Sydbank polstrer sig ekstra mod tørkeproblemer

Ved udgangen af andet kvartal, der sluttede i juni, havde Sydbank nedskrivninger på udlån til landbruget på 125 mio. kr. Det er en forøgelse på 50 mio. kr. sammenlignet med ved årsskiftet, viser tirsdagens regnskab fra den Aabenraa-baserede bank.

»Når man ser vores nedskrivninger, så har de en positiv påvirkning.«

»Men da vi kom tilbage fra sommerferie, og det stadig ikke havde regnet, kunne vi ligesom konstatere, at landbruget i et eller andet omfang ville blive påvirket af tørken.«

»Derfor synes vi, at det var rettidig omhu, når vi så rigeligt havde råd til det på vores nedskrivningskonto at tage et yderligere beløb til et ledelsesmæssigt skøn på tidligere hændelser,« fortæller Karen Frøsig, administrerende direktør i Sydbank.

Hun understreger, at de 125 mio. kr., der lige nu er sat til side til landbrugskunderne, er et ledelsesmæssigt skøn, og at kan ses som en buffer.

»Vi kender selvfølgelig ikke de endelige konsekvenser af tørken. Men med det her vil vi gerne signalere, at vi er på forkant, og at vi hellere vil tage nedskrivningerne i andet kvartal, selv om de dybest set hører mere hjemme i tredje kvartal,« siger hun.

I forhold til hvilke segmenter af landbruget, der måske står til at blive hårdest ramt af den tørre sommer, nævner Karen Frøsig, at banken baserer sin viden ud fra landbrugets videnscenter, Seges, og de prismeldinger, der løbende kommer.

»Ud fra det ser det ud som om, at svinebønderne godt kan få en lidt hård periode, når man ser på afregningspriserne, i forhold til hvad det koster at få lavet en gris. Og jeg tror da også, at kvægbønderne vil få problemer med grovfoder.«

»Men jeg vil skynde mig at sige, at jeg også har mødt landmænd, der ikke på nogen måde synes, at det her er skræmmende. Der er flere, som har gemt grovfoder fra sidste år og så videre. Så det er også til at finde en vej ud af det her,« siger Sydbank-direktøren.

For de samlede nedskrivninger kunne Sydbank i andet kvartal tilbageføre 44 mio. kr., hvilket var mere end dobbelt så meget som samme kvartal året før, hvor banken indtægtsførte 20 mio. kr.