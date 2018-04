Tesla i vredt forsvar efter hårde anklager: »Det er et ideologisk angreb fra en ekstremistisk organisation«

Teslas fabrik i Fremont har omkring 10.000 ansatte og er blevet det kedelige omdrejningspunkt for en kontroversiel artikel, hvor Tesla beskyldes for et risikabelt arbejdsmiljø. Foto: EPA

Men vi lægger ud med en bilfabrikant, som det bare ikke kører for i disse tider.

Der er en særlig aura over Tesla og Elon Musk. Den har dog fået nogle skrammer, efter det amerikanske medie Reveal tidligere på ugen udsendte en artikel, der anklagede elbilsproducenten for at underrapportere arbejdsskader fra fabrikken i Fremont udenfor San Francisco. Nu er myndighederne i Californien gået ind i dagen, skriver Bloomberg.

Ifølge Erika Monterozza fra Erhvervsstyrelsen i »solskinsstaten«, tager Forvaltningen for Arbejdssikkerhed og -Sundhed » indberetningerne om farer på arbejdspladsen og anklagerne om arbejdsgiveres underrapportering af arbejdsrelaterede skader og sygdom seriøst.«

Tesla tog til genmæle i et blogindlæg mandag, efter den oprindelige historie var ude. Ifølge bilproducenten tegnede Reveal et »fuldkommen forkert billede af Tesla, og hvordan det rent faktisk er at arbejde her. I vores optik er det, de portrætterer som undersøgende journalistik, faktisk et ideologisk motiveret angreb fra en ekstremistisk organisation, der arbejde direkte med fagforeningsstøtter i en kalkuleret kampagne for at sprede misinformation om Tesla.«

Det er en gammel traver i integrationspolitik, at flygtninge skal i arbejde, men vejen fra ord til handling imponerer ikke deltagerne i Berlingske Business Toplederpanel. I den seneste undersøgelse mener næsten en tredjedel af de adspurgte, at myndighedernes indsats for at få flere flygtninge og indvandrere i arbejde er dårlig eller meget dårlig.

En del af forklaringen kan findes i en konstruktionen af offentligt støttede forløb som eksempelvis den to-årige integrationsgrunduddannelse - også kaldet IGUen. For virksomheder, der ikke er vant til at arbejde med det offentlige, kan programmet være uoverskueligt, og der efterlyses en større grad af sparring. Kritikken er ikke ukendt hos Dansk Erhverv.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Myndighedernes indsats Et udpluk af tiltag og ordninger, der skal gøre det attraktivt for virksomhederne at ansætte flygtninge. IGU-forløb Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er en treårig forsøgsordning, der blev til som en del af trepartsaften om arbejdsmarkeds­integration i marts 2016. Under det toårige IGU-forløb er flygtningene dels i lønnet virksomhedspraktik samtidig med, at de modtager undervisning med uddannelsesgodtgørelse. Når IGU-forløbet har kørt i seks måneder, modtager virksomheden en bonus på 20.000 kr., og det samme beløb, når forløbet er afsluttet. Kun flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge i alderen 18 til 40 år, der har været i Danmark i op til fem år, kan komme i et IGU-forløb. Virksomhedsbonus Hvis en privat virksomhed i perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2019 ansætter en flygtning i ordinær beskæftigelse, kan virksomheden få udbetalt en bonus, der afhænger af, hvornår vedkommende fik opholds­tilladelse. Ansætter en virksomhed en udlænding et år efter, at vedkommende har fået opholdstilladelse, kan virksomheden få en bonus på 20.000 kr. ad to omgange. Løntilskud Virksomhederne har også mulighed for at ansætte flygtninge med løntilskud. Det er muligt at ansætte en flygtning i løntilskud i op til et år. Ansættelsen i løntilskud skal føre til en nettoudvidelse af antal medarbejdere i virksomheden. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet

»Vi har hørt fra mange af vores virksom­heder, at oplevelsen er, at det kan være svært at overskue de praktiske udfordringer, der er med eksempelvis IGU. Her tegner sig et billede af, at der er stor forskel på, hvor opsøgende jobcentrene er, og hvor proaktive de er,« siger arbejdsmarkedspolitisk chefkonsulent i Dansk Erhverv Peter Halkjær.

I næste uge indleder regeringen arbejdet med den såkaldte Teknologipagt. Målet er, at skubbe 20 procent flere unge over på uddannelser for de hungrende brancher med brug for såkaldte STEM-uddannede i naturvidenskab, teknologi, som ingeniør og matematik, det skriver Finans.

I spidsen for den nye pagt står TeknologipagtRådet med Netcompany direktøren André Rogaczewskis som nyudnævnt formand. Hans opgave ved rorpinden er at få de studerende over i den digitale løbebane, så Danmark kan udklække det næste Apple, Facebook, Netflix eller Airbnb.

»Danmark står over for en stor og vigtig opgave med at fremme tekniske og digitale kompetencer i befolkningen – det er samtidig forudsætningen for, at erhvervslivet kan skabe ny vækst nu og i en digital fremtid. Her må private og offentlige aktører arbejde sammen i nye partnerskaber og inspirere hinanden, hvis kompetenceløftet skal lykkes,« lød det fra den nyudpegede formand i en pressemeddelse.

Det virker umiddelbart så dumt, som noget kan være - men det er et perfekt startpunkt for erhvervsrobotter. Researchere i Singapore har programmeret en robot til at samle IKEA-stole, skriver The New York Times.

»Fordi denne opgave kræver så mange interessante egenskaber for robotter, følte vi, at det kunne være et godt projekt til at teste vores evner til det yderste,« forklarer assisterende professor Quang-Cuong Pham og en af forfatterne bag studiet.

Han uddyber, at man skal se projektet som en kombination af opgaver som koordination, opfattelse og miljø, og var derfor et interessant projekt, der ifølge professoren måske kan udvikles til en robot, der med kunstig intelligens kan samle møbler efter mundtlige kommandoer - eller måske, som mange andre, simpelthen ved at ignorere manualen.

Chefstrateg i Nordea Philip Jagd peger her på tre ting, man bør holde øje med på markederne i dag:

Regnskabskalenderen er godt spækket med 13 amerikanske og 5 europæiske selskaber på banen. I Europa rapporterer fx Novartis, hvis regnskabstal kan få konsekvenser for vurderingen af udsigterne for også danske medicinalselskaber.

Møde i OPEC kan blive udslagsgivende for energiselskaberne, der har været i medvind den seneste måned fra en knap 10 dollars stigning i olieprisen. Melder OPEC fx ud, at man er klar til at dække eventuelle udbudsreduktioner fra Iran senere på året, så vil det presse olieprisen og energiselskaberne.

Tal fra Philadelphias centralbankafdeling for udsigterne for regionens forretningsvilkår kommer torsdag efter middag. Den seneste måned er enkelte af disse forventningsbaserede vækstindikatorer toppet ud og det store spørgsmål er, hvor meget de sidste måneder markedsuro spiller ind på dem og om svækkelsen breder sig ud til flere vækstindikatorer. I givet fald vil det kunne holde aktiemarkederne nervøse en tid endnu.