også en lang række ubesvarede spørgsmål i sagen, som vi måske kommer nærmere et svar på i dag. Dem finder du en gennemgang af her.

Der florerer mange tal og oplysninger. Har du mistet overblikket over hvidvask-sagen, får du her de 20 vigtigste oplysninger eller en mere grundig gennemgang her.

Du kan følge udviklingen, når Berlingskes Eva Jung og Stefan Singh Kailay gennem hele dagen liveblogger fra den skæbnestund, der har været et år under opsejling.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Hvidvaskskandalen I mere end et år har Berlingske gravet dybt i mistænkelige pengestrømme for milliarder gennem Danske Banks estiske filial. Både myndighederne i Danmark og Estland har nu påbegyndt undersøgelser af sagen i kølvandet på afsløringerne i Berlingske. 19. september offentliggør Danske Bank sin egen undersøgelse af hvidvaskskandalen. Bliv rustet til at tale med om hvidvaskskandalen i Danske Bank gennem denne onlinefortælling om sagen. Få et overblik over den omfattende sag her, hvor du kan finde links til de væsentligste artikler.

Hos Finans er det også hvidvask-sagen, der er i fokus. Mediet skriver, at hvis det lykkes ledelsen at få ryddet hurtigt op i hvidvaskskandalen, kan det smitte kraftigt af på bankens aktiekurs. Det vurderer flere analytikere.

Kursen på Danske Banks aktier har fået så mange tæsk i år, at mange analytikere ser en ny kursfest i horisonten, som kan begynde allerede i dag, når banken fremlægger dens egen udlægning af hvidvaskskandalen.

»Hvis vi ender med udsigten til en bøde, der er til at overskue, at man sætter en stærk ny ledelse, og hvis investorerne får opfattelsen af, at de amerikanske myndigheder næppe går ind i sagen, kan aktien gå meget op,« siger Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet.

Storbanken Citigroup forventer, at Danske Bank-aktien kan stige 55 pct. på bare ét år.

Vi skal også runde handelskrigen, som Trump tirsdag skruede op for, da han lagde en straftold på ti pct. på varer fra Kina for 200 mia. dollar. Det er blot den seneste, men også mest omfattende told i den optrappede handelskrig mellem de to lande. Omkring halvdelen af den kinesiske eksport til USA vil derved være pålagt told.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har ikke fået mange indrømmelser fra kineserne i handelskrigen. Men til gengæld har Trump været med til at banke de kinesiske aktier i gulvet.

Siden nytår er de kinesiske aktier faldet med 14 pct. Og helt galt er det gået siden begyndelsen af juni, hvor aktierne i Kina er dykket med 20 pct. På samme tid har de amerikanske aktier klaret sig meget bedre. Investorerne har således i øjeblikket langt mere lyst til at investere i USA end Kina.

Kina svarede dog prompte igen og erklærede, at de nu vil indføre told for 60 mia. dollar på amerikanske varer, der også skal træde i kraft fra 24. september.

Investeringsøkonom i Nordnet Per Hansen har udvalgt tre begivenheder, der er værd at rette blikket mod:

Dagens absolutte begivenhed er offentliggørelsen af Danske Banks hvidvaskrapport. Investorerne vil holde øje med konklusionen, konsekvensen og i givet fald om Danske Bank har fundet en ny topchef, som skal tage over, hvis materialet er for belastende til, at Thomas Borgen kan fortsætte

Det er forventet, at A.P. Møller vil annoncere en større organisationsændring i dag. Det har ikke kun personalemæssigt stor betydning, men kan også ændre på sammensætningen af gruppen. Falder brikkerne på plads, så investorerne tør tro på bedre tider?

I Asien tager investorerne Trumps nye 10 pct. toldsatser relativt roligt. Der er solide aktiestigninger de fleste steder. Ikke mindst efter fremgang på Wall Street. Har Trumps trusler kulmineret hos investorerne?

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Offentligt forsørgede, 16-64-årige, 2. kvt. 2018

- Arbejdskraftundersøgelsen (tema) sort arbejde, 2. kvt. 2018

- It-anvendelse i befolkningen, 2018

Udland:

- 11.00: Eurozonen: Produktion i bygge og anlæg, m/m, jul

- 14.30: USA: Påbegyndt boligbyggeri, aug

- 14.30: USA: Byggetilladelser, aug

Aktiemarkederne i Fjernøsten stiger så godt som over hele linjen, hvor investorerne betragter den seneste eskalering i handelsfejden mellem USA og Kina som mindre alvorlige end forventet.

Nikkei 225 +1,3

Topix +1,5

Hongkongs Hang Seng +1,0

China Shanghai Composite +1,0

China CSI 300 +1,1

Taiwan Taiex +0,8

Sydkoreas Kospi -0,1

Indiens BSE Sensex +0,2

Singapores STI +0,6

Sydney ASX 200 +0,5