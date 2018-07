Svensk krone styrket af tillidstal - euro løftes af våbenhvile

Der skal 0,7261 kr. til at købe en svensk onsdag eftermiddag mod 0,7255 kr. umiddelbart før offentliggørelsen af tillidstallene.

De seneste måneders tilbagegang i de svenske tillidsindeks blev i juli afløst af en fremgang.

»Særligt forbrugertilliden tog et markant hop op, mens også humøret i den svenske industri forbliver på niveauer, der normalt associeres med meget høje vækstrater i svensk økonomi,« noterer Søren V. Kristensen, der er makroøkonom i Sydbank, i en skriftlig kommentar.

Forbrugertilliden steg til 99,8 fra 97,1 i juni, og industritilliden blev løftet til 118,1 fra 116,1.

Søren V. Kristensen vurderer, at tallene giver grobund for, at andre områder af svensk økonomi kan kompensere for den nedgang, som Sydbank venter i de svenske boliginvesteringer i den kommende tid.

»Tallene indikerer, at væksten i svensk økonomi fortsætter ind i tredje kvartal,« vurderer han.

Søren V. Kristensen skønner, at det vil gøre det nemmere for Riksbanken at hæve renten i slutningen af året. Det er dog under forudsætning af, at inflationen holder stand i de kommende måneder.

I hovedkrydsene er euro styrket mod dollar efter positiv nyt fra handelskrigsfronten, hvor USA og EU har varslet, at de vil arbejde for at fjerne handelsbarrierer.

Euro koster torsdag eftermiddag 1,1713 dollar mod 1,1675 dollar onsdag eftermiddag, og dollar koster på samme tid 110,81 yen mod 110,90 yen onsdag.

/ritzau/FINANS