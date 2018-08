Svag svensk inflation presser den svenske krone

Inflationen i Sverige steg i juli, men renser man for energipriserne bød inflationen på et mindre fald, og det giver nok hovedpine i Sveriges Riksbank.

Det vurderer makroøkonom i Sydbank Søren V. Kristensen.

De svenske priser er i løbet af det seneste år er steget 2,2 pct.

»Umiddelbart er det en fantastisk nyhed for Sveriges Riksbank, der har en officiel målsætning for inflationen på to pct.,« skriver Søren V. Kristensen.

Han mener dog, at Riksbankens renteudvalg nok er mere fokuseret på kerneinflationen, som renser for energipriser som fortsat ligger under målsætningen.

Kerneinflationen faldt til 1,3 pct., og det var lavere end banken havde ventet.

Sydbank-økonomen påpeger, at inflationstallene denne gang er særligt vigtige, da det er de sidste tal, Riksbanken ser inden rentemødet i september.

»Da kerneinflationen var lavere end ventet af Riksbanken for anden måned i træk, vil der være brændstof til de bløde medlemmer af Riksbankens renteudvalg, skønner han og ser dermed ikke øget sandsynlighed for en renteforhøjelse i indeværende år.«

Derfor svækkes den svenske krone ovenpå offentliggørelsen. En højere end ventet inflation i Norge havde sendt den svenske krone lidt op inden tallene kom.

En svensk krone koster 0,7168 danske kroner ved 11-tiden fredag mod 0,7195 umiddelbart før offentliggørelsen af inflationstallene, der dog i første omgang bankende svenske kroner helt ned under 0,7125 danske kroner.

/ritzau/FINANS