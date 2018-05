Danskernes tab ved dankortsvindel stiger med 40 procent

Godmorgen,

Dagens nyhedsoverflyvning bringer os en tur til en kinesisk teknologigigant og et umage parløb mellem Ferdinand Salling og A.P. Møller-Mærsk - hvis kvartalsregnskab Berlingske Business naturligvis er på fra morgenstunden.

Men vi lægger ud med en »større« omgang svindel, der rammer danskerne.

Flere taber penge ved identitetsmisbrug

Danskerne taber i gennemsnit flere penge på misbrug af betalingskort. Det viser en ny rapport fra Det Kriminalpræventive Råd, og det er ikke opmuntrende læsning - langt flere oplever nemlig tab ved forsøg på svindel i forhold til for tre år siden, og man rammes hårdere i gennemsnit.

Omkring 105.000 danskere oplevede i 2017 at være udsat for kreditkortsvindel, men hvad, der især springer i øjnene, er, hvad en identitetstyv slipper afsted med. Ved den forrige opgørelse fra 2014 slap lige under hver anden med skrækken og uden smerter i pengepungen, i 2017 var det kun omkring en ud af fire, som undgik finansielle tab. Samtidig er det hyppigste tab (også kaldet medianen) steget med 42 procent fra 3.500 kroner til omkring 5.000. Udviklingen er heller ikke gået ubemærket hen hos Det Kriminalpræventive Råd.

»Men i en tid, hvor vi ser kriminaliteten i den fysiske verden falde, ser vi betalingskortmisbrug stige ret kraftigt. Det er en bekymrende tendens,« konstaterer analytiker Jon Lund Elbek til Jyllands-Posten.

Undersøgelsen finder samtidig, at det især er de 16-29-årige med mellemlange eller videregående uddannelser, som har været særligt udsatte.

»Det kan måske lyde overraskende for nogle, at de yngre og veluddannede er mere i risiko for at blive snydt, men det handler formentlig om, at de handler langt mere på nettet. Den anden mulighed kan være, at de oftere handler på udenlandske sider, hvor vi ved, at det meste af svindelen foregår,« uddyber analytikeren.

Detailmastodont gør op med arven

Et navn kan signalere mange ting, men at give afkald på et navn er også et budskab i sig selv. I går sendte Dansk Supermarked et budskab til omverdenen, da det kom frem, at koncernen skifter navn, og det sætter et komma i en historien om et krav, som A.P. Møller - Mærsk stillede i begyndelsen af firserne.

Springer vi frem til 2018, er der sket ting og sager. Mærsk har solgt sin ejerandel i virksomheden fire år siden, og i går sendte Dansk Supermarked et budskab, som ikke var til at overhøre: Fremover skal man være kendt som Salling Group, og ifølge eksperter er der en klar kalkule.

»Navneskiftet er et endeligt opgør med en årrække, hvor vi kender dem som A.P. Møller-ejet, og hvor de konstant skulle præstere. Det er meget naturligt, at de nu, da de ikke længere er afhængige af, hvad der foregår på børsen eller hos en kapitalist, kan tænke mere langsigtet og vise, at de også lægger vægt på andre ting end at tjene penge,« forklarer detaileksperter Henning Bahr.

Læs hele historien om Ferdinand Salling og et udfordrende parløb med shippinggiganten (kræver abonnement)

Business anbefaler

WeChat runder en milliard brugere

Har du hørt om WeChat? Hvis ikke kommer du måske til det. Appen er det mest udbredte sociale medie i Kina, og en af de største guldkalve hos teknologigiganten Tencent, der netop har sendt sit første kvartalsregnskab på gaden. Med regnskabet kommer også beskeden om, at kommunikationstjenesten har rundet en milepæl med over en milliard brugere.

WeChat bliver dermed det fjerdestørste sociale medie på verdensplan efter Facebook, WhatsApp og Facebook Messenger, men er ifølge flere analytikere ved at nå sit maksimale brugerpotentiale. Tencent har dog andre muligheder for at skubbe en toplinje, der i forvejen har det godt.

Ifølge Matthew Brennan, der er grundlægger af researchbureauet ChinaChannel, vil teknologivirksomheden fokusere WeChat mere mod at samle brugertilbud i appen, der i dag kan klare det meste fra billeddeling til at booke en hundefrisør.

»Det handler ikke om at få nye brugere mere,« forklarer Brennan til CNNtech.

Samtidig er kommunikationsappen ved at gøre sig selv uundværlig på det kinesiske marked. Modsat større platforme som Facebook og WhatsApp har WeChat indgået i et projekt, der skal gøre appen til en del af det officielle elektroniske persondatasystem i Kina, skriver South China Morning Post.

Det sker på markederne

De asiatiske aktiemarkeder ligger blandet torsdag morgen, hvor amerikanske aktieplusser opvejes af effekten fra stigende amerikanske renter. / ritzau finans /