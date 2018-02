Tabte 181 milliarder kroner på én dag: Verdens største supermarkedskæde halter håbløst efter Amazon

Godmorgen

Vi begynder dagen med en historie om giganternes kamp.

1

Den amerikanske onlinekæmpe Amazon har efterhånden spredt sig ud over langt fleste forretningsområder og har også taget en gevaldig bid af handel detailbranchens handel med fødevarer.

Det har fået verdens største supermarkedskæde Walmart til at investere heftigt i onlineforretningen i håb om at holde Amazon stangen, og vinde markedsandele på et område i stærk vækst.

Men det går langt fra så hurtigt som Walmart kunne ønske sig. Walmart 4. kvartalsregnskab afslører store udfordringer i online-salget, som voksede 23 pct. i fjerde kvartal af 2017, hvilket var mindre end halvdelen af væksten i det foregående kvartal. Det skriver Financial Times.

Samlet løb selskabets online-salg i regnskabsåret op i 11,5 mia. dollar, men den del af forretningen gav ikke desto mindre et underskud isoleret set.

Det gav i den grad investorerne panderynker og nervøse håndflader tirsdag aften i frygt for at den digitale tvekamp mod netop Amazon er umulig at vinde. De kviterede ved at sende Walmarts aktien ned med hele 10,2 pct. og selskabet oplevede dermed sit største fald i mange år, og fik skåret 39 milliarder dollars af sin værdi på blot en handelsdag.

Walmart undskylder selv med, at selskabet har haft logistiske problemer

»Vi lærer noget nyt....e-handel har historisk ikke været en del af vores kompetencer,« forklarede topchef for Walmart, Doug McMillon, til Financial Times.

Hvis man skal tro investorernes reaktion, må Doug McMillon, og resten af den gigantiske virksomhed med over to millioner ansatte, hurtigst muligt få gjort det til en af deres kompetencer.

Regnskabet viste et fald i indtjeningen i fjerde kvartal af 2017/18 på 42,1 pct. til 2,2 mia. dollar.

2

Flere og flere vælger delebilen frem for privatbilen.

Det får direktør for delebilsfirmaet GreenMobility Torben Andersen til at spå privatbilens fremtidige død.

»Vi går fra et stort fokus på at eje en bil, til at det i højere grad er vigtigt at have adgang til en bil. Derfor ser jeg, at det kun er et spørgsmål om, hvornår privatbilen er væk,« siger Torben Andersen.

2017 har været et godt år for delebiler på verdensplan. Delebilstjenesten DriveNow har rundet den første million brugere, og konkurrenten car2go er med en stigning på 30 procent oppe på knap tre millioner brugere.

Trods udviklingen mener trafikforsker ved Aalborg Universitet Harry Lahrmann, at Torben Andersens forudsigelse har noget længere udsigter.

»Ønsket om at eje sin egen bil er stort, og det vil veje tungest. Det er klart, at der er nogle, der vil vælge delebilen, men det vil stadig være privatbilen, der er dominerende,« vurderer Harry Lahrmann.

3

Legetøj og andre produkter, der relaterer sig til den nye superheltefilm "Black Panther", bliver revet ned fra hylderne i USA. Dermed fortsætter succesen for "Black Panther", efter at filmen i weekenden åbnede med et brag i de amerikanske biografer, skriver Ritzau.

Filmen er den første i Marvel-universet med en sort superhelt i hovedrollen. Ifølge flere store spillere på legetøjsmarkedet har karakteren Black Panther potentiale til også på længere sigt at stå side om side med ikoniske superhelte som Spider-Man og Superman i butikkerne.

Filmen "Black Panther" slog rekord for en film, der har premiere i februar. Det skete ved at indtjene 242 millioner dollar i åbningsweekenden. Det svarer til godt 1,4 milliarder kroner.

4

Bankerne hævede deres udbytter og tilbagekøb af aktier til samlet 25 milliarder kroner sidste år. Det højeste siden mindst 2000. Det skriver DR, der baserer historien på tal fra Nationalbanken.

Den markante stigning sker i et år, hvor bankerne har hævet deres gebyrer til kunderne med ti procent.

Nationalbankens opgørelse viser, at udbytter og aktietilbagekøb - der hjælper aktionærerne, fordi tilbageværende aktier dermed bliver færre - steg med 70 procent til 25,3 milliarder kroner i 2017.

Det er en markant stigning fra de seneste år. I 2015 var tallet 6,6 milliarder kroner. I boomårene før krisen oversteg tallet aldrig 14 milliarder kroner.

Seniorstrateg Andreas Østerheden fra Nordea har hjulpet Berlingske med at udpege de vigtigste begivenheder på markederne i dag:

Her til morgen har vi fået de japanske erhvervstillidstal, som gik en smule tilbage ift. forventningerne, en svaghed vi i linje med hvad vi så i Tankan rapporten tidligere på ugen. Tallet kommer ud på 54 (hvor et tal over 50 indikerer fremgang), er det stadig et flot niveau, og understreger noget af den fremgang vi har set, hjulpet af det globale opsving. Ser man på underkomponenterne, er de aftagende over stort set hele linjen, og de adspurgte indikerer at den styrkede Yen påvirker særligt forventningerne til eksporten. Vi er endnu ikke så bekymret for yenstyrkelsen, da vi fra midten af 2017 i højere grad har oplevet en dekobling mellem indtjeningen i japanske virksomheder og styrken af yennen.

Det helt store fokus bliver de europæiske og amerikanske erhvervstillidstal (flash) fra Markit. Gårsdagens forbrugertillid fra eurozonen gik en smule tilbage, påvirket af den markedsuro vi har set i februar. Det bliver derfor spændende at se, hvor meget dagens erhvervstillidstal bliver påvirket. Erhvervstilliden ligger på tårnhøje niveauer, hvad enten vi ser på USA eller Europa, og det er vigtigt at man som investor ikke har for meget fokus på enkelte målinger, men derimod ser på det store billede. Både gårsdagens niveau for forbrugertilliden og de niveauer vi har set for erhvervstilliden indikerer stærk økonomisk aktivitet fremadrettet.

I aften dansk tid, vil vi få seneste referat fra den amerikanske centralbank Fed. Udover at det var sidste møde for den afgående centralbankchef Janet Yellen, så bliver det også interessant at følge tonen i referatet. Dels om vi får ny information omkring effekten af den amerikanske skattereform, men i særdeleshed om der varmes op til en ekstra renteforhøjelse i 2018.

kl 10.00: Eurozonen: PMI industri (foreløbig), feb

kl 10.30: Storbritannien: Arbejdsløshed, jan

kl 16.00: USA: Salg af eksisterende boliger, jan - est: 5,60m; tidl: 5,57m

4. kvartalsregnskaber fra Genmab, Kreditbanken, Salling Bank, Lollands Bank, Møns Bank

De asiatiske aktiemarkeder er onsdag præget af generelle kursstigninger, hvis der ses bort fra udviklingen i Japan, hvor der er mindre udsving.

Nikkei 225 +0,1

Topix -0,1

Hongkongs Hang Seng +0,9

Sydkoreas Kospi +0,5

Indiens BSE Sensex +0,1

Singapores STI +0,8

Sydney ASX 200 +0,1